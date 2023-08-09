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Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде

Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде - 09.08.2023 Украина.ру

Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов посетил с официальным визитом Болгарию, где встретился с министром обороны Тодором Тагаревым и директором службы военной разведки Венелином Веневым. О деталях мероприятия 8 августа написало болгарское издание Вgnes.bg

2023-08-09T10:24

2023-08-09T10:24

2023-08-09T10:24

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"В ходе переговоров обсуждались состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и прояснен вопрос с сайтом "Миротворец", - говорится в публикации.Однако пользователи сети обратили внимание совсем на другое обстоятельство визита Буданова в Болгарию."Костюм? А чего это он вдруг изменил украинской моде на милитари??" - написала одна из пользовательниц сети.С началом российской спецоперации на Украине Владимир Зеленский сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN.Этому примеру последовали и многие его подчиненные, в том числе Буданов. Причем в таком виде представители киевского режима появлялись не только на внутриукраинских мероприятиях, но и на встречах с главами других государств.Украинские эксперты отмечали, что такой стиль одежды политиков и чиновников демонстрирует "единение" с народом, а также показывает западным партнерам "правильный настрой" киевского режима.В частности, украинский психолог Олег Следь отмечал, что “гардеробная политика” Зеленского и его подчиненных оправдана с психологической точки зрения."Если бы украинские представители, рассказывающие о жестокой войне в Украине и просящие помощи, были бы одеты в брендовые и дорогие вещи, им было бы сложно поверить", - сказал он.По какой причине Буданов вдруг сменил уже "обкатанную" военную форму на деловой костюм, пока неизвестно. Одна из версий специалистов - сделано это было, чтобы скрыть классической одеждой какие-то детали, которые киевский режим не хотел демонстрировать общественности.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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