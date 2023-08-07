Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии
Силовики изъяли у 32-летнего жителя населенного пункта Бровары Киевской области кокаин на полмиллиона долларов. Об этом 7 августа сообщила Национальная полиция Украины
Мужчина ездил в Чехию за кокаином, который перевозил через таможню в тайнике автомобиля. Он доставлял наркотик в квартиру подельницы, та расфасовывала товар и передавала сообщнику для реализации.
Злоумышленники передавали кокаин только за наличные, преступный бизнес приносил им около 450 тысяч долларов прибыли ежемесячно.
Преступника задержали, подробности выясняются.
В интервью изданию Украина.ру командир штурмового батальона "Борз" Дмитрий рассказывал, что одна из причин многочисленных преступлений в рядах ВСУ - повальное пьянство и наркомания.
Украинские пленные говорят, что ротные командиры выдают им таблетки и уколы, добавил командир.