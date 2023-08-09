Планшет убил девочку в Харьковской области - 09.08.2023 Украина.ру
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Планшет убил девочку в Харьковской области
Планшет убил девочку в Харьковской области - 09.08.2023 Украина.ру
Планшет убил девочку в Харьковской области
Одиннадцатилетняя украинка погибла в Харьковской области из-за планшета. Об этом сообщила 8 августа в соцсетях местная полиция
2023-08-09T10:43
2023-08-09T10:43
планшеты
игра
девочка
харьковская область
полиция
новости
смерть
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По данным силовиков, девочка играла дома на планшете, и он взорвался у нее в руках.Подробности случившегося устанавливают.
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планшеты, игра, девочка, харьковская область, полиция, новости, смерть
планшеты, игра, девочка, Харьковская область, полиция, Новости, смерть

Планшет убил девочку в Харьковской области

10:43 09.08.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Одиннадцатилетняя украинка погибла в Харьковской области из-за планшета. Об этом сообщила 8 августа в соцсетях местная полиция
По данным силовиков, девочка играла дома на планшете, и он взорвался у нее в руках.

"Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током", — указали в полиции.

Подробности случившегося устанавливают.
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планшетыиградевочкаХарьковская областьполицияНовостисмерть
 
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