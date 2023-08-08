В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей - 08.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230808/1048569573.html
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей - 08.08.2023 Украина.ру
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий должен сложить мандат "из-за своего поведения во время войны", написал 8 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале
2023-08-08T17:29
2023-08-08T17:29
новости
украина
верховная рада
давид арахамия
нардеп
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048568197_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_c316d451340c3db98c62f4528832ce32.jpg.webp
Арахамия отметил, что у Торохтия (который также входит в партию "Слуга народа") было время, что объяснить своё поведение.Глава фракции под "поведением" подразумевает, вероятно, отдых в Болгарии и покупку дорогих автомобилей.По мнению Арахамии, Торохтий мог бы продать что-то из "элитного автопарка своей семьи" и передать средства на нужды обороны. Это дало бы понять, что человек осознал свою ошибку, добавил он.По словам главы фракции "Слуга народа", Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Арахамия, в свою очередь, обещал инициировать его исключение из фракции.В мае журналисты Bihus info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Торохтий за время СВО сменил три автомобиля, а в августе 2022 года нардеп с женой побывали в Болгарии. Журналисты выяснили это по фотографиям, которые жена Торохтия размещала в соцсетях.
https://ukraina.ru/20230727/1048305097.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048568197_0:0:1272:954_1920x0_80_0_0_509ed6c7a7ac125c9fbbf36c0b2b4568.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, давид арахамия, нардеп, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, Давид Арахамия, нардеп, СВО

В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей

17:29 08.08.2023
 
© Инсайдер UA телеграм-каналеДепутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
© Инсайдер UA телеграм-канале
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий должен сложить мандат "из-за своего поведения во время войны", написал 8 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале
Арахамия отметил, что у Торохтия (который также входит в партию "Слуга народа") было время, что объяснить своё поведение.
Глава фракции под "поведением" подразумевает, вероятно, отдых в Болгарии и покупку дорогих автомобилей.
По мнению Арахамии, Торохтий мог бы продать что-то из "элитного автопарка своей семьи" и передать средства на нужды обороны. Это дало бы понять, что человек осознал свою ошибку, добавил он.
"Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", - сообщил Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Арахамия, в свою очередь, обещал инициировать его исключение из фракции.
В мае журналисты Bihus info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Торохтий за время СВО сменил три автомобиля, а в августе 2022 года нардеп с женой побывали в Болгарии. Журналисты выяснили это по фотографиям, которые жена Торохтия размещала в соцсетях.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 14:52
Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на МальдивахВерховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах во время спецоперации вызвал скандал. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко
 
НовостиУкраинаВерховная РадаДавид АрахамиянардепСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа
18:00Александр Ханжонков: казак из Донбасса, создавший российское кино
17:54Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок
17:52Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности
17:38Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"
17:32СВО: осознание цели
17:29В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
17:15Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук
17:15Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео
17:13Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
17:08WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороны
16:40Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа
16:25На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов
16:22Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
16:17Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру
16:13"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
16:11Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения
16:01На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
16:01Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой
15:38"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди"
Лента новостейМолния