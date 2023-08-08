Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения
12:32 08.08.2023 (обновлено: 12:33 08.08.2023)
Единственной на Украине равнинной горилле по кличке Тони, которая проживает в зоопарке Киева, исполнилось 49 лет. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал Klymenko Time
"По человеческим меркам это почти 90 лет. Он является одной из старейших горилл в Европе", - говорится в материале.
К посту прилагаются фотографии. На них видно, что в честь праздника именинник получил витаминный завтрак.
Зимой зоопарк писал, что Тони получил рождественские подарки из Германии, в том числе плед. Примат не долго им пользовался. После нескольких минут игры с ним он порвал плед в клочья и пошел гулять по вольеру.
10 августа 2021, 12:01В Киеве отметили день рождения единственного самца гориллыВ Киевском зоопарке проживает единственный в стране самец гориллы по кличке Тони. На днях животное отметило свой 47 день рождения, поздравить его с этой датой пришло около 300 человек. Фото с праздника опубликовал зоопарк на своей официальной странице в Facebook