https://ukraina.ru/20230807/1048531177.html
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в Киеве
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в Киеве - 07.08.2023 Украина.ру
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в Киеве
Архитекторы из Львова предложили демонтировать монумент "Родина-мать" в Киеве, а на его месте установить росток. Предложение разместила группа архитекторов на своей страничке Guess Line Architects в Facebook*
2023-08-07T15:03
2023-08-07T15:03
2023-08-07T15:03
новости
украина
киев
львов
монумент
родина-мать
архитектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048529466_0:215:1258:923_1920x0_80_0_0_628c5690603c538e9676586ebeefb51c.jpg
Архитекторы считают, что изменение одной детали в контексте целого памятника не меняет его значения.Архитекторы предложили заменить монумент "Родина-мать" в Киеве на росток."Росток, разрушающий словно скалу все коммунистические остатки , символизирует несокрушимость, новую жизнь. Он станет нашим символом веры, независимости, победы", - пишут они.Авторы уточнили, что реализовывать такой проекты нужно после окончания конфликта.Не все пользователи соцсети положительно оценили предложение львовских архитекторов.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230807/1048520120.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048529466_0:41:1258:985_1920x0_80_0_0_a2e0efc5d2257fb669dd9a1e006fc0b1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, львов, монумент, родина-мать, архитектор
Новости, Украина, Киев, Львов, монумент, Родина-мать, архитектор
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в Киеве
Архитекторы из Львова предложили демонтировать монумент "Родина-мать" в Киеве, а на его месте установить росток. Предложение разместила группа архитекторов на своей страничке Guess Line Architects в Facebook*
"Родина-мать" - это символ, направленный на прославление СССР. Государства, которое убило и замучило миллионы украинцев", - говорится в сообщении.
Архитекторы считают, что изменение одной детали в контексте целого памятника не меняет его значения.
Архитекторы предложили заменить монумент "Родина-мать" в Киеве на росток.
"Росток, разрушающий словно скалу все коммунистические остатки , символизирует несокрушимость, новую жизнь. Он станет нашим символом веры, независимости, победы", - пишут они.
Авторы уточнили, что реализовывать такой проекты нужно после окончания конфликта.
Не все пользователи соцсети положительно оценили предложение львовских архитекторов.
"Как по мне, вид у "ростка" не очень: подобное палочке с ваткой чтобы очистить ухо (немножко уродливо)", - написала под постом одна из пользователей.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В июле власти Украины решили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллиона гривен (765 тыс. долларов). Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца не подошла, пришлось заказывать в Европе.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.