https://ukraina.ru/20230808/1048555202.html

"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине

"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине - 08.08.2023 Украина.ру

"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 8 августа в своем телеграм-канале прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер

2023-08-08T11:52

2023-08-08T11:52

2023-08-08T11:55

нуланд

нигер

россия

захарова

украина

евромайдан

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"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — написала дипломат.Вероятно, Захарова имела ввиду события 2014 года вокруг серии протестов Евромайдана, когда тогдашняя помощница госсекретаря США Нуланд поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Участники акции в свою очередь приветствовали ее радостными криками.В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к "Национальному совету спасения родины", а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.Военный мятеж возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, который впоследствии был провозглашен новым лидером государства.Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере.

https://ukraina.ru/20230727/1048311702.html

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нуланд, нигер, россия, захарова, украина, евромайдан