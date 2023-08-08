Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой - 08.08.2023 Украина.ру
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Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой
Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой - 08.08.2023 Украина.ру
Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой
Вооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
белоруссия
польша
литва
военные учения
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Командно-штабные учений проходят в Гродненской области республики. В маневрах участвует 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.Белорусский Генштаб намерен отработать управление подразделениями в ходе боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, отмечается в сообщении минобороны Белоруссии.Как сообщало издание Украина.ру, пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу.
https://ukraina.ru/20230808/1048559241.html
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белоруссия, польша, литва, военные учения
Белоруссия, Польша, Литва, военные учения

Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой

16:01 08.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Вооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики
Командно-штабные учений проходят в Гродненской области республики. В маневрах участвует 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.
Белорусский Генштаб намерен отработать управление подразделениями в ходе боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, отмечается в сообщении минобороны Белоруссии.
Как сообщало издание Украина.ру, пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу.
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
15:08
Минобороны Польши перебросит ещё тысячу военнослужащих к белорусской границе - СМИПограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу, cообщило польское информагентство PAP
 
БелоруссияПольшаЛитвавоенные учения
 
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