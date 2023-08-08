https://ukraina.ru/20230808/1048554564.html

"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками

"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками - 08.08.2023 Украина.ру

"Хамство и агрессия": украинский певец вернулся с фронта и был неприятно удивлен соотечественниками

Украинский певец, лидер группы O.Torvald Евгений Галич, ушедший на фронт, рассказал, что его удивило после временного возвращения с фронта. Об этом сообщили журналисты портала "Главред. Weekend"

2023-08-08T11:43

2023-08-08T11:43

2023-08-08T11:43

новости

украина

украинский певец

галич

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048554213_0:51:1440:861_1920x0_80_0_0_20578dd2e390513c89ef6ab9124a8426.jpg

Галич отмечает, что некоторые люди не хотят мириться с тем, что в стране ведутся боевые действие. Они, по словам певца, желают заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом".Певец отметил, что украинцы в тылу стали более "агрессивными и хамовитыми". А вот военному делу должны обучаться все, считает он.Накануне вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать". По её словам, "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".

https://ukraina.ru/20230804/1048482134.html

галич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинский певец, галич, фронт