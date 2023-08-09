Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде - 09.08.2023 Украина.ру
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Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде
Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде - 09.08.2023 Украина.ру
Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов посетил с официальным визитом Болгарию, где встретился с министром обороны Тодором Тагаревым и директором службы военной разведки Венелином Веневым. О деталях мероприятия 8 августа написало болгарское издание Вgnes.bg
2023-08-09T10:24
2023-08-09T10:24
новости
новости украины
кирилл буданов
одежда
мода
болгария
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"В ходе переговоров обсуждались состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и прояснен вопрос с сайтом "Миротворец", - говорится в публикации.Однако пользователи сети обратили внимание совсем на другое обстоятельство визита Буданова в Болгарию."Костюм? А чего это он вдруг изменил украинской моде на милитари??" - написала одна из пользовательниц сети.С началом российской спецоперации на Украине Владимир Зеленский сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN.Этому примеру последовали и многие его подчиненные, в том числе Буданов. Причем в таком виде представители киевского режима появлялись не только на внутриукраинских мероприятиях, но и на встречах с главами других государств.Украинские эксперты отмечали, что такой стиль одежды политиков и чиновников демонстрирует "единение" с народом, а также показывает западным партнерам "правильный настрой" киевского режима.В частности, украинский психолог Олег Следь отмечал, что “гардеробная политика” Зеленского и его подчиненных оправдана с психологической точки зрения."Если бы украинские представители, рассказывающие о жестокой войне в Украине и просящие помощи, были бы одеты в брендовые и дорогие вещи, им было бы сложно поверить", - сказал он.По какой причине Буданов вдруг сменил уже "обкатанную" военную форму на деловой костюм, пока неизвестно. Одна из версий специалистов - сделано это было, чтобы скрыть классической одеждой какие-то детали, которые киевский режим не хотел демонстрировать общественности.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, кирилл буданов, одежда, мода, болгария
Новости, Новости Украины, Кирилл Буданов, одежда, мода, Болгария

Изменил украинской моде? Буданов посетил Болгарию в "неожиданной" одежде

10:24 09.08.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов посетил с официальным визитом Болгарию, где встретился с министром обороны Тодором Тагаревым и директором службы военной разведки Венелином Веневым. О деталях мероприятия 8 августа написало болгарское издание Вgnes.bg
"В ходе переговоров обсуждались состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и прояснен вопрос с сайтом "Миротворец", - говорится в публикации.
Однако пользователи сети обратили внимание совсем на другое обстоятельство визита Буданова в Болгарию.
"Костюм? А чего это он вдруг изменил украинской моде на милитари??" - написала одна из пользовательниц сети.
© bgnes.bg/
© bgnes.bg/
С началом российской спецоперации на Украине Владимир Зеленский сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN.
Этому примеру последовали и многие его подчиненные, в том числе Буданов. Причем в таком виде представители киевского режима появлялись не только на внутриукраинских мероприятиях, но и на встречах с главами других государств.
© AP / Saudi Press Agency
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP / Saudi Press Agency
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна МалярЗеленский Ермак Залужный
Зеленский Ермак Залужный - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна Маляр
Зеленский Ермак Залужный
Украинские эксперты отмечали, что такой стиль одежды политиков и чиновников демонстрирует "единение" с народом, а также показывает западным партнерам "правильный настрой" киевского режима.
В частности, украинский психолог Олег Следь отмечал, что “гардеробная политика” Зеленского и его подчиненных оправдана с психологической точки зрения.
"Если бы украинские представители, рассказывающие о жестокой войне в Украине и просящие помощи, были бы одеты в брендовые и дорогие вещи, им было бы сложно поверить", - сказал он.
По какой причине Буданов вдруг сменил уже "обкатанную" военную форму на деловой костюм, пока неизвестно. Одна из версий специалистов - сделано это было, чтобы скрыть классической одеждой какие-то детали, которые киевский режим не хотел демонстрировать общественности.
 
НовостиНовости УкраиныКирилл БудановодеждамодаБолгария
 
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