https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html

"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовится

"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовится - 09.08.2023 Украина.ру

"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовится

Вокруг ЧВК Евгения Пригожина, особенно той его части, которая была выведена в Белоруссию, на Западе в последнее время раскручивается настоящая информационная буря. Или дезинформационная? А что происходит на самом деле?

2023-08-09T10:01

2023-08-09T10:01

2023-08-09T10:23

эксклюзив

чвк "вагнер"

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Лагерь ЦельПосле печальных событий 24 июня по предложению президента Александра Лукашенко силы ЧВК «Вагнер» начали передислоцироваться в Белоруссию. Бойцы ЧВК прибыли в село Цель Осиповичского района Могилевской области, где на территории бывшей воинской части был дополнительно разбит палаточный лагерь. Сюда из ДНР/ЛНР было перемещено несколько тысяч бойцов и несколько сотен единиц автомобильной техники. Но данные об их количестве сильно разнятся. По состоянию на 15 июля в СМИ называлось число в 2000 бойцов и 400 единиц автомобильной техники. При этом все тяжелое вооружение осталось в РФ. Польский премьер-министр Моравецкий и литовский президент Науседа 3 августа заявили, что в Белоруссии находится 4000 бойцов ЧВК «Вагнер» и их количество может быть доведено до 10 000.Также некоторые СМИ сообщают о том, что группе «Вагнер» переданы военные склады в деревне Верейцы под Осиповичами, на территории бывшего военного городка № 28 «Поплавы».ИнфоистерикаВсе это время на Западе усиленно нагнетают негативные тренды вокруг «Вагнера». Одним из них стало раздувание истерии вокруг яко бы возможного вторжения ЧВК из Белоруссии — в Польшу и Прибалтику, в том числе в район так называемого «Сувалкского коридора». Мы уже писали, почему этот план является нереальным с военно-политической точки зрения и в каких целях он используется определенными кругами на Западе.Также появление "Вагнер" в Беларуси усилила разведывательную деятельность НАТО на территории этой республики. Марек Мейснер, военный аналитик ISB News, сообщает:- Мы знаем, что Польша и Литва обратились к НАТО за помощью в разведке. Уже проводятся масштабные действия вглубь Беларуси.Очевидно, что в числе прочего речь идет и о шпионаже из космоса за объектами на территории Белоруссии, где могло расположиться ЧВК.Одновременно западные спикеры пытаются запугать "вагнерианцами" и жителей Белоруссии. Полковник в отставке, бывший командир группы польского спецназа "Гром" Анджей Кручиньский хоть и скептически оценивает вероятность похода "Вагнер" в Сувалкский коридор, но зато заявляет, что подготовка белорусской армии не займет ЧВК полностью. И будто бы от безделья бойцам "Вагнер" станут приходить в голову всякие "глупости", что может быть усугублено алкоголем и наркотиками. И это якобы "обернется серьезной икотой для многих жителей Белоруссии", - пугает Кручиньский. При чем польский полковник спецназа предполагает, что сами "вагнеровцы" с огромным преимуществом выбрали бы африканское направление.Другие польские аналитики также говорят об африканском направлении, но предполагают, что в Белоруссии останется порядка тысячи человек для оказания психологического давления на страны НАТО. При этом поляки считают, что сегодня бойцы "Вагнера" по сути являются легкой пехотой. И хоть и обладают большим боевым опытом, но без тяжелого вооружения они не смогут добиться решающего перевеса над механизированными частями пехоты даже среднего качества.Но несмотря на заявления ряда польских экспертов и отставных военных о том, что ЧВК "Вагнер" вряд ли станет вторгаться в Прибалтику и Польшу, высокопоставленные польские лица продолжают нагнетать напряженность. Так, зам главы МВД Польши Мацей Васик признал, что он не знает целей пребывания "Вагнера" в Белоруссии. Но все равно считает эту компанию "очень опасной", и полагает, что она "находится в Белоруссии не для сбора урожая". И в очередной раз пригрозил полной блокадой границ с Белоруссией со стороны Польши, Литвы и Латвии. Западные СМИ также продолжают информационную эскалацию. В частности, опубликовано драматическое видео с жительницей приграничного польского города Колпин-Огородник Агатой Мороз, которая, будучи запуганной своей же пропагандой, говорит: "Все говорят, что что-то будет, что-то обязательно будет…" "Нас встретили не только как