https://ukraina.ru/20230808/1048556523.html

Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения

Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения - 08.08.2023 Украина.ру

Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения

Единственной на Украине равнинной горилле по кличке Тони, которая проживает в зоопарке Киева, исполнилось 49 лет. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал Klymenko Time

2023-08-08T12:32

2023-08-08T12:32

2023-08-08T12:33

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"По человеческим меркам это почти 90 лет. Он является одной из старейших горилл в Европе", - говорится в материале.К посту прилагаются фотографии. На них видно, что в честь праздника именинник получил витаминный завтрак.Зимой зоопарк писал, что Тони получил рождественские подарки из Германии, в том числе плед. Примат не долго им пользовался. После нескольких минут игры с ним он порвал плед в клочья и пошел гулять по вольеру.

https://ukraina.ru/20210810/1032033928.html

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2023

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горилла, новости, киев, зоопарк, украина