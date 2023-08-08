Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео - 08.08.2023 Украина.ру
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Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео
Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео - 08.08.2023 Украина.ру
Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру оценил перспективы КНДР в рамках... Украина.ру, 08.08.2023
2023-08-08T17:15
2023-08-08T17:15
тавровский
видео
россия
украина
сво
китай
кнр (китай)
кндр
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру оценил перспективы КНДР в рамках боевого слаживания Москвы и Пекина, а также рассказал о роли Австралии в тайваньском конфликте: 00:47 - Перспективы треугольника "МОСКВА-ПЕКИН-ПХЕНЬЯН"; 07:26 - Вероятность Третьей мировой войны; 13:08 – О применении корейской формулы для Украины; 18:21 - Какова роль Австралии в тайваньской провокации?
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тавровский, видео, россия, украина, сво, китай, кнр (китай), кндр, видео
Тавровский, Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, КНР (Китай), КНДР

Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео

17:15 08.08.2023
 
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру оценил перспективы КНДР в рамках боевого слаживания Москвы и Пекина, а также рассказал о роли Австралии в тайваньском конфликте:
00:47 - Перспективы треугольника "МОСКВА-ПЕКИН-ПХЕНЬЯН";
07:26 - Вероятность Третьей мировой войны;
13:08 – О применении корейской формулы для Украины;
18:21 - Какова роль Австралии в тайваньской провокации?
 
ТавровскийВидеоРоссияУкраинаСВОКитайКНР (Китай)КНДР
 
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