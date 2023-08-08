Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения - 08.08.2023 Украина.ру
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Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения
Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения - 08.08.2023 Украина.ру
Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения
Единственной на Украине равнинной горилле по кличке Тони, которая проживает в зоопарке Киева, исполнилось 49 лет. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал Klymenko Time
2023-08-08T12:32
2023-08-08T12:33
горилла
новости
киев
зоопарк
украина
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"По человеческим меркам это почти 90 лет. Он является одной из старейших горилл в Европе", - говорится в материале.К посту прилагаются фотографии. На них видно, что в честь праздника именинник получил витаминный завтрак.Зимой зоопарк писал, что Тони получил рождественские подарки из Германии, в том числе плед. Примат не долго им пользовался. После нескольких минут игры с ним он порвал плед в клочья и пошел гулять по вольеру.
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горилла, новости, киев, зоопарк, украина
горилла, Новости, Киев, зоопарк, Украина

Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения

12:32 08.08.2023 (обновлено: 12:33 08.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Единственной на Украине равнинной горилле по кличке Тони, которая проживает в зоопарке Киева, исполнилось 49 лет. Об этом 8 августа сообщает телеграм-канал Klymenko Time
"По человеческим меркам это почти 90 лет. Он является одной из старейших горилл в Европе", - говорится в материале.
К посту прилагаются фотографии. На них видно, что в честь праздника именинник получил витаминный завтрак.
Зимой зоопарк писал, что Тони получил рождественские подарки из Германии, в том числе плед. Примат не долго им пользовался. После нескольких минут игры с ним он порвал плед в клочья и пошел гулять по вольеру.
горилла Тони, КиевЗоо
10 августа 2021, 12:01
В Киеве отметили день рождения единственного самца гориллыВ Киевском зоопарке проживает единственный в стране самец гориллы по кличке Тони. На днях животное отметило свой 47 день рождения, поздравить его с этой датой пришло около 300 человек. Фото с праздника опубликовал зоопарк на своей официальной странице в Facebook
 
гориллаНовостиКиевзоопаркУкраина
 
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