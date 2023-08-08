https://ukraina.ru/20230808/1048569573.html

В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей

В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей - 08.08.2023 Украина.ру

В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей

Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий должен сложить мандат "из-за своего поведения во время войны", написал 8 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале

2023-08-08T17:29

2023-08-08T17:29

2023-08-08T17:29

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украина

верховная рада

давид арахамия

нардеп

сво

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Арахамия отметил, что у Торохтия (который также входит в партию "Слуга народа") было время, что объяснить своё поведение.Глава фракции под "поведением" подразумевает, вероятно, отдых в Болгарии и покупку дорогих автомобилей.По мнению Арахамии, Торохтий мог бы продать что-то из "элитного автопарка своей семьи" и передать средства на нужды обороны. Это дало бы понять, что человек осознал свою ошибку, добавил он.По словам главы фракции "Слуга народа", Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Арахамия, в свою очередь, обещал инициировать его исключение из фракции.В мае журналисты Bihus info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Торохтий за время СВО сменил три автомобиля, а в августе 2022 года нардеп с женой побывали в Болгарии. Журналисты выяснили это по фотографиям, которые жена Торохтия размещала в соцсетях.

https://ukraina.ru/20230727/1048305097.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, верховная рада, давид арахамия, нардеп, сво