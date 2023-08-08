Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен - 08.08.2023 Украина.ру
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Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен - 08.08.2023 Украина.ру
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
Украинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-08T17:13
2023-08-08T17:13
новости
энергоатом
украина
запорожская аэс
гривны
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На эти деньги купили 3021 пар ботинок за 3 миллиона гривен (7,8 миллионов рублей), на услуги по охране территории предприятия от пожаров потратили 28 миллионов (73,4 миллиона в рублях), 12,5 миллиона (32,8 миллиона рублей) ушло на проведение государственной экспертизы документации."Обычно так себя ведут, когда уже предчувствуют или знают, что конец... Сгорел сарай, гори и хата", - прокомментировала ситуацию одна из подписчиц канала.Запорожская АЭС перешла под контроль России весной 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.Ранее "Энергоатом" закупал за государственный счет пиво, креветок и кальмаров для Ровенской атомной станции, а также вина для Хмельницкой АЭС. Об этом писал Дзен-канал издания Украина.ру.
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новости, энергоатом, украина, запорожская аэс, гривны
Новости, Энергоатом, Украина, Запорожская АЭС, гривны

Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен

17:13 08.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"

"Согласно данным украинского сайта госзакупок Prozorro, на ЗАЭС с момента перехода станции под контроль российских войск было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен (1,4 миллиарда рублей)", - говорится в публикации.

На эти деньги купили 3021 пар ботинок за 3 миллиона гривен (7,8 миллионов рублей), на услуги по охране территории предприятия от пожаров потратили 28 миллионов (73,4 миллиона в рублях), 12,5 миллиона (32,8 миллиона рублей) ушло на проведение государственной экспертизы документации.
"Обычно так себя ведут, когда уже предчувствуют или знают, что конец... Сгорел сарай, гори и хата", - прокомментировала ситуацию одна из подписчиц канала.
Запорожская АЭС перешла под контроль России весной 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
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Ранее "Энергоатом" закупал за государственный счет пиво, креветок и кальмаров для Ровенской атомной станции, а также вина для Хмельницкой АЭС. Об этом писал Дзен-канал издания Украина.ру.
 
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