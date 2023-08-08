https://ukraina.ru/20230808/1048554564.html
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками - 08.08.2023 Украина.ру
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
Украинский певец, лидер группы O.Torvald Евгений Галич, ушедший на фронт, рассказал, что его удивило после временного возвращения с фронта. Об этом сообщили журналисты портала "Главред. Weekend"
2023-08-08T11:43
2023-08-08T11:43
2023-08-08T11:43
новости
украина
украинский певец
галич
фронт
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Галич отмечает, что некоторые люди не хотят мириться с тем, что в стране ведутся боевые действие. Они, по словам певца, желают заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом".Певец отметил, что украинцы в тылу стали более "агрессивными и хамовитыми". А вот военному делу должны обучаться все, считает он.Накануне вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать". По её словам, "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
https://ukraina.ru/20230804/1048482134.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинский певец, галич, фронт
"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками
Украинский певец, лидер группы O.Torvald Евгений Галич, ушедший на фронт, рассказал, что его удивило после временного возвращения с фронта. Об этом сообщили журналисты портала "Главред. Weekend"