https://ukraina.ru/20230807/1048519670.html

В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева

В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева - 07.08.2023 Украина.ру

В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева

Читатели польского издания wPolityce 7 августа обрушились с критикой на советника главы Офиса президента Украины (ОП) Михаила Подоляка. Поводом послужило его высказывание о том, что дружба Киева и Польши продлится только до конца конфликта, а потом между странами начнется конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы"

2023-08-07T09:46

2023-08-07T09:46

2023-08-07T09:46

новости

михаил подоляк

польша

варшава

реакция

дружба

киев

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"Нужно быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны ситуации", "Господин Подоляк, вам снятся сны. Никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете", "Многие предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо. Не кусай руку, которая тебя кормит", - написали люди.Во вторник, 1 августа, глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидача, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, заявил, что самое главное для Варшавы - защита своего фермера.В тот же день в МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Там ему высказали претензию относительно слов Пжидача, заявив, что обвинения Украины в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.В среду, 2 августа, в польский МИД вызвали украинского посла Василия Зварыча в связи с "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве".В тот же день глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.В Европе вспыхнули протесты аграриев и какое-то время назад Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов, а также призвал Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерновых с Украины. В противном случае, отметил он, польские власти сделают это сами.Украина сочла такое решение дискриминационным и выступила против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20230806/1048507532.html

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новости, михаил подоляк, польша, варшава, реакция, дружба, киев