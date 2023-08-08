Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук
17:15 08.08.2023 (обновлено: 17:19 08.08.2023)
© Инсайдер UA телеграм-каналСБУ и НАБУ поймали на взятке "Слугу народа" Анатолия Гунько
© Инсайдер UA телеграм-канал
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, сообщили 8 августа официальные телеграм-каналы ведомств
За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины, сообщили в СБУ.
Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.
Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
НАБУ опубликовало видео задержания депутата. Сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил нардеп.
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