героев…"Но как говорят белорусские власти, основной задачей "Вагнера" в Белоруссии является обучение и передача боевого опыта военнослужащим ВС РБ и бойцам территориальной обороны. Репортажи об учебе с участием инструкторов из "Вагнера" регулярно публикуются на сайте МО РБ и в белорусских СМИ. "Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций" - сообщало "ВоенТВ".19 июля, при переносе знамени ЧВК "Вагнер" из Молькино Краснодарского края в Белоруссию, Евгений Пригожин выступил с громким заявлением:- Мы будем находится в Беларуси какое-то время. За это время мы сделаем, я уверен, белорусскую армию второй армией мире. А если будет нужно – вступимся за них. Я всех хочу попросить обратить внимание, что белорусы встретили нас не только как героев, но как братьев. Говорят, что местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Готовимся, повышаем свой уровень – и снова в путь. В Африку, и возможно, вернемся на СВО…29 июля на ресурсах "Вагнера" появилась информация о возможном наборе бойцов в Белоруссии. Но вербовочный пункт в РБ так и не появился.Зато 31 июля появилось очередное заявление Евгения Пригожина, в котором он сообщил: "Набор приостановлен, сфера деятельности - Африка, обучение в Беларуси".Ранее уроженцы Белоруссии поступали в ЧВК "Вагнер" и участвовали в различных военных операциях, в том числе и в СВО. На сегодня известно и о погибших в Украине беларусах-вагнеровцах, и о благополучно вернувшихся домой по завершению контракта. Есть также данные о том, что участники боевых действий по возвращению домой могут находиться в сфере внимания белорусских правоохранителей. Один из ветеранов "Вагнера" из Белоруссии, участник штурмовых действий на СВО, рассказал, что после вывода группы в республику ему предлагали остаться в должности "каптерщика" с невысокой зарплатой, но он отказался и уволился. На сегодня в "Вагнере" продолжают работать сотрудники из Белоруссии, в частности, один из действующих инструкторов с позывным "Брест".Умные ученияПо прибытию в Белогруссию инструкторы из "Вагнера" начали проводить занятия по огневой и тактической подготовке с личным составом 51-й артиллерийской бригады ВС РБ (Осиповичи) и подразделениями ССО. Но учения проходят не только на полигоне под Осиповичами. Также около сотни бойцов "Вагнера" выезжали для проведения тренировок в Гродненскую область (вероятно, на полигон "Гожский" 6-й гвардейской Отдельной механизированной бригады). И еще одна группа – на полигон "Брестский" для передачи боевого опыта десантникам 38-ой гвардейской Отдельной десантно-штурмовой бригады.Сообщается также, что "хотя бы пара" инструкторов из "Вагнера" сейчас имеется на каждом полигоне в Белоруссии. На ресурсах группы "Вагнер" (как стало называться ЧВК с конца июля) пишут, что при обучении белорусских механизированных бригад "отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации". Своим опытом инструкторы "Вагнера" делятся и в инженерных войсках, РХБЗ и войсках связи. Аналогичная учеба проходит и во внутренних войсках МВД, с командирами ЧВК встречался их командующий Николай Карпенков. Также "вагнера" встретились с воспитанниками детского военно-патриотического клуба "Рысь", действующего при одной из частей внутренних войск в Минске.Командующий ССО ВС РБ Вадим Денисенко говорит:- Контрольные и совместные занятия с ЧВК "Вагнер" нам показывают, что надо менять. Мы определили совместную программу подготовки именно в рамках штурмовых групп, действий групп в населенных пунктах.Минобороны РБ сообщало, что в первую очередь на совместных занятиях отрабатывается ведение боя малыми группами, действия командиров в разных ситуациях и использование БПЛА, инженерная разведка местности, минирование и работа саперов, взаимодействие подразделений, электронная разведка и РЭБ. То есть прорабатываются те аспекты, которые по бесценному опыту СВО существенно изменили характер современного боя.В самой группе "Вагнер" сообщают, что в ВС РБ сохранили лучшие традиции Советской Армии, но теперь их надо адаптировать к современной войне. И в ходе совместных учений в Белоруссии отрабатывается взаимодействие в цепочке: регулярные вооруженные силы – добровольческие формирования – ЧВК – народное ополчение. Применяются новые, нестандартные методы ведения боевых действий, в том числе - и за счет снижения бюрократизации в принятии решений. Также идеологами "Вагнера" проводится любопытное сравнение этих учений с подготовкой операции "Багратион" в 1944 году. Но тут стоит отметить, что если в РБ недавно был принят закон о народном ополчении, то добровольческих формирований в республике – нет. А все работает, в том числе и в армии - в соответствии со строгим соблюдением официальных инструкций.