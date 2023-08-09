"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия на днях в своем Instagram* пожаловалась на то, что ей очень хочется домой
Правда своим домом она почему-то назвала Монако.
"[Достала] эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако", — написала девушка, прикрепив к посту грустный снимок.
Костина родилась в Одессе, но после начала спецоперации находится за границей и с тех пор засветилась в самых дорогих местах Европы.
Свой аккаунт девушка ведет на двух языках — русском и английском.
* Признан в России экстремистским.
27 июля, 14:52Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на МальдивахВерховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах во время спецоперации вызвал скандал. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко