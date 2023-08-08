"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками - 08.08.2023 Украина.ру
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"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками - 08.08.2023 Украина.ру
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
Украинский певец, лидер группы O.Torvald Евгений Галич, ушедший на фронт, рассказал, что его удивило после временного возвращения с фронта. Об этом сообщили журналисты портала "Главред. Weekend"
2023-08-08T11:43
2023-08-08T11:43
новости
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украинский певец
галич
фронт
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Галич отмечает, что некоторые люди не хотят мириться с тем, что в стране ведутся боевые действие. Они, по словам певца, желают заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом".Певец отметил, что украинцы в тылу стали более "агрессивными и хамовитыми". А вот военному делу должны обучаться все, считает он.Накануне вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать". По её словам, "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
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новости, украина, украинский певец, галич, фронт
Новости, Украина, украинский певец, Галич, фронт

"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками

11:43 08.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Женя Галич
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Женя Галич
Читать в
Украинский певец, лидер группы O.Torvald Евгений Галич, ушедший на фронт, рассказал, что его удивило после временного возвращения с фронта. Об этом сообщили журналисты портала "Главред. Weekend"
Галич отмечает, что некоторые люди не хотят мириться с тем, что в стране ведутся боевые действие. Они, по словам певца, желают заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом".

"Удивило хамство людей друг к другу, агрессия друг к другу", — сказал Галич.

Певец отметил, что украинцы в тылу стали более "агрессивными и хамовитыми". А вот военному делу должны обучаться все, считает он.
Накануне вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать". По её словам, "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 14:33
"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцевУкраинцам нужно меньше кайфовать и больше работать, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своём телеграм-канале 4 августа
 
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