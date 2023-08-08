https://ukraina.ru/20230808/1048563527.html
Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа
Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа - 08.08.2023 Украина.ру
Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа
Украина.ру, 08.08.2023
2023-08-08T16:40
2023-08-08T16:40
2023-08-08T16:40
эксклюзив
украина
вс рф
всу
контрнаступление
танки
f-16
владимир зеленский
сша
зарубежье
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Американцы приготовили Зеленскому печальную участь"Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в других странах после того, как они становятся бесполезными для США, и эта участь скоро постигнет президента Украины, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью главы государства организовать успешное контрнаступление."Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Наиболее вероятный вариант – взрыв в его штаб-квартире (Зеленского – ред.), который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", - считает Джонсон.Украине уже ничего не поможетВсё, что Владимир Зеленский говорит об успехах украинской армии, не соответствует действительности, уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон."Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдёт. Весь мир это знает", - заявил он на своём YouTube-канале.Авиация и флот ВС РФ одни из лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех, подчеркнул Никсон.“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – констатировал радиоведущий.Западная техника ничтожна перед российскойКапитан французской военной разведки в отставке Пьер Плас также отметил в комментарии РИА Новости бесполезность иностранной военной помощи для ВСУ в противостоянии российским войскам - Запад просто избавляется от устаревших вооружений, создавая видимость поддержки Киева."На мой взгляд, эти поставки совершенно напрасны. Это пыль в глаза, они подпитывают конфликт и позволяют Украине думать, что Запад им помогает", - сказал он.Накануне начальник отдела закупок Вооружённых Сил США Даг Буш объявил об одобрении отправки на Украину первой партии танков Abrams, чего так давно ждали украинские власти."Сейчас все много говорят о танках, но мы видим, что поставляются очень старые вооружения. Франция поставила лёгкие танки AMX-10RC, Великобритания поставила танки Challenger. Германия – тяжёлые танки типа Leopard. Это хорошие танки, но они не сравнимы с российскими танками, которые намного легче и манёвренней. Русские не производят новые танки, они улучшают те, что уже были произведены. Это гораздо более эффективно, и мы это видим. AMX-10RC ничего не дают, их постоянно уничтожают, в том числе напрямую российской артиллерией, которая является королевой боев в России", - подчеркнул Плас.Истребители F-16 также будут малоэффективны для Украины, уверен французский военный."Они очень старые, они не смогут в бою тягаться с СУ-34 или Су-27, это невозможно. Как и все, кто пытался воевать с Россией, англосаксы обломают зубы", - уточнил он.Симпатии Глобального Юга на стороне РоссииБывший советник Госдепартамента США по российско-американским отношениям, политолог Джеймс Карден сомневается в нормализации ситуации вокруг Украины в обозримом будущем."У Вашингтона, кажется, практически нет аппетита к мирному урегулированию. И, пока европейцы остаются в высшей степени зависимы от диктата американского истеблишмента в области национальной безопасности и падают перед ним ниц, надежды мало. Думаю, что лучшие шансы на достижение мира связаны с европейцами. Однако сейчас они маршируют в ногу с Киевом и Вашингтоном. Остаётся Москва. Тем не менее, если Россия сделает шаг к завершению войны, то ей понадобится партнёр. Но, к сожалению, пока неясно, будут ли [на Западе] приветствовать какие-либо попытки зондажа движения к миру", - заявил он.На нынешнем этапе Кардену сложно поверить в готовность Вашингтона или Киева взять обязательства по неприсоединению Украины к НАТО, на чём настаивает Россия."Считаю, что явно созданы условия для очередного раунда насилия, поскольку теперь украинское контрнаступление, как представляется, иссякает", - предупредил Карден.С его точки зрения, на фоне украинского кризиса прежний западноцетричный миропорядок явно уходит в прошлое."Мне кажется, реакция Глобального Юга на войну продемонстрировала своего рода усталость от Запада и недоверие ему. В отличие от Запада, где верховодят США, остальная часть мира не рассматривает рефлекторно конфликт между Украиной и Россией как битву между абсолютным добром и абсолютным злом. По моему ощущению, значительная часть арабского, африканского и азиатского мира чувствует, что мы на Западе использовали своё послевоенное положение и положение, сложившееся по окончании холодной войны, ему во вред. В связи с этим их симпатии лежат на стороне других, в этом случае - России, которую они рассматривают как схожим образом пострадавшую от "основанного на правилах международного порядка", - объяснил Карден.
