https://ukraina.ru/20230808/1048549080.html

Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником

Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником - 08.08.2023 Украина.ру

Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником

Происходящее сейчас линии фронта не укладывается в схемы НАТО. В Альянсе причины неудач ВСУ сводят к доминированию российской боевой авиации в небе над Украиной. Об этом 7на днях написал американский журнал Newsweek

2023-08-08T09:34

2023-08-08T09:34

2023-08-08T09:34

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В итоге, уточняется в публикации, Киев возвращается к прежней, понятной ему технике ведения боя - изматыванию противника. Но и такой вариант пока не дает результата, так как продвижение украинских войск "затруднено плотным минированием".Издание констатирует, что НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником, как Россия.В то же время, уточняется в публикации, рядовые солдаты ВСУ винят в неудачах исключительно офицерский состав и неважную подготовку на полигонах НАТО.

https://ukraina.ru/20230803/1048461964.html

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новости, нато, россия, противник, сила, newsweek