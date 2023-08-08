https://ukraina.ru/20230808/1048566545.html

WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороны

WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороны - 08.08.2023 Украина.ру

WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороны

ВСУ с начала контрнаступления не смогли дойти до основных линий обороны российских войск, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов

2023-08-08T17:08

2023-08-08T17:08

2023-08-08T17:08

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Для того, чтобы сохранить поставляемую Западом технику, которую украинская армия теряет в больших количествах на минных полях, украинские военные сменили тактику, уточнили журналисты.Для преодоления минных полей украинские войска поставили во главу контрнаступления пехоту, которая пешком сможет пройти их. Пехоту собрали из других подразделений и резерва, пишет WSJ.Украинские военные также сообщили газете о больших потерях на минных полях и заявили, что после изменений в тактике в украинских войсках считают возможным прорыв в их контрнаступлении.Телеканал CNN со ссылкой на украинских представителей сообщал, что украинские военные столкнулись с большим количеством мин. "Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", сообщил CNN.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что владеет информацией о том, что на 1 квадратный метр приходится 3-5 мин. Минобороны РФ подсчитало, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и почти 5000 единиц различного вооружения.

https://ukraina.ru/20230807/1048523927.html

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новости, украина, всу, потери всу, контрнаступление, оборона, минобороны рф, запад, мины