Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата - 09.08.2023 Украина.ру
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Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата
Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата - 09.08.2023 Украина.ру
Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Торохтий решил не отказываться от депутатского мандата даже после призыва главы фракции Давида Арахамии
2023-08-09T11:25
2023-08-09T11:25
новости
нардеп
слуга народа
автомобили
давид арахамия
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"Я не буду складывать мандат, меня избрали люди. Я продолжу работать на защиту Украины", — написал он в соцсетях.За последний месяц несколько украинских СМИ обнародовали скандальную информацию, которая связана с нардепом.Так, по данным журналистов, жена парламентария Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе в Болгарии, а также квартиру в Киеве.Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года депутат восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после начала конфликта он находился 90 дней.Также за это время Торохтий поменял три автомобиля, а сейчас ездит на машине класса люкс за 7 млн гривен (почти 19 млн рублей).Накануне глава фракции в Раде Давид Арахамия написал в телеграм-канале, что Торохтий, вероятно, будет исключен из "Слуги народа". По его словам, нардепу дали шанс реабилитироваться и, как вариант, продать что-либо из своего элитного автопарка и передать деньги на нужды украинских защитников, но он его не использовал. Поэтому Торохтия обязали вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.
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новости, нардеп, слуга народа, автомобили, давид арахамия
Новости, нардеп, Слуга народа, автомобили, Давид Арахамия

Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандата

11:25 09.08.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналеДепутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
© Инсайдер UA телеграм-канале
Читать в
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Торохтий решил не отказываться от депутатского мандата даже после призыва главы фракции Давида Арахамии
"Я не буду складывать мандат, меня избрали люди. Я продолжу работать на защиту Украины", — написал он в соцсетях.
За последний месяц несколько украинских СМИ обнародовали скандальную информацию, которая связана с нардепом.
Так, по данным журналистов, жена парламентария Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе в Болгарии, а также квартиру в Киеве.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года депутат восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после начала конфликта он находился 90 дней.
Также за это время Торохтий поменял три автомобиля, а сейчас ездит на машине класса люкс за 7 млн гривен (почти 19 млн рублей).
Накануне глава фракции в Раде Давид Арахамия написал в телеграм-канале, что Торохтий, вероятно, будет исключен из "Слуги народа". По его словам, нардепу дали шанс реабилитироваться и, как вариант, продать что-либо из своего элитного автопарка и передать деньги на нужды украинских защитников, но он его не использовал. Поэтому Торохтия обязали вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 14:52
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