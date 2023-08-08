Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру - 08.08.2023 Украина.ру
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Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру
Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру - 08.08.2023 Украина.ру
Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру
Комиссия ЮНЕСКО рекомендовала внести в перечень объектов Всемирного наследия под угрозой Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве и исторический центр Львова. Об этом глава Бюро ЮНЕСКО на Украине Кьяра Децци Бардески сообщила на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре 7 августа
2023-08-08T16:17
2023-08-08T16:17
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"ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранению. Это собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", — сказала Кьяра Децци Бардески.Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет решение по этому вопросу на встрече в сентябре, уточнила она.Также Бардески рассказала о результатах работы комиссии, которая в Одессе оценивала разрушения, которые якобы Россия нанесла историческому центру города в ходе ракетных ударов. По словам Бардески, влияние обстрелов на исторический центр Одессы является большим, чем ожидали эксперты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. По ее словам, в ЮНЕСКО наспех и с нарушением правовых процедур приняли решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия. Это преследовало одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города, сказала российский дипломат.
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новости, одесса, юнеско, киев, лавра, львов, украина
Новости, Одесса, ЮНЕСКО, Киев, Лавра, Львов, Украина

Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали внести в перечень объектов под угрозой Киево-Печерскую лавру

16:17 08.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Комиссия ЮНЕСКО рекомендовала внести в перечень объектов Всемирного наследия под угрозой Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве и исторический центр Львова. Об этом глава Бюро ЮНЕСКО на Украине Кьяра Децци Бардески сообщила на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре 7 августа
"ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранению. Это собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", — сказала Кьяра Децци Бардески.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет решение по этому вопросу на встрече в сентябре, уточнила она.
Также Бардески рассказала о результатах работы комиссии, которая в Одессе оценивала разрушения, которые якобы Россия нанесла историческому центру города в ходе ракетных ударов. По словам Бардески, влияние обстрелов на исторический центр Одессы является большим, чем ожидали эксперты.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. По ее словам, в ЮНЕСКО наспех и с нарушением правовых процедур приняли решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия.
Это преследовало одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города, сказала российский дипломат.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
26 июля, 13:25
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 июля, сообщили журналисты РИА Новости
 
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