На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие - 08.08.2023 Украина.ру
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На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие - 08.08.2023 Украина.ру
На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие
На Украину завезли опасный авокадо, который содержит кадмий. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook*
2023-08-08T16:01
2023-08-08T16:01
новости
украина
польша
перу
фрукты
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Кадмий обнаружили в плодах авокадо, которые поставлялись из Перу компанией Agro San Jacinto S.A.C. Фрукт на Украину экспортировала польская фирма RK-Impex.PL SP.ZOO, которая находится в пограничном к Украине Перемышле.Ведомство предупреждает операторов рынка о необходимости изъять из оборота вышеупомянутую продукцию и информировать об обнаруженном несоответствии.Кадмий – тяжелый металл, пары и соединения которого являются токсичными для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.Так как кадмий содержится в почве и воде, то его содержат и многие пищевые продукты. *соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, перу, фрукты
Новости, Украина, Польша, Перу, фрукты

На Украину завезли опасный фрукт, который вызывает анемию и поражает лёгкие

16:01 08.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Магнит приостановил импорт фруктов и овощей из Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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На Украину завезли опасный авокадо, который содержит кадмий. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook*
Кадмий обнаружили в плодах авокадо, которые поставлялись из Перу компанией Agro San Jacinto S.A.C. Фрукт на Украину экспортировала польская фирма RK-Impex.PL SP.ZOO, которая находится в пограничном к Украине Перемышле.
Ведомство предупреждает операторов рынка о необходимости изъять из оборота вышеупомянутую продукцию и информировать об обнаруженном несоответствии.
Кадмий – тяжелый металл, пары и соединения которого являются токсичными для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.
Так как кадмий содержится в почве и воде, то его содержат и многие пищевые продукты.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Владимир Зеленский
29 июля, 13:05
"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с РоссиейКонечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".
 
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