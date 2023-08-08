https://ukraina.ru/20230808/1048567856.html

Не выучив уроков истории, украинцы до последнего солдата бьются за вступление в НАТО

Не выучив уроков истории, украинцы до последнего солдата бьются за вступление в НАТО - 08.08.2023 Украина.ру

Не выучив уроков истории, украинцы до последнего солдата бьются за вступление в НАТО

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну милитаристской Японии. Китайский публицист Сыма Нань в статье, специально написанной для издания Украина.ру рассуждает о необходимости изучения уроков истории и проводит параллели с днем сегодняшним.

2023-08-08T21:21

2023-08-08T21:21

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8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и уже 9 августа советские войска с восточного, западного и северного направлений вошли на территорию северо-восточного Китая (Ред. - Маньчжурии) . Заявление СССР было с воодушевлением воспринято китайскими военными и простыми жителями страны: все поверили в скорое окончание войны. Главная китайская газета того времени "Синьхуа жибао" вышла с заголовком, набранным жирным шрифтом: "Сегодня утром сухопутные войска СССР атаковали позиции японцев на восточной границе!" и "На Северо-востоке миллионная советская армия, развернув фронт на 2000 км, приступила к наступлению на японские позиции!"Тогда же председатель Мао Цзэдун выступил со знаменитой речью "Последний бой с японскими агрессорами", где сказал, что "благодаря действиям Советского Союза, выступившего против Японии, мы приблизились ко дню окончания войны, готовы разбить японских агрессоров и их пособников. Все антияпонские силы нашей страны должны начать контрнаступление, тесно сотрудничая с советскими и союзническими силами."История, это беспорядочный набор дат и имён, который каждый читает по-своему. Вся история формируется как объективными обстоятельствами, так и субъективным восприятием настоящего. Наше понимание исторических событий эволюционирует по мере течения времени и развития общества. Но оценка таких событий, как вступление Красной Армии в войну с милитаристской Японией не должна подвергаться ревизии – это положительный факт нашей истории. Многие в Китае пытаются проводить параллели между русским царизмом, колонизирующим наш Северо-восток и Красной Армией, протянувшей нам руку помощи, туда же и мешают современную Россию. Во всей этой каше замазывается очевидный факт, что помощь Советского Союза и выступление Красной армии на Северо-Востоке нашей страны ускорили падение японского империализма.В 1978 году, во время учёбы в Харбине, я впервые посетил городской Мемориал воинов Красной Армии, павших в боях за освобождение Китая. Помню надпись на памятнике: "В память о героях Красной Армии, павших в борьбе за свободу и независимость Китая и освобождении Северо-Востока. 20 сентября 1950 года." Расположенный напротив Харбинского вокзала, мемориал тогда стал одним из моих любимых мест города. Я там часто бывал. На лицевой стороне монумента и по сей день находится бронзовая доска с надписью на китайском языке: "Памятник воздвигнут Советским командованием в честь солдат Красной армии, павших в борьбе с японским империализмом. Здесь, 7 ноября 1945 года была проведена памятная церемония, посвящённая 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции ."Известно, что в боях за освобождение Северо-востока (Маньчжурии, - ред.) погибло до 30 тысяч советских солдат. Молниеносное вступление Красной армии в пределы марионеточного Маньчжоу-Го произошло согласно решениям Ялтинской конференции, подписанным главами США, Великобритании и СССР. После освобождения в ключевых городских центрах и значимых городских округах, таких как Харбин, Цицикар, Цзямусы и Муданьцзян, были незамедлительно созданы советские военные гарнизоны. Целью создания военных администраций было поддержание общественного порядка и помощи своим де-факто союзникам: СССР, де-юре находясь в союзнических отношениях с армией Чан Кайши, тайно поддерживала армии, руководимые сторонниками Мао Цзэдуна , продвигающиеся на Северо-Восток, и передавал им часть трофейного японского оружия. В ходе Войны сопротивления Советский Союз оказывал Китаю важную политическую, моральную, духовную и дипломатическую поддержку. Это поднимало боевой дух китайского народа, ведущего борьбу с японскими захватчиками, укрепляло веру в победу. На заключительном этапе боевых действий Советский Союз развернул огромное количество войск — более 1.5 миллиона человек, уничтожив и захватив в плен около 700 тысяч японских солдат. Всё это существенно ускорило победу Китая в войне и капитуляцию Японии.