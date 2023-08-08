"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди" - 08.08.2023 Украина.ру
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"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди"
"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди" - 08.08.2023 Украина.ру
"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди"
В понедельник, 7 августа, спикер ВСУ для англоязычной аудитории Сара Эштон-Чирилло записала видео, в котором назвала русских "нелюдьми". Никакой мировой резонанс ее слова не вызвали
2023-08-08T15:38
2023-08-08T15:58
эксклюзив
сша
украина
всу
ненависть
ксенофобия
лас-вегас
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«В чем разница между нами и ими (русскими. — Ред.)? Кроме того, что мы под этим (украинским. — Ред.) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — практически наверняка нет», — заявила Эштон-Чирилло, назначенная на должность англоязычного спикера украинской армии несколькими днями ранее.За такое высказывание в отношении даже противника офицеров раньше вызывали на дуэль. Но с англоязычным спикером ВСУ это не получится ни при каких обстоятельствах — ни на пистолетах, ни артиллерийской.Дело в том, что назначению пресс-секретарем Эштон-Чирилло сопутствовал скандал: не всем пришлось по душе то, что Сара — трансгендерная женщина, то есть была когда-то мужчиной, но потом перестала. В командовании ВСУ объяснили это довольно странное назначение для брутальных украинских воинов тем, что главное, что она (ранее он) доносит нужную информацию для людей, которые не знают украинский язык. Ее YouTube-программа называется «Россия ненавидит правду».Кто такая СараВ декабре прошлого года канадский журналист Адам Зиво написал про Эштон-Чирилло хвалебный и дружелюбный материал:«Она дружественна ко всем, даже к консерваторам. Патриотична, смела и небезразлична. Она предоставила возможность показать, что человеческая порядочность может выйти за рамки культурных войн...»Сама Сара в интервью украинским СМИ в далеком 2017 году не была так политкорректна:До начала журналистской деятельности Сара — тогда Майл Джон Эштон-Чирило — работала аналитиком на рынке недвижимости, затем — директором по коммуникациям в медицинской фирме.Первый журналистский скандал Сары — выдав себя за «убежденную трампистку» она примкнула к республиканцам, собирая на самом деле информацию для демократов. То есть, грубо говоря, фальсифицировать, подделывать и врать она умеет превосходно. Рассекретив свои демократические симпатии, она занялась правозащитной деятельностью, а с началом военных действий на Украине отправилась в Харьков.Сейчас она имеет звание лейтенанта ВСУ, но начинала на фронте с помощницы военврача. В Артёмовске (Бахмуте) получила ранение в феврале этого года.«Эта победа [над Россией] поможет укрепить ЛГБТ-сообщество во всем мире, потому что станет на одну страну меньше, которая сможет преследовать членов ЛГБТК», — мечтает и так объясняет Эштон-Чирило свое участие в украинском конфликте.Ксенофоб ДаниловЗаявление Сары было сделано спустя всего три дня после другого скандального заявления из Киева: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал следующее:Предсказуемо не последовало никакой реакции от азиатских партнеров Украины — например, Южной Кореи или Японии, а единственный человек, которому пришло в голову извиниться хотя бы перед гражданами других азиатских стран, — украинский бизнесмен, автор проекта путешествий «I Love Asia» Евгений Ихельзон:«Хочу от имени всех украинцев принести извинения за высказывания секретаря СНБО Данилова, где он говорит, что россияне являются азиатами, поэтому у них другая культура и они не помогают друг другу. Извиниться за ксенофобию и несуразность человека, который на такой важной должности. Извиниться перед всеми жителями Азии, которые любят и уважают Украину и всегда предоставляли массу примеров человечного поведения», — написал он.«Абсолютное зло» и опасный ПастернакПодобные высказывания из Киева звучали давно, вызывая у большинства граждан Украины оторопь и изумление. Вот некоторые из них:Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко:«Россия и западная цивилизация — это абсолютно разные вещи. Запад потерял два десятилетия, чтобы научить Россию жить не по волчьим, а по демократическим принципам. И потерпел полное фиаско. И у него открываются глаза, он понимает, что ошибся. С Россией систему безопасности построить невозможно».Литературный критик и околовластный переводчик Александр Бойченко:«Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи. Чеслав Милош, который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучали Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм. Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум — осознаешь, какая это галиматья».Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко:«России нет. Есть [пейоратив, изобретенный Луценко и означающий "менталитет русского народа" с негативной коннотацией]. То есть специфическое расстройство разума. Удивительным образом доведенное до грани увлечение присвоением чужих территорий. Такая кровавая привычка. Кровь вместо государства. Щи, Распутин и балалайка есть. А народа нет. Украденная история и даже название есть, а России нет».И многое, многое, многое другое. Но подсознательно вспоминается на этом фоне Пятый президент Пётр Порошенко, который пошел куда дальше, пожелав детям Донбасса (русским, украинцам, и вообще всем) сидеть в подвалах, вместо того чтобы пойти в школу. Сейчас в беде оказалось несоизмеримо больше детей, потому что взрослые, именно такие, как Петр Порошенко, не сделали ничего для мира в родных краях, зато мастерски множили и продолжают множить ненависть.
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Сергей Зуев
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5
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эксклюзив, сша, украина, всу, ненависть, ксенофобия, лас-вегас
Эксклюзив, США, Украина, ВСУ, ненависть, ксенофобия, Лас-Вегас

"Почти наверняка" не мужчина. Спикер ВСУ из Лас-Вегаса: "Русские — не люди"

