На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов - 08.08.2023 Украина.ру
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На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов
На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов - 08.08.2023 Украина.ру
На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов
Украинский священник помогал мужчинам оформить документы для выезда за границу под видом служителей церкви, сообщила 8 августа "КП в Украине"
2023-08-08T16:25
2023-08-08T16:25
новости
украина
львовская область
кривой рог
священник
граница
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Житель Кривого Рога, который временно проживает во Львовской области, обеспечивал мужчин документами для пересечения границы во время действия военного положения, установили в Госпогранслужбе Украины.Сообщается, что мужчин задержали в одном из пунктов пропуска во Львовской области.31-летнего жителя Кривого Рога подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
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452
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новости, украина, львовская область, кривой рог, священник, граница
Новости, Украина, Львовская область, Кривой Рог, священник, граница

На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов

16:25 08.08.2023
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
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Украинский священник помогал мужчинам оформить документы для выезда за границу под видом служителей церкви, сообщила 8 августа "КП в Украине"
Житель Кривого Рога, который временно проживает во Львовской области, обеспечивал мужчин документами для пересечения границы во время действия военного положения, установили в Госпогранслужбе Украины.
"В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и выезжает за границу для сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи", - пишет издание.
Сообщается, что мужчин задержали в одном из пунктов пропуска во Львовской области.
31-летнего жителя Кривого Рога подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.
20 июля, 17:37
Киевлянин спрятался под подушку, чтобы выехать с Украины, но его нашли пограничникиУкраинские пограничники обнаружили в грузовом автомобиле нелегального пассажира, который хотел пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщили журналисты львовского портала Varta1
 
НовостиУкраинаЛьвовская областьКривой Рогсвященникграница
 
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Заголовок открываемого материала
16:40Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа
16:25На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов
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