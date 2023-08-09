https://ukraina.ru/20230809/1048579671.html

"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"

"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии" - 09.08.2023 Украина.ру

"Хочу в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия на днях в своем Instagram* пожаловалась на то, что ей очень хочется домой

2023-08-09T10:56

2023-08-09T10:56

2023-08-09T10:56

генпрокурор

новости

украина

зарубежье

дочь

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Правда своим домом она почему-то назвала Монако.Костина родилась в Одессе, но после начала спецоперации находится за границей и с тех пор засветилась в самых дорогих местах Европы.Свой аккаунт девушка ведет на двух языках — русском и английском.* Признан в России экстремистским.

https://ukraina.ru/20230727/1048305097.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

генпрокурор, новости, украина, зарубежье, дочь