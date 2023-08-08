Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими - 08.08.2023 Украина.ру
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Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими - 08.08.2023 Украина.ру
Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими
Роман Курах сказал украинцам, что он имел в виду только далекое будущее
2023-08-08T16:22
2023-08-08T16:22
новости
греко-католики
украинцы
русские
скандал
извинения
ужгород
украина
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Ужгородский священник грекокатолической церкви Роман Курах, призывавший украинцев и русских к примирению, "осознал ошибку". Об этом 8 августа сообщили украинские СМИ.В обращении к украинской общественности Курах уточнил, что о примирении двух народов он говорил "только в контексте будущего"."Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал". – сказал он.Священник добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны."Возможно, я мотивировался тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собой в истории, потом получали от Господа дух единства, любви и примирения". – объяснил Курах.В украинских СМИ 7 августа вспыхнул скандал из-за призыва грекокатолического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами. Во время проповеди в Ужгородском соборе он попросил Господа сотворить чудо и "примирить эти два великих народа". Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-Си Дарья Сипигина и опубликовала гневный пост в соцсетях, вызвавший широкий общественный резонанс.
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новости, греко-католики, украинцы, русские, скандал, извинения, ужгород, украина
Новости, греко-католики, украинцы, русские, скандал, извинения, Ужгород, Украина

Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими

16:22 08.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
Празднование Рождества в городах России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Роман Курах сказал украинцам, что он имел в виду только далекое будущее
Ужгородский священник грекокатолической церкви Роман Курах, призывавший украинцев и русских к примирению, "осознал ошибку". Об этом 8 августа сообщили украинские СМИ.
В обращении к украинской общественности Курах уточнил, что о примирении двух народов он говорил "только в контексте будущего".
"Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал". – сказал он.
Священник добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны.
"Возможно, я мотивировался тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собой в истории, потом получали от Господа дух единства, любви и примирения". – объяснил Курах.
В украинских СМИ 7 августа вспыхнул скандал из-за призыва грекокатолического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами. Во время проповеди в Ужгородском соборе он попросил Господа сотворить чудо и "примирить эти два великих народа". Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-Си Дарья Сипигина и опубликовала гневный пост в соцсетях, вызвавший широкий общественный резонанс.
Вербное воскресенье в регионах России - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 10:52
"Застыла от шока": украинка набросилась на греко-католического священника после призыва к миру с русскимиЕго христианские слова раскритиковала украинская журналистка на своей странице в соцсетях
 
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