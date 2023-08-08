https://ukraina.ru/20230808/1048546924.html

Политическая клептомания. Украина по привычке крадет у России даже символы

Политическая клептомания. Украина по привычке крадет у России даже символы - 08.08.2023 Украина.ру

Политическая клептомания. Украина по привычке крадет у России даже символы

Скандал продолжается. Символ СССР на щите Родины-матери украинская власть заменила вроде бы украинским трезубом. Чтобы показать свою независимость от ненавистной украинской власти России. Но, оказалось, сделали еще хуже

2023-08-08T05:10

2023-08-08T05:10

2023-08-08T05:10

эксклюзив

украина

россия

герб

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Почему Украина упорно продолжает использовать русские символы в качестве государственных? На это есть серьезные причины, и сейчас вы это увидите: у них просто нет другого выхода."Тысяча лет истории украинской державы", - пафосно говорит президент Зеленский. И даже не спотыкается на этих словах.Государство, говоришь, Вольдемар?Тысяча лет, говоришь?Для того, чтобы эту чушь обосновать, надо переписать всю европейскую историю.Но у украинских политиков и историков есть свой излюбленный метод. Вместо слов "Русь, Россия" или "СССР" - везде вставляй: "Украина". И вот - в мгновение ока уже готова "тысячелетняя история нашей державы".И, конечно, в этом случае придется брать русские символы и назвать их "украинскими". А как иначе? Откуда вдруг украинские символы "государственности тысячелетней" могут появиться?Тризуб ВладимираВот так и возникает "трызуб князя Володымыра", якобы основателя великого государства Украина.Не повезло, конечно, Владимиру и "тризубу" его в последние 30 лет. Хотя на самом деле мы не знаем, ни как этот символ назывался тогда, ни что это на самом деле за знак. Версий очень много, и ни одна из них пока что не победила.Официально сегодня тризуб Владимира - это так называемый "малый герб" Украины. Но украинский ли он на самом деле?Конечно же, нет. Изначально это был символ, графический знак нескольких русских князей из рода Рюриковичей.Это понимают и сами украинцы, по крайней мере, те, кто хоть немного интересуется историей. Но они делают, как уже было сказано, ловкий ход.Русского князя Владимира объявляют "украинским", а его "тризуб" - украинским гербом, который с незапамятных времён, наша тысячелетняя держава... и так далее.Конунг и архонтДавайте начнем с самого простого. Где родился князь Владимир? Многие уверенно ответят: в Киеве. Он же сын Святослава и ключницы Малуши!Но это не так. Родился Владимир в селе под Псковом, под названием Будутино. Там была "вотчина" или имение его бабушки, княгини Ольги. Ольга и отослала Малушу туда. Это очевидно было сделано для того, чтобы защитить и сберечь внука. А может, он изначально рассматривался как "новгородский князь".Владимир в итоге вступил на новгородский престол и успешно правил Новгородом 8 лет.О том, насколько близок был варягам и скандинавским племенам русский князь, говорит, например, такой факт.Согласно скандинавским сагам, будущий король Норвегии Олаф 1 провел детство и юность в Новгороде у конунга Вольдемара. И также, видимо, вместе с конунгом Вольдемаром и варяжским войском участвовал в походе на Киев, где впоследствии, победив своего брата, стал править конунг Вольдемар. Он же впоследствии - Креститель Руси Владимир Великий или Владимир Святой.Вот его "тризуб" и стал "символом Украины".Но по сути, получается, это символ новгородского конунга, который захватил власть в Киеве?Получается, это русский или даже скорее, варяжский символ, как варягами была вся правящая "верхушка" киевской власти при Вольдемаре.Нет, отвечают упорно на Украине, это был "украинский князь". И также упорно продолжают прославлять символ власти или "клеймо собственности" новгородского князя.Интересно, Ольга и Игорь - тоже "украинские князья"? По версии сегодняшних "украинских историков"? Ну, наверное, да, раз Владимир - "украинец".Как новгородские победили"Тризубом" и "двузубом" пользовался и отец Владимира, Святослав, и некоторые другие Рюриковичи. У всех символы были разные.Самые известные, изображённые на монетах - тризуб Владимира и тризуб Ярослава.Ярослав же (будущий "Мудрый") чеканил свой "тризуб" на монетах в Новгороде, тоже в очень интересной ситуации. Это известнейшее в нумизматике "Ярославле серебро". С изображением на другой стороне монеты Георгия Победоносца, покровителя Ярослава, так как при крещении он принял имя Георгий.Ярослав как раз боролся со Святополком (впоследствии - Окаянным), который привел в Киев польского короля Болеслава. И в это время в Новгороде Ярослав начал чеканить свою монету, тот самый "тризуб", не желая платить дань Киеву. Был Ярослав князем, естественно, новгородским, а до того - ростовским.