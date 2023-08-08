Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения - 08.08.2023 Украина.ру
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Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения
Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения - 08.08.2023 Украина.ру
Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения
В понедельник, 7 августа, украинской певице Софии Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этом день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому - тяжелая болезнь артистки
2023-08-08T16:11
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украина
ротару
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Слухи о проблемах со здоровьем Ротару ходят давно. Так, видео, на котором у певицы тряслись руки, появилось в сети еще в 2021 году. Уже тогда медики, анализируя ролик, отметили что может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.Отсутствие активности семьи Ротару в интернете навело пользователей на мысли, что артистка совсем плоха, и ее родня не хочет это афишировать.Сестра артистки Аурика опровергла эти домысли, заявив, что с певицей все в порядке. Однако свежих семейных фото или видео журналистам не показала.Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
https://ukraina.ru/20211103/1032601597.html
https://ukraina.ru/20230808/1048556894.html
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новости, украина, ротару, день рождения
Новости, Украина, Ротару, день рождения

Совсем плоха? Родные Ротару впервые не поздравили ее с днем рождения

16:11 08.08.2023
 
София Ротару
София Ротару
Читать в
В понедельник, 7 августа, украинской певице Софии Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этом день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому - тяжелая болезнь артистки
Слухи о проблемах со здоровьем Ротару ходят давно. Так, видео, на котором у певицы тряслись руки, появилось в сети еще в 2021 году. Уже тогда медики, анализируя ролик, отметили что может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.
София Ротару - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 15:34
Руки трясутся: у Ротару заподозрили серьезную болезньНеврологическое заболевание, характерное для людей старшей возрастной группы, заподозрили у украинской певицы Софии Ротару после ее недавнего выступления на частном банкете в Берлине. Соответствующие ролики 2 ноября были размещены на фан-странице исполнительницы в Instagram
Отсутствие активности семьи Ротару в интернете навело пользователей на мысли, что артистка совсем плоха, и ее родня не хочет это афишировать.
Сестра артистки Аурика опровергла эти домысли, заявив, что с певицей все в порядке. Однако свежих семейных фото или видео журналистам не показала.
Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.
При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
12:49
На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного ЗеленскимГосударственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскритиковала читателей Twitter за вброс о смерти собаки по кличке Патрон, которого ранее наградил Владимир Зеленский. Об этом 8 августа написала АфишаDaily
 
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