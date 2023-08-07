https://ukraina.ru/20230807/1048525731.html

Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии

Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии - 07.08.2023 Украина.ру

Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии

Силовики изъяли у 32-летнего жителя населенного пункта Бровары Киевской области кокаин на полмиллиона долларов. Об этом 7 августа сообщила Национальная полиция Украины

2023-08-07T12:26

2023-08-07T12:26

2023-08-07T12:26

кокаин

чехия

украина

зарубежье

новости

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/45/1020954546_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_b54ad6d28de4093405821dd70146dd7e.jpg

Мужчина ездил в Чехию за кокаином, который перевозил через таможню в тайнике автомобиля. Он доставлял наркотик в квартиру подельницы, та расфасовывала товар и передавала сообщнику для реализации.Злоумышленники передавали кокаин только за наличные, преступный бизнес приносил им около 450 тысяч долларов прибыли ежемесячно.Преступника задержали, подробности выясняются.В интервью изданию Украина.ру командир штурмового батальона "Борз" Дмитрий рассказывал, что одна из причин многочисленных преступлений в рядах ВСУ - повальное пьянство и наркомания.Украинские пленные говорят, что ротные командиры выдают им таблетки и уколы, добавил командир.

https://ukraina.ru/20230512/1046158573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кокаин, чехия, украина, зарубежье, новости, наркотики