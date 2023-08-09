Планшет убил девочку в Харьковской области
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Одиннадцатилетняя украинка погибла в Харьковской области из-за планшета. Об этом сообщила 8 августа в соцсетях местная полиция
По данным силовиков, девочка играла дома на планшете, и он взорвался у нее в руках.
"Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током", — указали в полиции.
Подробности случившегося устанавливают.
10 сентября 2019, 13:14В Мариуполе врач предпочел игры в планшете спасению задыхающегося ребенкаВ Мариуполе лор-врач отказался спасать 10-летнего ребенка, которого с инородным телом в дыхательных путях привезли в больницу на скорой. Об этом в понедельник, 9 сентября, на своей странице в Facebook рассказал пользователь Сережа Балинский