В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева - 07.08.2023 Украина.ру
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В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева
В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева - 07.08.2023 Украина.ру
В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева
Читатели польского издания wPolityce 7 августа обрушились с критикой на советника главы Офиса президента Украины (ОП) Михаила Подоляка. Поводом послужило его высказывание о том, что дружба Киева и Польши продлится только до конца конфликта, а потом между странами начнется конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы"
2023-08-07T09:46
2023-08-07T09:46
новости
михаил подоляк
польша
варшава
реакция
дружба
киев
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"Нужно быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны ситуации", "Господин Подоляк, вам снятся сны. Никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете", "Многие предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо. Не кусай руку, которая тебя кормит", - написали люди.Во вторник, 1 августа, глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидача, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, заявил, что самое главное для Варшавы - защита своего фермера.В тот же день в МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Там ему высказали претензию относительно слов Пжидача, заявив, что обвинения Украины в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.В среду, 2 августа, в польский МИД вызвали украинского посла Василия Зварыча в связи с "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве".В тот же день глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.В Европе вспыхнули протесты аграриев и какое-то время назад Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов, а также призвал Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерновых с Украины. В противном случае, отметил он, польские власти сделают это сами.Украина сочла такое решение дискриминационным и выступила против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.
https://ukraina.ru/20230806/1048507532.html
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новости, михаил подоляк, польша, варшава, реакция, дружба, киев
Новости, Михаил Подоляк, Польша, Варшава, реакция, дружба, Киев

В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева

09:46 07.08.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
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Читатели польского издания wPolityce 7 августа обрушились с критикой на советника главы Офиса президента Украины (ОП) Михаила Подоляка. Поводом послужило его высказывание о том, что дружба Киева и Польши продлится только до конца конфликта, а потом между странами начнется конкуренция, и Киев будет "жестко защищать свои интересы"
"Нужно быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны ситуации", "Господин Подоляк, вам снятся сны. Никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете", "Многие предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо. Не кусай руку, которая тебя кормит", - написали люди.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Вчера, 11:38
Подоляк рассказал, как далеко может зайти конфликт между Варшавой и КиевомДо конца военных действий Украина будет считать Польшу "своим близким другом", несмотря на все разногласия, заявил 6 августа в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк
Во вторник, 1 августа, глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидача, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, заявил, что самое главное для Варшавы - защита своего фермера.
В тот же день в МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Там ему высказали претензию относительно слов Пжидача, заявив, что обвинения Украины в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.
В среду, 2 августа, в польский МИД вызвали украинского посла Василия Зварыча в связи с "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве".
В тот же день глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель намекнул, что помощь Варшавы может прекратиться, если Киев продолжит вести себя в том же духе.
Радослав Фогель
2 августа, 14:53
"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведениеКиев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
В Европе вспыхнули протесты аграриев и какое-то время назад Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.
В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.
В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов, а также призвал Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерновых с Украины. В противном случае, отметил он, польские власти сделают это сами.
Украина сочла такое решение дискриминационным и выступила против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.
 
НовостиМихаил ПодолякПольшаВаршавареакциядружбаКиев
 
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