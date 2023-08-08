https://ukraina.ru/20230808/1048567571.html

Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук

Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук - 08.08.2023 Украина.ру

Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, сообщили 8 августа официальные телеграм-каналы ведомств

2023-08-08T17:15

2023-08-08T17:15

2023-08-08T17:19

новости

украина

сбу

набу

верховная рада

нардеп

слуга народа

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048566703_0:105:1170:763_1920x0_80_0_0_45981da28351c71fec5237bc0be2e561.jpg

За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины, сообщили в СБУ.Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.НАБУ опубликовало видео задержания депутата. Сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил нардеп.

https://ukraina.ru/20230802/1048425108.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, набу, верховная рада, нардеп, слуга народа, взятка