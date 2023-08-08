https://ukraina.ru/20230808/1048567688.html
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен - 08.08.2023 Украина.ру
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
Украинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-08T17:13
2023-08-08T17:13
2023-08-08T17:13
новости
энергоатом
украина
запорожская аэс
гривны
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На эти деньги купили 3021 пар ботинок за 3 миллиона гривен (7,8 миллионов рублей), на услуги по охране территории предприятия от пожаров потратили 28 миллионов (73,4 миллиона в рублях), 12,5 миллиона (32,8 миллиона рублей) ушло на проведение государственной экспертизы документации."Обычно так себя ведут, когда уже предчувствуют или знают, что конец... Сгорел сарай, гори и хата", - прокомментировала ситуацию одна из подписчиц канала.Запорожская АЭС перешла под контроль России весной 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.Ранее "Энергоатом" закупал за государственный счет пиво, креветок и кальмаров для Ровенской атомной станции, а также вина для Хмельницкой АЭС. Об этом писал Дзен-канал издания Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230725/1048252483.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергоатом, украина, запорожская аэс, гривны
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
Украинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"
"Согласно данным украинского сайта госзакупок Prozorro, на ЗАЭС с момента перехода станции под контроль российских войск было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен (1,4 миллиарда рублей)", - говорится в публикации.
На эти деньги купили 3021 пар ботинок за 3 миллиона гривен (7,8 миллионов рублей), на услуги по охране территории предприятия от пожаров потратили 28 миллионов (73,4 миллиона в рублях), 12,5 миллиона (32,8 миллиона рублей) ушло на проведение государственной экспертизы документации.
"Обычно так себя ведут, когда уже предчувствуют или знают, что конец... Сгорел сарай, гори и хата", - прокомментировала ситуацию одна из подписчиц канала.
Запорожская АЭС перешла под контроль России весной 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
Ранее "Энергоатом" закупал за государственный счет пиво, креветок и кальмаров для Ровенской атомной станции, а также вина для Хмельницкой АЭС. Об этом
писал Дзен-канал издания Украина.ру.