https://ukraina.ru/20230808/1048566187.html
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими - 08.08.2023 Украина.ру
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
Роман Курах сказал украинцам, что он имел в виду только далекое будущее
2023-08-08T16:22
2023-08-08T16:22
2023-08-08T16:22
новости
греко-католики
украинцы
русские
скандал
извинения
ужгород
украина
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Ужгородский священник грекокатолической церкви Роман Курах, призывавший украинцев и русских к примирению, "осознал ошибку". Об этом 8 августа сообщили украинские СМИ.В обращении к украинской общественности Курах уточнил, что о примирении двух народов он говорил "только в контексте будущего"."Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал". – сказал он.Священник добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны."Возможно, я мотивировался тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собой в истории, потом получали от Господа дух единства, любви и примирения". – объяснил Курах.В украинских СМИ 7 августа вспыхнул скандал из-за призыва грекокатолического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами. Во время проповеди в Ужгородском соборе он попросил Господа сотворить чудо и "примирить эти два великих народа". Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-Си Дарья Сипигина и опубликовала гневный пост в соцсетях, вызвавший широкий общественный резонанс.
https://ukraina.ru/20230807/1048522518.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греко-католики, украинцы, русские, скандал, извинения, ужгород, украина
Новости, греко-католики, украинцы, русские, скандал, извинения, Ужгород, Украина
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
Роман Курах сказал украинцам, что он имел в виду только далекое будущее
Ужгородский священник грекокатолической церкви Роман Курах, призывавший украинцев и русских к примирению, "осознал ошибку". Об этом 8 августа сообщили украинские СМИ.
В обращении к украинской общественности Курах уточнил, что о примирении двух народов он говорил "только в контексте будущего".
"Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал". – сказал он.
Священник добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны.
"Возможно, я мотивировался тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собой в истории, потом получали от Господа дух единства, любви и примирения". – объяснил Курах.
В украинских СМИ 7 августа вспыхнул скандал из-за призыва грекокатолического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами. Во время проповеди в Ужгородском соборе он попросил Господа сотворить чудо и "примирить эти два великих народа". Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-Си Дарья Сипигина и опубликовала гневный пост в соцсетях, вызвавший широкий общественный резонанс.