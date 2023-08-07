"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского" - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048524294.html
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского" - 07.08.2023 Украина.ру
"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV на днях объяснил, зачем СМИ на самом деле обнародовали информацию о том, кто может возглавить Украину в случае смерти президента Владимира Зеленского
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
владимир зеленский
смерть
политолог
карасев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/82/1027398296_144:0:1447:733_1920x0_80_0_0_38d2ce5da7eaf38386ebaee48b5543fe.jpg
По его мнению, это сделали, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.Он уточнил, что Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.На прошлой неделе издание Politico указало, что в случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган.
https://ukraina.ru/20230801/1048398676.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/82/1027398296_470:0:1447:733_1920x0_80_0_0_b5b8c730e82e01662558b4e3ec2def1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, смерть, политолог, карасев, новости
Владимир Зеленский, смерть, политолог, Карасев, Новости

"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"

11:43 07.08.2023
 
© Фото : скриншот с видео NEWSONEВадим Карасев
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : скриншот с видео NEWSONE
Читать в
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV на днях объяснил, зачем СМИ на самом деле обнародовали информацию о том, кто может возглавить Украину в случае смерти президента Владимира Зеленского
По его мнению, это сделали, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.
Он уточнил, что Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.

"Я не исключаю, что кто-то уже начинает выводить, на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на поле боя, на случай неблагоприятной развязки осенью, на случай того, что если шансы на переизбрание Зеленского будут невысоки, выводят из игры, чтобы сохранить его, скажем так, героический ареол <...> Давида помните? Киевский Давид против Голиафа. Для того, чтобы затем осуществить какую-то преемственность власти и сохранить команду", – заявил Карасев.

На прошлой неделе издание Politico указало, что в случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган.
Зеленский
1 августа, 13:49
План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа
 
Владимир ЗеленскийсмертьполитологКарасевНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
12:03Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
11:53Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
11:45"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
11:43"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
11:18"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
11:17Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
10:56Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
10:52"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими
10:35Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
10:29"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
10:25Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать
10:20Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине
10:03Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО
09:46В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева
09:42Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу
09:27Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
08:58Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа
08:42В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар
08:27Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ
Лента новостейМолния