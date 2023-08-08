https://ukraina.ru/20230808/1048563527.html

Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа

Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа - 08.08.2023 Украина.ру

Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа

Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T16:40

2023-08-08T16:40

2023-08-08T16:40

эксклюзив

украина

вс рф

всу

контрнаступление

танки

f-16

владимир зеленский

сша

зарубежье

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Американцы приготовили Зеленскому печальную участь"Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в других странах после того, как они становятся бесполезными для США, и эта участь скоро постигнет президента Украины, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью главы государства организовать успешное контрнаступление."Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Наиболее вероятный вариант – взрыв в его штаб-квартире (Зеленского – ред.), который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", - считает Джонсон.Украине уже ничего не поможетВсё, что Владимир Зеленский говорит об успехах украинской армии, не соответствует действительности, уверен американский радиоведущий Гарланд Никсон."Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдёт. Весь мир это знает", - заявил он на своём YouTube-канале.Авиация и флот ВС РФ одни из лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех, подчеркнул Никсон.“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – констатировал радиоведущий.Западная техника ничтожна перед российскойКапитан французской военной разведки в отставке Пьер Плас также отметил в комментарии РИА Новости бесполезность иностранной военной помощи для ВСУ в противостоянии российским войскам - Запад просто избавляется от устаревших вооружений, создавая видимость поддержки Киева."На мой взгляд, эти поставки совершенно напрасны. Это пыль в глаза, они подпитывают конфликт и позволяют Украине думать, что Запад им помогает", - сказал он.Накануне начальник отдела закупок Вооружённых Сил США Даг Буш объявил об одобрении отправки на Украину первой партии танков Abrams, чего так давно ждали украинские власти."Сейчас все много говорят о танках, но мы видим, что поставляются очень старые вооружения. Франция поставила лёгкие танки AMX-10RC, Великобритания поставила танки Challenger. Германия – тяжёлые танки типа Leopard. Это хорошие танки, но они не сравнимы с российскими танками, которые намного легче и манёвренней. Русские не производят новые танки, они улучшают те, что уже были произведены. Это гораздо более эффективно, и мы это видим. AMX-10RC ничего не дают, их постоянно уничтожают, в том числе напрямую российской артиллерией, которая является королевой боев в России", - подчеркнул Плас.Истребители F-16 также будут малоэффективны для Украины, уверен французский военный."Они очень старые, они не смогут в бою тягаться с СУ-34 или Су-27, это невозможно. Как и все, кто пытался воевать с Россией, англосаксы обломают зубы", - уточнил он.Симпатии Глобального Юга на стороне РоссииБывший советник Госдепартамента США по российско-американским отношениям, политолог Джеймс Карден сомневается в нормализации ситуации вокруг Украины в обозримом будущем."У Вашингтона, кажется, практически нет аппетита к мирному урегулированию. И, пока европейцы остаются в высшей степени зависимы от диктата американского истеблишмента в области национальной безопасности и падают перед ним ниц, надежды мало. Думаю, что лучшие шансы на достижение мира связаны с европейцами. Однако сейчас они маршируют в ногу с Киевом и Вашингтоном. Остаётся Москва. Тем не менее, если Россия сделает шаг к завершению войны, то ей понадобится партнёр. Но, к сожалению, пока неясно, будут ли [на Западе] приветствовать какие-либо попытки зондажа движения к миру", - заявил он.На нынешнем этапе Кардену сложно поверить в готовность Вашингтона или Киева взять обязательства по неприсоединению Украины к НАТО, на чём настаивает Россия."Считаю, что явно созданы условия для очередного раунда насилия, поскольку теперь украинское контрнаступление, как представляется, иссякает", - предупредил Карден.С его точки зрения, на фоне украинского кризиса прежний западноцетричный миропорядок явно уходит в прошлое."Мне кажется, реакция Глобального Юга на войну продемонстрировала своего рода усталость от Запада и недоверие ему. В отличие от Запада, где верховодят США, остальная часть мира не рассматривает рефлекторно конфликт между Украиной и Россией как битву между абсолютным добром и абсолютным злом. По моему ощущению, значительная часть арабского, африканского и азиатского мира чувствует, что мы на Западе использовали своё послевоенное положение и положение, сложившееся по окончании холодной войны, ему во вред. В связи с этим их симпатии лежат на стороне других, в этом случае - России, которую они рассматривают как схожим образом пострадавшую от "основанного на правилах международного порядка", - объяснил Карден.

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https://ukraina.ru/20230808/1048534867.html

https://ukraina.ru/20230808/1048549323.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, вс рф, всу, контрнаступление, танки, f-16, владимир зеленский, сша, зарубежье