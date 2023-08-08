Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон - 08.08.2023 Украина.ру
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Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон
Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон - 08.08.2023 Украина.ру
Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон
Западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Redacted News 8 августа сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон
2023-08-08T12:16
2023-08-08T12:19
новости
запад
спецслужбы
ликвидация
владимир зеленский
россия
цру
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Также в ходе беседы он согласился с недавним утверждением американского генерала Кристофера Каволи, заявившего, что вооруженные силы РФ вообще не деградировали из-за конфликта на Украине, несмотря на соответствующие утверждения CNN.Ранее предположения о скорой ликвидации Зеленского его западными союзниками неоднократно звучали от иностранных экспертов. Так, совсем недавно на это намекнул американский журналист Сеймур Херш. Он сказал, что после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".В начале марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Зеленский находится в зоне риска. И спусковым крючком к механизму его уничтожения может послужить любое новое событие, например, решение киевского режима атаковать Приднестровье.Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230727/1048307145.html
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новости, запад, спецслужбы, ликвидация, владимир зеленский, россия, цру
Новости, Запад, спецслужбы, ликвидация, Владимир Зеленский, Россия, ЦРУ

Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон

12:16 08.08.2023 (обновлено: 12:19 08.08.2023)
 
© Redacted News
© Redacted News
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Западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Redacted News 8 августа сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон
Также в ходе беседы он согласился с недавним утверждением американского генерала Кристофера Каволи, заявившего, что вооруженные силы РФ вообще не деградировали из-за конфликта на Украине, несмотря на соответствующие утверждения CNN.
Ранее предположения о скорой ликвидации Зеленского его западными союзниками неоднократно звучали от иностранных экспертов. Так, совсем недавно на это намекнул американский журналист Сеймур Херш. Он сказал, что после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 15:44
Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мостРоль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш
В начале марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Зеленский находится в зоне риска. И спусковым крючком к механизму его уничтожения может послужить любое новое событие, например, решение киевского режима атаковать Приднестровье.
Зеленский
1 марта, 17:17
Зеленского ликвидируют за 48 часов - бывший морпех-разведчик из США назвал условиеВторжение Украины в Приднестровье изменит все, Владимир Зеленский в этом случае может прощаться с жизнью. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism
Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
 
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