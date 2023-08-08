Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок - 08.08.2023 Украина.ру
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Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок
Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок - 08.08.2023 Украина.ру
Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок
На территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области упал беспилотник, один из паломников получил лёгкие ранения, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. Об этом 8 августа сообщили журналисты РИА Новости
2023-08-08T17:54
2023-08-08T17:54
новости
россия
курская область
курская область
храм
монастырь
роман старовойт
беспилотник
бпла
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Пострадал один паломник, храм не повреждён, уточнил игумен Питирим.Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дрон-камикадзе был запущен со стороны Украины.Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.Монастырь расположен в селе Горналь, недалеко от города Суджа Курской области. 19 июля ВСУ трижды обстреляли город Суджа, сообщал губернатор региона.
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новости, россия, курская область, курская область, храм, монастырь, роман старовойт, беспилотник, бпла
Новости, Россия, Курская область, Курская область, храм, монастырь, Роман Старовойт, беспилотник, БПЛА

Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок

17:54 08.08.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
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На территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области упал беспилотник, один из паломников получил лёгкие ранения, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. Об этом 8 августа сообщили журналисты РИА Новости

"На территорию монастыря примерно полчаса [назад] упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал настоятель монастыря

Пострадал один паломник, храм не повреждён, уточнил игумен Питирим.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дрон-камикадзе был запущен со стороны Украины.

"Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь", - сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале.

Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.
Монастырь расположен в селе Горналь, недалеко от города Суджа Курской области. 19 июля ВСУ трижды обстреляли город Суджа, сообщал губернатор региона.
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
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