Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии - 07.08.2023 Украина.ру
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Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии
Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии - 07.08.2023 Украина.ру
Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии
Силовики изъяли у 32-летнего жителя населенного пункта Бровары Киевской области кокаин на полмиллиона долларов. Об этом 7 августа сообщила Национальная полиция Украины
2023-08-07T12:26
2023-08-07T12:26
кокаин
чехия
украина
зарубежье
новости
наркотики
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Мужчина ездил в Чехию за кокаином, который перевозил через таможню в тайнике автомобиля. Он доставлял наркотик в квартиру подельницы, та расфасовывала товар и передавала сообщнику для реализации.Злоумышленники передавали кокаин только за наличные, преступный бизнес приносил им около 450 тысяч долларов прибыли ежемесячно.Преступника задержали, подробности выясняются.В интервью изданию Украина.ру командир штурмового батальона "Борз" Дмитрий рассказывал, что одна из причин многочисленных преступлений в рядах ВСУ - повальное пьянство и наркомания.Украинские пленные говорят, что ротные командиры выдают им таблетки и уколы, добавил командир.
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кокаин, чехия, украина, зарубежье, новости, наркотики
кокаин, Чехия, Украина, Зарубежье, Новости, наркотики

Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из Чехии

12:26 07.08.2023
 
© courtney mandryk / flickr
© courtney mandryk / flickr
Читать в
Силовики изъяли у 32-летнего жителя населенного пункта Бровары Киевской области кокаин на полмиллиона долларов. Об этом 7 августа сообщила Национальная полиция Украины
Мужчина ездил в Чехию за кокаином, который перевозил через таможню в тайнике автомобиля. Он доставлял наркотик в квартиру подельницы, та расфасовывала товар и передавала сообщнику для реализации.
Злоумышленники передавали кокаин только за наличные, преступный бизнес приносил им около 450 тысяч долларов прибыли ежемесячно.
Преступника задержали, подробности выясняются.
В интервью изданию Украина.ру командир штурмового батальона "Борз" Дмитрий рассказывал, что одна из причин многочисленных преступлений в рядах ВСУ - повальное пьянство и наркомания.
Украинские пленные говорят, что ротные командиры выдают им таблетки и уколы, добавил командир.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 12:18
Зеленскому необходимо отказаться от употребления кокаина - экс-аналитик ЦРУЭкс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom заявил, что Зеленскому, который обвиняет Россию в "агрессивности", необходимо отказаться от употребления кокаина
 
кокаинЧехияУкраинаЗарубежьеНовостинаркотики
 
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