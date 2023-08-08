https://ukraina.ru/20230808/1048571667.html

Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок

Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок - 08.08.2023 Украина.ру

Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок

На территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области упал беспилотник, один из паломников получил лёгкие ранения, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. Об этом 8 августа сообщили журналисты РИА Новости

2023-08-08T17:54

2023-08-08T17:54

2023-08-08T17:54

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Пострадал один паломник, храм не повреждён, уточнил игумен Питирим.Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дрон-камикадзе был запущен со стороны Украины.Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.Монастырь расположен в селе Горналь, недалеко от города Суджа Курской области. 19 июля ВСУ трижды обстреляли город Суджа, сообщал губернатор региона.

https://ukraina.ru/20230808/1048558918.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, курская область, храм, монастырь, роман старовойт, беспилотник, бпла