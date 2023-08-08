Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук - 08.08.2023 Украина.ру
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Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук
Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук - 08.08.2023 Украина.ру
Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, сообщили 8 августа официальные телеграм-каналы ведомств
2023-08-08T17:15
2023-08-08T17:19
новости
украина
сбу
набу
верховная рада
нардеп
слуга народа
взятка
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За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины, сообщили в СБУ.Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.НАБУ опубликовало видео задержания депутата. Сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил нардеп.
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новости, украина, сбу, набу, верховная рада, нардеп, слуга народа, взятка
Новости, Украина, СБУ, НАБУ, Верховная Рада, нардеп, Слуга народа, взятка

Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук

17:15 08.08.2023 (обновлено: 17:19 08.08.2023)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналСБУ и НАБУ поймали на взятке "Слугу народа" Анатолия Гунько
СБУ и НАБУ поймали на взятке Слугу народа Анатолия Гунько
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, сообщили 8 августа официальные телеграм-каналы ведомств
За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины, сообщили в СБУ.
Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.
Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
НАБУ опубликовало видео задержания депутата. Сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил нардеп.
2 августа, 13:58
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов
 
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