https://ukraina.ru/20230807/1048522518.html

"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими

"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими - 07.08.2023 Украина.ру

"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими

Его христианские слова раскритиковала украинская журналистка на своей странице в соцсетях

2023-08-07T10:52

2023-08-07T10:52

2023-08-07T10:52

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Во время службы в кафедральном соборе Ужгорода 7 августа грекокатолический священник Роман Курах призвал русских и украинцев к миру, за что получил критику от украинской журналистки Дарьи Сипигиной.Обращаясь к верующим, Курах сказал, что он просит Господа о том, чтобы он сделал чудо и примирил да великих народа – украинцев и русских."Чтобы эти два народа не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. А чтобы эти два прекрасных народа стоили царство Небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославляли Господа на многая и благая лета", - пожелал священник.Сипигина на своей странице в соцсетях рассказала, как она, проходя мимо Ужгородского кафедрального собора услышала проповедь священника через громкоговоритель и "застыла от шока"."Никто и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча дослушали богослужения и ушли прочь", - сказала журналистка.Сипигина зашла в собор и, прервав богослужение, спросила у Кураха "нормально ли благословлять русских во время войны", на что священник ответил, что это нормально. Отвечая на вопросы журналистки, Курах сказал, что он будет благословлять русских, даже если его брат погибнет во время конфликта на Украине."Роман просто видит дальше своего носа, в отличие от вас. Не накапливайте ненависть, потому что она разрушит вас. Мир вам", - ответили в комментариях к посту Сипигиной читатели.Как сообщало издание Украина.ру, Папа Римский Франциск в июне заявил, что "конфликт на Украине нет имеет конца". "Как ученики Христа, мы не можем смириться с войной, но обязаны сотрудничать ради мира". – сказал он. Понтифик добавил, что справедливого и стабильного мира нельзя достичь в одиночку, "ибо мир – это прежде всего дар Господа".

https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html

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новости, греко-католики, украинцы, русские, мир, ужгород