Память о Советской Красной Армии, освобождавшей Северо-Восток Китая, её роль в победе над японским фашизмом, хранится современными гражданами Китая и подкрепляется примерами из дня нынешнего. Сегодня значимым фактором для нас является роль России в борьбе с гегемонией США и НАТО на территории Украины. Конечно, у современной России и ушедшего в прошлое Советского Союза – масса различий, но суть происходившего тогда и происходящего сейчас не поменялась. Изучая великие исторические события, мы познаём глубинные истины, стремимся уразуметь важное и вглядеться в будущее, хотим понять судьбы народов и пережитое всем миром. Стремясь к познанию истории, мы сами того не понимая надеемся на лучшую жизнь, на мир.С 8-го на 9-е августа 1945 года Советская Красная Армия вступила в бой с японской Квантунской армией. Тогда же, благодаря победе Красной Армии, мир узнал о преступлениях отрядов 731 и 100, проводивших опыты на людях.В прошлом году, 28 сентября, я имел честь обратиться к российской аудитории на международной конференции по истории и урокам войны с Японией, проводимой Министерством иностранных дел России. Моя речь о преступлениях японской военщины вызвала особый интерес у слушателей. Действия печально известного отряда 731 на удивление схожи с тем, что мы узнали в 2022 году о многочисленных биологических лабораториях военного назначения армии США на Украине. Отряды 731 и 100 были тайными подразделениями, прямо подчинёнными японскому штабу Квантунской армии. Красная Армия захватила базу отряда 731 и оповестила мир о преступлениях, совершённых в харбинском пригороде. Но перед самым поражением Японии отряд 100, следуя приказам японского военного министерства, вывел свой персонал, все следы преступлений были заметены. Благодаря американской защите, японские преступники, занимавшиеся биологическими исследованиями, избежали суда и наказания. Более четырёх тысяч военных преступников, причастных к экспериментам над людьми воспользовались покровительством США. В рамках обмена японцы передали результаты экспериментов американцам. К ноябрю 1948 года, к моменту завершения Токийских процессов, между США и Японией была заключена секретная сделка. В обмен на гарантии жизни военным преступникам, США получили все опытные данные отряда 731: информацию по бактериологическим исследованиям, биологической войне и по экспериментам с ядовитыми газами. Американцы использовали биологическое оружие во время Корейской войны в 1950-х годах - тень отрядов 731 и 100 присутствовала на той войне.Мы должны понять, что история — это не только красиво написанная книга, и не просто список славных дат. История – это и интересы наций, а интересы крупных держав часто несут ущерб менее развитым странам. У нас в Китае считают, что по итогам Ялтинской Конференции и за обещаниями Черчилля включить Маньчжурию в сферу влияния СССР, Сталин сделал не совсем верные оценки китайской революции и воспрепятствовал наступлению армии Мао Цзэдуна на юг через Янцзы. Тогда это привело к расколу на Юг и Север и отдалило окончание гражданской войны. Но тем не менее, повторюсь, рассматривая то время в более широком историческом контексте, вступление Красной Армии в Северо-восточный Китай ускорило падение японского империализма и поддержало освободительное движение китайского народа против Японии, – это неоспоримый факт. Сталин принял правильное решение. Затем , в ранние дни образования Китайской Народной Республики, Советский Союз предоставил масштабную помощь китайской экономике, и осуществив 156 крупных проектов заложил основу для создания независимой промышленной системы современного Китая. Наш историк Чжэнь Юн писал: "156 объектов первой китайской пятилетки действительно являлись отражением дружбы советского рабочего класса и советского народа к нам". Вступление Красной Армии в Северо-восточный Китай - историческая веха в отношениях между нашими народами. Осознав значение событий 8 августа 1945 года мы поймём важность развития китайско-российских отношений. Нам необходимо умело выстраивать и развивать всестороннее взаимодействие. У нас говорят – совместные усилия приводят к золотым результатам, гармоничная речь подобна аромату орхидей. На сегодняшний день и Китай, и Россия оказались в стратегическом окружении западных империалистов. Следуя принципам независимой внешней политики, решение Китая укреплять и развивать отношения с Россией является стратегическим выбором, основанном на фундаментальных интересах и глобальных тенденциях развития. В 1945 году ваша Красная Армия помогла нам, теперь пришла наша очередь помогать вам. Китай призывает к политическому решению кризиса на Украине, отвергает мышление холодной войны и противостоит односторонним санкциям. Чем острее противоречия ядерных держав, тем сильнее надо беречь мир. Россия победит. Бог сохранит Америку. А украинцы, не выучив уроков истории, пока ещё до последнего солдата бьются за вступление в НАТО…

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

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