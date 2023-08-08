Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон
12:16 08.08.2023 (обновлено: 12:19 08.08.2023)
© Redacted News
© Redacted News
Западная разведка ищет способы избавиться от Владимира Зеленского и обставить это как ракетный удар России. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Redacted News 8 августа сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон
Также в ходе беседы он согласился с недавним утверждением американского генерала Кристофера Каволи, заявившего, что вооруженные силы РФ вообще не деградировали из-за конфликта на Украине, несмотря на соответствующие утверждения CNN.
Ранее предположения о скорой ликвидации Зеленского его западными союзниками неоднократно звучали от иностранных экспертов. Так, совсем недавно на это намекнул американский журналист Сеймур Херш. Он сказал, что после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".
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В начале марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Зеленский находится в зоне риска. И спусковым крючком к механизму его уничтожения может послужить любое новое событие, например, решение киевского режима атаковать Приднестровье.
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Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии его армии, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.