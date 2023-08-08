На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
Украинский священник помогал мужчинам оформить документы для выезда за границу под видом служителей церкви, сообщила 8 августа "КП в Украине"
Житель Кривого Рога, который временно проживает во Львовской области, обеспечивал мужчин документами для пересечения границы во время действия военного положения, установили в Госпогранслужбе Украины.
"В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и выезжает за границу для сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи", - пишет издание.
Сообщается, что мужчин задержали в одном из пунктов пропуска во Львовской области.
31-летнего жителя Кривого Рога подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.