https://ukraina.ru/20230808/1048555202.html
"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине
"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине - 08.08.2023 Украина.ру
"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 8 августа в своем телеграм-канале прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер
2023-08-08T11:52
2023-08-08T11:52
2023-08-08T11:55
нуланд
нигер
россия
захарова
украина
евромайдан
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"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — написала дипломат.Вероятно, Захарова имела ввиду события 2014 года вокруг серии протестов Евромайдана, когда тогдашняя помощница госсекретаря США Нуланд поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Участники акции в свою очередь приветствовали ее радостными криками.В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к "Национальному совету спасения родины", а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.Военный мятеж возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, который впоследствии был провозглашен новым лидером государства.Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере.
https://ukraina.ru/20230727/1048311702.html
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нуланд, нигер, россия, захарова, украина, евромайдан
Нуланд, Нигер, Россия, Захарова, Украина, Евромайдан
"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине
11:52 08.08.2023 (обновлено: 11:55 08.08.2023)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 8 августа в своем телеграм-канале прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер
"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — написала дипломат.
Вероятно, Захарова имела ввиду события 2014 года вокруг серии протестов Евромайдана, когда тогдашняя помощница госсекретаря США Нуланд поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Участники акции в свою очередь приветствовали ее радостными криками.
В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к "Национальному совету спасения родины", а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.
Военный мятеж возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, который впоследствии был провозглашен новым лидером государства.
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере.