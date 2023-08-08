https://ukraina.ru/20230808/1048569904.html

Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео

Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео - 08.08.2023 Украина.ру

Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру оценил перспективы КНДР в рамках... Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T17:15

2023-08-08T17:15

2023-08-08T17:15

тавровский

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россия

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сво

китай

кнр (китай)

кндр

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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру оценил перспективы КНДР в рамках боевого слаживания Москвы и Пекина, а также рассказал о роли Австралии в тайваньском конфликте: 00:47 - Перспективы треугольника "МОСКВА-ПЕКИН-ПХЕНЬЯН"; 07:26 - Вероятность Третьей мировой войны; 13:08 – О применении корейской формулы для Украины; 18:21 - Какова роль Австралии в тайваньской провокации?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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