Впоследствии новгородский князь Ярослав победил Святополка и стал княжить в Киеве.И что же получается? Тризуб - это символ новгородских князей, которые победили князей киевских?Да, это всё были междоусобные войны, воевали друг с другом родные братья. Но тем не менее, сегодняшний герб Украины - символ новгородский.Дважды "новгородские" побеждали "киевских".На месте "киевских" надо призадуматься. Вы точно хотите "под новгородских" опять?Не говоря уже о том, что никому из этих князей (они называли себя, конечно, не так - конунги, каганы, архонты) - никому из них в голову бы не пришло ограничивать себя какой-то Украиной. Рюриковичи они, великие варяжские конунги, а не какие-то затрапезные "украинские князья".Малый и большой гербВ Конституции Украины записано, что малый Герб Украины - это "Знак Княжеского государства Владимира Великого".Здесь что ни слово, то неправда. Не было никакого Княжеского государства. Но нет выхода, невозможно не врать, если присвоил себе чужие символы.Что же тогда прикажете написать?Знак Русского государства? Знак конунга Вольдемара? Знак Руси? Варяжский символ? Хазарская тамга (по одной из версий, так появился похожий знак у Святослава)?Вот чтобы как-то извернуться и всё-таки обосновать свое "тысячелетие", появляется "княжеское государство", которого никогда не существовало.Украина просто вынуждена была придумать все эти нелепые истории, потому что истории Украины до основания этого государства Владимиром Ильичом Лениным (в составе СССР) - не существует.Пыхтя и упорствуя, в Киеве стаскивают с Родины-матери герб СССР и меняют его на новгородский "герб" князей Владимира и Ярослава. Конечно, это не герб, а знак, который в Украине возвысили до "герба". Тогда можно сказать так: меняют на символ, изображенный на деньгах новгородского конунга Георгия.Они взяли себе русский символ в качестве герба государства, потому что у так называемой "Украины" ничего другого нет.Да, есть символ в виде "казака с мушкетом" , его связывают с войском Запорожским, но казака сейчас активно не используют. Понятно, почему. Не будет возможности тогда говорить про "тысячелетнюю историю". Тем более, какое государство? Запорожская сечь? Военный союз, на уровне родоплеменного?И кстати, интересная деталь - почему-то запорожцы, например, не использовали "тризуб" ни в каких сочетаниях.Они просто вряд ли вообще знали о существовании "символа тысячелетней державы". Тризуб действительно был известен до 20 века только историкам и нумизматам. Ну, ставили Владимир с Ярославом на монетах какую-то "тамгу", кого это интересовало? Точно не запорожских казаков.На самом деле, символом Украины "тризуб" выбрал в свое время историк Грушевский, было это в 1918 году. Он сам признавался, что украинского символа подходящего не было и нет.Всё, что мог придумать историк Грушевский в 1918 - обратиться к истории русских князей и их тризубам - двузубам.И в остальном что ни делай, что ни бери из истории - это будут русские символы. "Великой украинской державы" просто никогда не существовало в природе.Король Руси и герб КиеваИ так же со всем остальным. Не только с тризубом.Например, можно было бы использовать в качестве государственного символа когтистого льва, вставшего на задние лапы - символ Галицкого и Волынского княжества. Но вот беда, князь Данило Галицкий носил имя "король Руси".Решили недавно в Киеве поменять герб Киевской области. На гербе изображён Георгий победоносец, поражающий змия.Очень похоже на московский герб!Давайте поменяем на архангела Михаила, так решили.Но герб с изображением архангела Михаила - это герб Киевской губернии, когда она была в составе Российской империи.Опять русские символы меняем на русские. Что же делать?Теперь новый тренд появился, новая "блестящая идея": Россию надо переименовать."России придется пройти ребрендинг", - вещает советник Зеленского Михаил Подоляк.Договорились уже до того, что "настоящие русские - это мы, украинцы, а все остальные - нет". Так переименуйтесь уже в русских, наконец!Последнее, что придумали: хотят убрать "советские звёзды" на мече Родины - матери, и заменить их орнаментом Владимира Великого, русского князя.Ну а почему бы и не использовать символы русских князей, с другой стороны? Это же их, русская земля.Вот и сами украинцы это признают. В общем, по логике, остается им сделать последний шаг: переименоваться в русских или, раз уж так нравятся символы Владимира и Ярослава, в новгородских.

https://ukraina.ru/20230807/1048520120.html

https://ukraina.ru/20230228/1043941259.html

https://ukraina.ru/20230526/1046576738.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, герб