Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
На территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области упал беспилотник, один из паломников получил лёгкие ранения, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. Об этом 8 августа сообщили журналисты РИА Новости
"На территорию монастыря примерно полчаса [назад] упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал настоятель монастыря
Пострадал один паломник, храм не повреждён, уточнил игумен Питирим.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дрон-камикадзе был запущен со стороны Украины.
"Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь", - сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале.
Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.
Монастырь расположен в селе Горналь, недалеко от города Суджа Курской области. 19 июля ВСУ трижды обстреляли город Суджа, сообщал губернатор региона.
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины