https://ukraina.ru/20230808/1048564792.html

Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения

Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения - 08.08.2023 Украина.ру

Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения

В понедельник, 7 августа, украинской певице Софии Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этом день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому - тяжелая болезнь артистки

2023-08-08T16:11

2023-08-08T16:11

2023-08-08T16:11

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украина

ротару

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Слухи о проблемах со здоровьем Ротару ходят давно. Так, видео, на котором у певицы тряслись руки, появилось в сети еще в 2021 году. Уже тогда медики, анализируя ролик, отметили что может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.Отсутствие активности семьи Ротару в интернете навело пользователей на мысли, что артистка совсем плоха, и ее родня не хочет это афишировать.Сестра артистки Аурика опровергла эти домысли, заявив, что с певицей все в порядке. Однако свежих семейных фото или видео журналистам не показала.Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.

https://ukraina.ru/20211103/1032601597.html

https://ukraina.ru/20230808/1048556894.html

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новости, украина, ротару, день рождения