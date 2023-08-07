МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине - 07.08.2023 Украина.ру
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МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине
МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине - 07.08.2023 Украина.ру
МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине
Китай продолжит укреплять диалог со всеми сторонами для политического урегулирования политического кризиса, заявили в МИД КНР агентству РИА Новости 7 августа
2023-08-07T13:01
2023-08-07T13:01
новости
мид кнр
саудовская аравия
украина
владимир зеленский
"формула мира"
переговоры
ли хуэй
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Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Джидду (Саудовская Аравия) для участия в международном заседании по вопросу Украины.Ли Хуэй провёл обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая. Он также выслушал мнения и предложения других стран, добившись "большего международного консенсуса", уточняет агентство.Участники заседания по вопросу Украины положительно оценили участие спецпредставителя Китай во встрече, а также роль Китая в продвижении мирных переговоров, заявили в МИД КНР.5-6 августа в Джидде прошла встреча по Украине, на которую были приглашены представители около 30 стран, но не Россия. Как позже сообщил ряд западных СМИ, на встрече была отброшена так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.Американское издание The Wall Street Journal же сообщило, что на переговорах в Джидде Украина согласилась на отказ от "мирной формулы Зеленского".В мае этого года Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
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новости, мид кнр, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, "формула мира", переговоры, ли хуэй
Новости, МИД КНР, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Зеленский, "формула мира", переговоры, Ли Хуэй

МИД КНР оценил переговоры в Саудовской Аравии по Украине

13:01 07.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем
© Пресс-служба МИД РФ
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Китай продолжит укреплять диалог со всеми сторонами для политического урегулирования политического кризиса, заявили в МИД КНР агентству РИА Новости 7 августа
Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Джидду (Саудовская Аравия) для участия в международном заседании по вопросу Украины.
Ли Хуэй провёл обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая. Он также выслушал мнения и предложения других стран, добившись "большего международного консенсуса", уточняет агентство.
Участники заседания по вопросу Украины положительно оценили участие спецпредставителя Китай во встрече, а также роль Китая в продвижении мирных переговоров, заявили в МИД КНР.
"Китай продолжит укреплять диалог и обмены со всеми сторонами, постоянно расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
5-6 августа в Джидде прошла встреча по Украине, на которую были приглашены представители около 30 стран, но не Россия.
Как позже сообщил ряд западных СМИ, на встрече была отброшена так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Американское издание The Wall Street Journal же сообщило, что на переговорах в Джидде Украина согласилась на отказ от "мирной формулы Зеленского".
В мае этого года Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
встреча в Джидде по Украине - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
08:58
Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет предложить президенту России Владимиру Путину своё посредничество по Украине. В ДНР отреагировали на сообщения СМИ о переговорах в Джидде
 
НовостиМИД КНРСаудовская АравияУкраинаВладимир Зеленский"формула мира"переговорыЛи Хуэй
 
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