https://ukraina.ru/20230808/1048567688.html

Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен

Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен - 08.08.2023 Украина.ру

Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен

Украинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-08-08T17:13

2023-08-08T17:13

2023-08-08T17:13

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энергоатом

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запорожская аэс

гривны

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На эти деньги купили 3021 пар ботинок за 3 миллиона гривен (7,8 миллионов рублей), на услуги по охране территории предприятия от пожаров потратили 28 миллионов (73,4 миллиона в рублях), 12,5 миллиона (32,8 миллиона рублей) ушло на проведение государственной экспертизы документации."Обычно так себя ведут, когда уже предчувствуют или знают, что конец... Сгорел сарай, гори и хата", - прокомментировала ситуацию одна из подписчиц канала.Запорожская АЭС перешла под контроль России весной 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.Ранее "Энергоатом" закупал за государственный счет пиво, креветок и кальмаров для Ровенской атомной станции, а также вина для Хмельницкой АЭС. Об этом писал Дзен-канал издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230725/1048252483.html

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новости, энергоатом, украина, запорожская аэс, гривны