С другой стороны, в комментариях в группах ЧВК "Вагнер" нередко пишут: "Вагнера – воины, а не тренеры, помочь – помогут, научат, но сидеть в тылу – это не их удел". Есть и шутки, что после работы с "музыкантами" в Беларуси можно открывать ЧВК "Песняры"."Брутальны и грозны…"В селе Цель, где размещаются сейчас сотрудники военной компании, ранее стояла ракетная бригада. И значительная часть населения деревни была с ней связано. Но в 2014 году бригаду перевели, и население Цели значительно сократилось.Как сообщают ТГ-канал "Военный обозреватель" и "Наука побеждать", в последнее время на подступах к лагерю велись фортификационные работы. По мнению "Науки побеждать", это может свидетельствовать о долговременной дислокации группы на этом месте. Также в сети появилась информация о возможных провокациях СБУ против "Вагнера" на территории Белоруссии.Американский институт военных исследований (ISW) сообщил, со ссылкой на слова Александра Лукашенко, что группа "Вагнер" в Белоруссии будет использована для создания новой контрактной армии. Президент Белоруссии действительно сказал: "Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года - ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры – это их профессия, воевать или защищать страну". При этом контрактная форма службы и сейчас существует в ВС РБ, сочетаясь со срочным призывом. Также появились слухи, что в РБ якобы пойдут на создание своих ЧВК. Но с учетом преобладания в Белоруссии государственнического подхода, тем более – в силовой сфере, пока об этом речи не идет.Одновременно это заявление белорусского батьки вызвало буря в комментариях в группах ЧВК "Вагнер" в соцсетях. Среди прочих были и такие: "Россия потеряла хорошую армию, а Беларусь – приобрела". Высказываются и предположения, что "Вагнер" может выступить в защиту белорусской власти в случае очередной попытки ее дестабилизации на выборах 2024 года.Польские же и белорусские оппозиционные ресурсы сообщают о том, что жители Цели и Осипович якобы запуганы, что "вагнеровцы" не похожи ни на белорусских, ни на российских военных, что они "брутальны и грозны". И сразу видно, что это люди, приехавшие с войны. Еще там пишут, что будто бы члены ЧВК не уважают белорусскую милицию, которая их сопровождает при поездках в райцентр. Но каких либо фактов, чем конкретно сотрудники компании доставили беспокойство местным жителям и милиции, в такого рода публикациях не приводится. Ну кроме сообщений о том, что из военного городка "слышится громко играющая музыка", и тому подобного. Еще одним откровенно смехотворным аргументом является утверждения, что от базы под Осиповичами "недалеко до границы с Украиной". Ну да – всего лишь 200 километров.Также еще при заходе группы в Белоруссию руководство ЧВК "Вагнер" успокаивало белорусских граждан, утверждая, что внутреннее наказание за нарушение кодекса вагнеровца значительно строже, чем действующее законодательство РБ. Злоупотребление алкоголем, как и наркотики - в "Вагнере" строго запрещены. Как рассказали нам жители Осипович, присутствие "Вагнера" в их городе – особо не заметно, ни о каких эксцессах никто не слышал. Также известно, что даже выезжая на учения на Осиповичский полигон, колонны ЧВК предпочитают объезжать райцентр. Большую часть времени "вагнера" проводят за боевой учебой либо у себя в лагере.На отдых или в бой?8 августа стало известно, что часть бойцов группы "Вагнер" стали покидать Белоруссию. По появившейся в СМИ информации, от 600 до 1500 человек могли выехать на автобусах в направлении российской границы, и далее – в сторону Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Следующий этап перемещения может начаться 13 августа. По одной из версии – бойцов вывозят на отдых в отпуска, по другой – их могут перебросить в Африку. В частности – в Нигер, где ожидается интервенция иностранных государств, организованная западными империалистическими державами. Вечером 8 августа в украинских СМИ появилась информация, что ЧВК "Вагнер" разбивает полевой лагерь у старого аэродрома в Зябровке под Гомелем. Дол украинской границы там - 15 километров.

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Георгий Василевский

эксклюзив, чвк "вагнер"