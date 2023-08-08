Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и Литвой
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Вооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики
Командно-штабные учений проходят в Гродненской области республики. В маневрах участвует 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада.
Белорусский Генштаб намерен отработать управление подразделениями в ходе боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, отмечается в сообщении минобороны Белоруссии.
Как сообщало издание Украина.ру, пограничная служба Польши обратилась к Министерству обороны с просьбой направить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на белорусско-польскую границу.