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https://ukraina.ru/20230808/1048534867.html
https://ukraina.ru/20230808/1048549323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, вс рф, всу, контрнаступление, танки, f-16, владимир зеленский, сша, зарубежье
Американцы приготовили Зеленскому печальную участь
"Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.
По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в других странах после того, как они становятся бесполезными для США, и эта участь скоро постигнет президента Украины, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью главы государства организовать успешное контрнаступление.
"Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Наиболее вероятный вариант – взрыв в его штаб-квартире (Зеленского – ред.), который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", - считает Джонсон.
Украине уже ничего не поможет
Всё, что Владимир Зеленский говорит об успехах украинской армии, не соответствует действительности, уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон.
"Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдёт. Весь мир это знает", - заявил он на своём YouTube-канале.
Авиация и флот ВС РФ одни из лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех, подчеркнул Никсон.
“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – констатировал радиоведущий.
Западная техника ничтожна перед российской
Капитан французской военной разведки в отставке Пьер Плас также отметил в комментарии РИА Новости бесполезность иностранной военной помощи для ВСУ в противостоянии российским войскам - Запад просто избавляется от устаревших вооружений, создавая видимость поддержки Киева.
"На мой взгляд, эти поставки совершенно напрасны. Это пыль в глаза, они подпитывают конфликт и позволяют Украине думать, что Запад им помогает", - сказал он.
Накануне начальник отдела закупок Вооружённых Сил США Даг Буш объявил об одобрении отправки на Украину первой партии танков Abrams, чего так давно ждали украинские власти.
"Сейчас все много говорят о танках, но мы видим, что поставляются очень старые вооружения. Франция поставила лёгкие танки AMX-10RC, Великобритания поставила танки Challenger. Германия – тяжёлые танки типа Leopard. Это хорошие танки, но они не сравнимы с российскими танками, которые намного легче и манёвренней. Русские не производят новые танки, они улучшают те, что уже были произведены. Это гораздо более эффективно, и мы это видим. AMX-10RC ничего не дают, их постоянно уничтожают, в том числе напрямую российской артиллерией, которая является королевой боев в России", - подчеркнул Плас.
Истребители F-16 также будут малоэффективны для Украины, уверен французский военный.
"Они очень старые, они не смогут в бою тягаться с СУ-34 или Су-27, это невозможно. Как и все, кто пытался воевать с Россией, англосаксы обломают зубы", - уточнил он.
Симпатии Глобального Юга на стороне России
Бывший советник Госдепартамента США по российско-американским отношениям, политолог Джеймс Карден сомневается в нормализации ситуации вокруг Украины в обозримом будущем.
"У Вашингтона, кажется, практически нет аппетита к мирному урегулированию. И, пока европейцы остаются в высшей степени зависимы от диктата американского истеблишмента в области национальной безопасности и падают перед ним ниц, надежды мало. Думаю, что лучшие шансы на достижение мира связаны с европейцами. Однако сейчас они маршируют в ногу с Киевом и Вашингтоном. Остаётся Москва. Тем не менее, если Россия сделает шаг к завершению войны, то ей понадобится партнёр. Но, к сожалению, пока неясно, будут ли [на Западе] приветствовать какие-либо попытки зондажа движения к миру", - заявил он.
На нынешнем этапе Кардену сложно поверить в готовность Вашингтона или Киева взять обязательства по неприсоединению Украины к НАТО, на чём настаивает Россия.
"Считаю, что явно созданы условия для очередного раунда насилия, поскольку теперь украинское контрнаступление, как представляется, иссякает", - предупредил Карден.
С его точки зрения, на фоне украинского кризиса прежний западноцетричный миропорядок явно уходит в прошлое.
"Мне кажется, реакция Глобального Юга на войну продемонстрировала своего рода усталость от Запада и недоверие ему. В отличие от Запада, где верховодят США, остальная часть мира не рассматривает рефлекторно конфликт между Украиной и Россией как битву между абсолютным добром и абсолютным злом. По моему ощущению, значительная часть арабского, африканского и азиатского мира чувствует, что мы на Западе использовали своё послевоенное положение и положение, сложившееся по окончании холодной войны, ему во вред. В связи с этим их симпатии лежат на стороне других, в этом случае - России, которую они рассматривают как схожим образом пострадавшую от "основанного на правилах международного порядка", - объяснил Карден.