https://ukraina.ru/20230807/1048524294.html
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского" - 07.08.2023 Украина.ру
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV на днях объяснил, зачем СМИ на самом деле обнародовали информацию о том, кто может возглавить Украину в случае смерти президента Владимира Зеленского
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
владимир зеленский
смерть
политолог
карасев
новости
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По его мнению, это сделали, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.Он уточнил, что Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.На прошлой неделе издание Politico указало, что в случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, смерть, политолог, карасев, новости
Владимир Зеленский, смерть, политолог, Карасев, Новости
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV на днях объяснил, зачем СМИ на самом деле обнародовали информацию о том, кто может возглавить Украину в случае смерти президента Владимира Зеленского
По его мнению, это сделали, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.
Он уточнил, что Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.
"Я не исключаю, что кто-то уже начинает выводить, на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на поле боя, на случай неблагоприятной развязки осенью, на случай того, что если шансы на переизбрание Зеленского будут невысоки, выводят из игры, чтобы сохранить его, скажем так, героический ареол <...> Давида помните? Киевский Давид против Голиафа. Для того, чтобы затем осуществить какую-то преемственность власти и сохранить команду", – заявил Карасев.
На прошлой неделе издание Politico указало, что в случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган.