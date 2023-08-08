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В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей - 08.08.2023 Украина.ру
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий должен сложить мандат "из-за своего поведения во время войны", написал 8 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале
2023-08-08T17:29
2023-08-08T17:29
2023-08-08T17:29
новости
украина
верховная рада
давид арахамия
нардеп
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Арахамия отметил, что у Торохтия (который также входит в партию "Слуга народа") было время, что объяснить своё поведение.Глава фракции под "поведением" подразумевает, вероятно, отдых в Болгарии и покупку дорогих автомобилей.По мнению Арахамии, Торохтий мог бы продать что-то из "элитного автопарка своей семьи" и передать средства на нужды обороны. Это дало бы понять, что человек осознал свою ошибку, добавил он.По словам главы фракции "Слуга народа", Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Арахамия, в свою очередь, обещал инициировать его исключение из фракции.В мае журналисты Bihus info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Торохтий за время СВО сменил три автомобиля, а в августе 2022 года нардеп с женой побывали в Болгарии. Журналисты выяснили это по фотографиям, которые жена Торохтия размещала в соцсетях.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, верховная рада, давид арахамия, нардеп, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, Давид Арахамия, нардеп, СВО
В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий должен сложить мандат "из-за своего поведения во время войны", написал 8 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале
Арахамия отметил, что у Торохтия (который также входит в партию "Слуга народа") было время, что объяснить своё поведение.
Глава фракции под "поведением" подразумевает, вероятно, отдых в Болгарии и покупку дорогих автомобилей.
По мнению Арахамии, Торохтий мог бы продать что-то из "элитного автопарка своей семьи" и передать средства на нужды обороны. Это дало бы понять, что человек осознал свою ошибку, добавил он.
"Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", - сообщил Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Арахамия, в свою очередь, обещал инициировать его исключение из фракции.
В мае журналисты Bihus info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Торохтий за время СВО сменил три автомобиля, а в августе 2022 года нардеп с женой побывали в Болгарии. Журналисты выяснили это по фотографиям, которые жена Торохтия размещала в соцсетях.