https://ukraina.ru/20230808/1048565552.html

На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов

На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов - 08.08.2023 Украина.ру

На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов

Украинский священник помогал мужчинам оформить документы для выезда за границу под видом служителей церкви, сообщила 8 августа "КП в Украине"

2023-08-08T16:25

2023-08-08T16:25

2023-08-08T16:25

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украина

львовская область

кривой рог

священник

граница

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Житель Кривого Рога, который временно проживает во Львовской области, обеспечивал мужчин документами для пересечения границы во время действия военного положения, установили в Госпогранслужбе Украины.Сообщается, что мужчин задержали в одном из пунктов пропуска во Львовской области.31-летнего жителя Кривого Рога подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

https://ukraina.ru/20230720/1048147861.html

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новости, украина, львовская область, кривой рог, священник, граница