15:38 08.08.2023 (обновлено: 15:58 08.08.2023)
 
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 7 августа, спикер ВСУ для англоязычной аудитории Сара Эштон-Чирилло записала видео, в котором назвала русских "нелюдьми". Никакой мировой резонанс ее слова не вызвали
«В чем разница между нами и ими (русскими. — Ред.)? Кроме того, что мы под этим (украинским. — Ред.) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — практически наверняка нет», — заявила Эштон-Чирилло, назначенная на должность англоязычного спикера украинской армии несколькими днями ранее.
За такое высказывание в отношении даже противника офицеров раньше вызывали на дуэль. Но с англоязычным спикером ВСУ это не получится ни при каких обстоятельствах — ни на пистолетах, ни артиллерийской.
Дело в том, что назначению пресс-секретарем Эштон-Чирилло сопутствовал скандал: не всем пришлось по душе то, что Сара — трансгендерная женщина, то есть была когда-то мужчиной, но потом перестала. В командовании ВСУ объяснили это довольно странное назначение для брутальных украинских воинов тем, что главное, что она (ранее он) доносит нужную информацию для людей, которые не знают украинский язык. Ее YouTube-программа называется «Россия ненавидит правду».
Кто такая Сара
В декабре прошлого года канадский журналист Адам Зиво написал про Эштон-Чирилло хвалебный и дружелюбный материал:
«Она дружественна ко всем, даже к консерваторам. Патриотична, смела и небезразлична. Она предоставила возможность показать, что человеческая порядочность может выйти за рамки культурных войн...»
Сама Сара в интервью украинским СМИ в далеком 2017 году не была так политкорректна:

«Я пропиталась ненавистью к России, когда в 2017 году посетила музей оккупации в Прибалтике. Буду документировать террористические акты, совершённые русскими», — заявляла она.

До начала журналистской деятельности Сара — тогда Майл Джон Эштон-Чирило — работала аналитиком на рынке недвижимости, затем — директором по коммуникациям в медицинской фирме.
Первый журналистский скандал Сары — выдав себя за «убежденную трампистку» она примкнула к республиканцам, собирая на самом деле информацию для демократов. То есть, грубо говоря, фальсифицировать, подделывать и врать она умеет превосходно. Рассекретив свои демократические симпатии, она занялась правозащитной деятельностью, а с началом военных действий на Украине отправилась в Харьков.
Сейчас она имеет звание лейтенанта ВСУ, но начинала на фронте с помощницы военврача. В Артёмовске (Бахмуте) получила ранение в феврале этого года.
«Эта победа [над Россией] поможет укрепить ЛГБТ-сообщество во всем мире, потому что станет на одну страну меньше, которая сможет преследовать членов ЛГБТК», — мечтает и так объясняет Эштон-Чирило свое участие в украинском конфликте.
Ксенофоб Данилов
Заявление Сары было сделано спустя всего три дня после другого скандального заявления из Киева: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал следующее:

«Я спокойно отношусь к азиатам, однако они [русские] — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность».

Предсказуемо не последовало никакой реакции от азиатских партнеров Украины — например, Южной Кореи или Японии, а единственный человек, которому пришло в голову извиниться хотя бы перед гражданами других азиатских стран, — украинский бизнесмен, автор проекта путешествий «I Love Asia» Евгений Ихельзон:
«Хочу от имени всех украинцев принести извинения за высказывания секретаря СНБО Данилова, где он говорит, что россияне являются азиатами, поэтому у них другая культура и они не помогают друг другу. Извиниться за ксенофобию и несуразность человека, который на такой важной должности. Извиниться перед всеми жителями Азии, которые любят и уважают Украину и всегда предоставляли массу примеров человечного поведения», — написал он.
«Абсолютное зло» и опасный Пастернак
Подобные высказывания из Киева звучали давно, вызывая у большинства граждан Украины оторопь и изумление. Вот некоторые из них:
Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко:
«Россия и западная цивилизация — это абсолютно разные вещи. Запад потерял два десятилетия, чтобы научить Россию жить не по волчьим, а по демократическим принципам. И потерпел полное фиаско. И у него открываются глаза, он понимает, что ошибся. С Россией систему безопасности построить невозможно».
Литературный критик и околовластный переводчик Александр Бойченко:
«Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи. Чеслав Милош, который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучали Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм. Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум — осознаешь, какая это галиматья».
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко:
«России нет. Есть [пейоратив, изобретенный Луценко и означающий "менталитет русского народа" с негативной коннотацией]. То есть специфическое расстройство разума. Удивительным образом доведенное до грани увлечение присвоением чужих территорий. Такая кровавая привычка. Кровь вместо государства. Щи, Распутин и балалайка есть. А народа нет. Украденная история и даже название есть, а России нет».
И многое, многое, многое другое. Но подсознательно вспоминается на этом фоне Пятый президент Пётр Порошенко, который пошел куда дальше, пожелав детям Донбасса (русским, украинцам, и вообще всем) сидеть в подвалах, вместо того чтобы пойти в школу. Сейчас в беде оказалось несоизмеримо больше детей, потому что взрослые, именно такие, как Петр Порошенко, не сделали ничего для мира в родных краях, зато мастерски множили и продолжают множить ненависть.
Тревор Рид
26 июля, 14:43
Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в РоссииНакануне, 25 июля, американское, а следом за ним и европейское медиа-пространство взорвалось "эксклюзивным" материалом издания The Messenger о ранении и эвакуации с Украины отставного пехотинца ВМС США Тревора Рида.
 
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