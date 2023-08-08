Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником - 08.08.2023 Украина.ру
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Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником
Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником - 08.08.2023 Украина.ру
Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником
Происходящее сейчас линии фронта не укладывается в схемы НАТО. В Альянсе причины неудач ВСУ сводят к доминированию российской боевой авиации в небе над Украиной. Об этом 7на днях написал американский журнал Newsweek
2023-08-08T09:34
2023-08-08T09:34
новости
нато
россия
противник
сила
newsweek
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В итоге, уточняется в публикации, Киев возвращается к прежней, понятной ему технике ведения боя - изматыванию противника. Но и такой вариант пока не дает результата, так как продвижение украинских войск "затруднено плотным минированием".Издание констатирует, что НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником, как Россия.В то же время, уточняется в публикации, рядовые солдаты ВСУ винят в неудачах исключительно офицерский состав и неважную подготовку на полигонах НАТО.
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новости, нато, россия, противник, сила, newsweek
Новости, НАТО, Россия, противник, сила, Newsweek

Newsweek: НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником

09:34 08.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Происходящее сейчас линии фронта не укладывается в схемы НАТО. В Альянсе причины неудач ВСУ сводят к доминированию российской боевой авиации в небе над Украиной. Об этом 7на днях написал американский журнал Newsweek

"Аналитики говорят, что новая тактика НАТО, быстро внедренная в украинские войска, терпит неудачу, потому что Украина не доминирует в небе", - говорится в статье.

В итоге, уточняется в публикации, Киев возвращается к прежней, понятной ему технике ведения боя - изматыванию противника. Но и такой вариант пока не дает результата, так как продвижение украинских войск "затруднено плотным минированием".
Виктор Литовкин интервью
3 августа, 17:57
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешаетРазговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
Издание констатирует, что НАТО еще никогда не сталкивалось с таким сильным противником, как Россия.
"Ни один живой член вооруженных сил НАТО не участвовал в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Способ ведения наземной войны НАТО никогда серьезно не испытывался против крупного государственного противника, несмотря на десятилетия инвестиций и обучения", — сказал стратегический аналитик Гаагского центра исследований в области безопасности Дэвис Эллисон.
В то же время, уточняется в публикации, рядовые солдаты ВСУ винят в неудачах исключительно офицерский состав и неважную подготовку на полигонах НАТО.
 
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