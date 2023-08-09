"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии" - 09.08.2023 Украина.ру
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"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"
"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии" - 09.08.2023 Украина.ру
"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия на днях в своем Instagram* пожаловалась на то, что ей очень хочется домой
2023-08-09T10:56
2023-08-09T10:56
генпрокурор
новости
украина
зарубежье
дочь
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Правда своим домом она почему-то назвала Монако.Костина родилась в Одессе, но после начала спецоперации находится за границей и с тех пор засветилась в самых дорогих местах Европы.Свой аккаунт девушка ведет на двух языках — русском и английском.* Признан в России экстремистским.
https://ukraina.ru/20230727/1048305097.html
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генпрокурор, новости, украина, зарубежье, дочь
генпрокурор, Новости, Украина, Зарубежье, дочь

"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"

10:56 09.08.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия на днях в своем Instagram* пожаловалась на то, что ей очень хочется домой
Правда своим домом она почему-то назвала Монако.

"[Достала] эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако", — написала девушка, прикрепив к посту грустный снимок.

Костина родилась в Одессе, но после начала спецоперации находится за границей и с тех пор засветилась в самых дорогих местах Европы.
Свой аккаунт девушка ведет на двух языках — русском и английском.
* Признан в России экстремистским.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 14:52
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