Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности - 08.08.2023 Украина.ру
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Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности
Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности - 08.08.2023 Украина.ру
Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности
Охрана Владимира Зеленского предпринимает "сумасшедшие" меры для обеспечения его безопасности. А именно - забирает телефоны у всех, кто к нему приближается, не называет заранее точное время и место встречи, заранее беседует с потенциальными собеседниками президента, а также требует паспорт и аккредитацию. Об этом 8 августа сообщило радио Europe1
2023-08-08T17:52
2023-08-08T17:52
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украина
владимир зеленский
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"Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", - процитировала станция слова переводчицы."Из сумасшедшего на Украине - только сам Зеленский, а не меры его охраны", "У журналистов требуют аккредитацию и паспорт, да где это видано вообще?? Что за бред эта дама несет?", "Убьют его все равно его "союзнички", все это можно не делать, бессмысленно", - отреагировали пользователи сети.Во вторник, 8 августа, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России."Сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Наиболее вероятный вариант – взрыв в его штаб-квартире (Зеленского – ред.), который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный", - сказал Джонсон.Ранее предположения о скорой ликвидации Зеленского его западными союзниками неоднократно звучали и от других иностранных экспертов. Так, совсем недавно на это намекнул американский журналист Сеймур Херш. Он сказал, что после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".В начале марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Зеленский находится в зоне риска. И спусковым крючком к механизму его уничтожения может послужить любое новое событие, например, решение киевского режима атаковать Приднестровье.Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
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Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, безопасность, охрана

Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности

17:52 08.08.2023
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Охрана Владимира Зеленского предпринимает "сумасшедшие" меры для обеспечения его безопасности. А именно - забирает телефоны у всех, кто к нему приближается, не называет заранее точное время и место встречи, заранее беседует с потенциальными собеседниками президента, а также требует паспорт и аккредитацию. Об этом 8 августа сообщило радио Europe1
"Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", - процитировала станция слова переводчицы.
"Из сумасшедшего на Украине - только сам Зеленский, а не меры его охраны", "У журналистов требуют аккредитацию и паспорт, да где это видано вообще?? Что за бред эта дама несет?", "Убьют его все равно его "союзнички", все это можно не делать, бессмысленно", - отреагировали пользователи сети.
Во вторник, 8 августа, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России.
"Сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Наиболее вероятный вариант – взрыв в его штаб-квартире (Зеленского – ред.), который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный", - сказал Джонсон.
12:16
Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон Западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Redacted News 8 августа сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон
Ранее предположения о скорой ликвидации Зеленского его западными союзниками неоднократно звучали и от других иностранных экспертов. Так, совсем недавно на это намекнул американский журналист Сеймур Херш. Он сказал, что после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".
В начале марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Зеленский находится в зоне риска. И спусковым крючком к механизму его уничтожения может послужить любое новое событие, например, решение киевского режима атаковать Приднестровье.
Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
 
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