Планшет убил девочку в Харьковской области

В Мариуполе врач предпочел игры в планшете спасению задыхающегося ребенка В Мариуполе лор-врач отказался спасать 10-летнего ребенка, которого с инородным телом в дыхательных путях привезли в больницу на скорой. Об этом в понедельник, 9 сентября, на своей странице в Facebook рассказал пользователь Сережа Балинский