Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривен - 08.08.2023 Украина.ру
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Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривен
Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривен - 08.08.2023 Украина.ру
Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривен
На Украине арестовали руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК), которого подозревают в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 8 августа сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева
2023-08-08T15:28
2023-08-08T15:28
военком
арест
украина
новости
бандиты
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По информации СМИ, ранее задержанный военком работал на должности руководителя Запорожского областного ТЦК. Сообщается, что в тот период он незаконно повышал военные выплаты для приближенных лиц с помощью поддельных документов об участии в боевых действиях. Речь идет об обогащении на сумму в 981,3 тыс. грн (примерно 2,5 млн руб.).Также, по версии следствия, военком помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности за совершенные преступления, а одного из "криминальных авторитетов" даже снял с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.Известно, что Государственное бюро расследований открыло уже более 100 производств относительно злоупотреблений в военкоматах. Одной из самых громких историй стал скандал с Евгением Борисовым. В СМИ его даже прозвали "испанским" военкомом, за то, что на вырученные с продажи белых билетов деньги, он купил виллу в Испании.Однако явление оказалось куда более массовым, чем могло показаться на первый взгляд. Новостные заголовки последних недель пестрят сообщениями о незаконном обогащении военкомов по всей Украине. Схема их работы почти везде одна и та же: "блатным" дают белый билет, а на их место набирают тех, кто реально не годен по состоянию здоровья, но откупиться не может.В июле Владимир Зеленский объявил о беспрецедентной по масштабам проверке в рядах ТЦК, заранее отметив, что "ответственность за нарушения неизбежна".В начале августа он констатировал, что было выявлено огромное количество "откровенно омерзительных" злоупотреблений. И пообещал расследование по каждому эпизоду.Журналист Василия Стоякин проанализировал известные СМИ случаи коррупции в украинских военкоматах и пришел к выводу, что кампания Зеленского против военкоматов имеет не практический, а преимущественно политический смысл."Во-первых, поддерживается имидж президента как человека, который не только обеспокоен обороноспособностью Украины, но и борется за справедливость. Во-вторых, со временем, по мере работы следствия, можно получить информацию, которая дискредитировала бы командование ВСУ, в частности командующего ВСУ Валерия Залужного, который рассматривается в качестве перспективного кандидата на пост президента. Разумеется, напрямую этот информационный повод использовать будет нельзя, но существует ведь множество косвенных способов воздействия на общественное мнение", - считает Стоякин.
https://ukraina.ru/20230725/1048242721.html
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военком, арест, украина, новости, бандиты
военком, арест, Украина, Новости, бандиты

Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривен

15:28 08.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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На Украине арестовали руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК), которого подозревают в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 8 августа сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева

"Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен (7,8 млн руб. - ред.)", - отмечается в сообщении ведомства.

По информации СМИ, ранее задержанный военком работал на должности руководителя Запорожского областного ТЦК. Сообщается, что в тот период он незаконно повышал военные выплаты для приближенных лиц с помощью поддельных документов об участии в боевых действиях. Речь идет об обогащении на сумму в 981,3 тыс. грн (примерно 2,5 млн руб.).
Также, по версии следствия, военком помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности за совершенные преступления, а одного из "криминальных авторитетов" даже снял с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.
Известно, что Государственное бюро расследований открыло уже более 100 производств относительно злоупотреблений в военкоматах. Одной из самых громких историй стал скандал с Евгением Борисовым. В СМИ его даже прозвали "испанским" военкомом, за то, что на вырученные с продажи белых билетов деньги, он купил виллу в Испании.
25 июля, 13:32
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Однако явление оказалось куда более массовым, чем могло показаться на первый взгляд. Новостные заголовки последних недель пестрят сообщениями о незаконном обогащении военкомов по всей Украине. Схема их работы почти везде одна и та же: "блатным" дают белый билет, а на их место набирают тех, кто реально не годен по состоянию здоровья, но откупиться не может.
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В июле Владимир Зеленский объявил о беспрецедентной по масштабам проверке в рядах ТЦК, заранее отметив, что "ответственность за нарушения неизбежна".
В начале августа он констатировал, что было выявлено огромное количество "откровенно омерзительных" злоупотреблений. И пообещал расследование по каждому эпизоду.
4 августа, 07:56
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Журналист Василия Стоякин проанализировал известные СМИ случаи коррупции в украинских военкоматах и пришел к выводу, что кампания Зеленского против военкоматов имеет не практический, а преимущественно политический смысл.
"Во-первых, поддерживается имидж президента как человека, который не только обеспокоен обороноспособностью Украины, но и борется за справедливость. Во-вторых, со временем, по мере работы следствия, можно получить информацию, которая дискредитировала бы командование ВСУ, в частности командующего ВСУ Валерия Залужного, который рассматривается в качестве перспективного кандидата на пост президента. Разумеется, напрямую этот информационный повод использовать будет нельзя, но существует ведь множество косвенных способов воздействия на общественное мнение", - считает Стоякин.
2 августа, 13:58
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов
 
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