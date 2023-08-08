https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html

Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой

Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой - 08.08.2023 Украина.ру

Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой

Вооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

белоруссия

польша

литва

военные учения

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Командно-штабные учений проходят в Гродненской области республики. В маневрах участвует 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.Белорусский Генштаб намерен отработать управление подразделениями в ходе боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, отмечается в сообщении минобороны Белоруссии.Как сообщало издание Украина.ру, пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу.

https://ukraina.ru/20230808/1048559241.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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белоруссия, польша, литва, военные учения