https://ukraina.ru/20230808/1048564264.html
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие - 08.08.2023 Украина.ру
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
На Украину завезли опасный авокадо, который содержит кадмий. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook*
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
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украина
польша
перу
фрукты
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Кадмий обнаружили в плодах авокадо, которые поставлялись из Перу компанией Agro San Jacinto S.A.C. Фрукт на Украину экспортировала польская фирма RK-Impex.PL SP.ZOO, которая находится в пограничном к Украине Перемышле.Ведомство предупреждает операторов рынка о необходимости изъять из оборота вышеупомянутую продукцию и информировать об обнаруженном несоответствии.Кадмий – тяжелый металл, пары и соединения которого являются токсичными для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.Так как кадмий содержится в почве и воде, то его содержат и многие пищевые продукты. *соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, перу, фрукты
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
На Украину завезли опасный авокадо, который содержит кадмий. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook*
Кадмий обнаружили в плодах авокадо, которые поставлялись из Перу компанией Agro San Jacinto S.A.C. Фрукт на Украину экспортировала польская фирма RK-Impex.PL SP.ZOO, которая находится в пограничном к Украине Перемышле.
Ведомство предупреждает операторов рынка о необходимости изъять из оборота вышеупомянутую продукцию и информировать об обнаруженном несоответствии.
Кадмий – тяжелый металл, пары и соединения которого являются токсичными для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.
Так как кадмий содержится в почве и воде, то его содержат и многие пищевые продукты.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.