https://ukraina.ru/20230808/1048566187.html

Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими

Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими - 08.08.2023 Украина.ру

Священник из Ужгорода покаялся за призыв помириться с русскими

Роман Курах сказал украинцам, что он имел в виду только далекое будущее

2023-08-08T16:22

2023-08-08T16:22

2023-08-08T16:22

новости

греко-католики

украинцы

русские

скандал

извинения

ужгород

украина

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Ужгородский священник грекокатолической церкви Роман Курах, призывавший украинцев и русских к примирению, "осознал ошибку". Об этом 8 августа сообщили украинские СМИ.В обращении к украинской общественности Курах уточнил, что о примирении двух народов он говорил "только в контексте будущего"."Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал". – сказал он.Священник добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны."Возможно, я мотивировался тем, что, когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собой в истории, потом получали от Господа дух единства, любви и примирения". – объяснил Курах.В украинских СМИ 7 августа вспыхнул скандал из-за призыва грекокатолического священника Романа Кураха к миру между русскими и украинцами. Во время проповеди в Ужгородском соборе он попросил Господа сотворить чудо и "примирить эти два великих народа". Эти слова через громкоговоритель услышала украинская журналистка Би-би-Си Дарья Сипигина и опубликовала гневный пост в соцсетях, вызвавший широкий общественный резонанс.

https://ukraina.ru/20230807/1048522518.html

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новости, греко-католики, украинцы, русские, скандал, извинения, ужгород, украина