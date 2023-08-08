https://ukraina.ru/20230808/1048564264.html

На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие

На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие - 08.08.2023 Украина.ру

На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие

На Украину завезли опасный авокадо, который содержит кадмий. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook*

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

2023-08-08T16:01

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Кадмий обнаружили в плодах авокадо, которые поставлялись из Перу компанией Agro San Jacinto S.A.C. Фрукт на Украину экспортировала польская фирма RK-Impex.PL SP.ZOO, которая находится в пограничном к Украине Перемышле.Ведомство предупреждает операторов рынка о необходимости изъять из оборота вышеупомянутую продукцию и информировать об обнаруженном несоответствии.Кадмий – тяжелый металл, пары и соединения которого являются токсичными для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.Так как кадмий содержится в почве и воде, то его содержат и многие пищевые продукты. *соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html

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новости, украина, польша, перу, фрукты