https://ukraina.ru/20230807/1048524294.html

"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"

"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского" - 07.08.2023 Украина.ру

"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV на днях объяснил, зачем СМИ на самом деле обнародовали информацию о том, кто может возглавить Украину в случае смерти президента Владимира Зеленского

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

владимир зеленский

смерть

политолог

карасев

новости

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По его мнению, это сделали, чтобы подготовить общество к неблагоприятной развязке на фронте.Он уточнил, что Зеленского уже начинают выводить из игры, чтобы сохранить при этом власть за нынешней командой.На прошлой неделе издание Politico указало, что в случае гибели президента Украины власть в стране перейдет к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако он не пользуется доверием общества. Управлять страной в этом случае будет некий коллективный орган.

https://ukraina.ru/20230801/1048398676.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, смерть, политолог, карасев, новости