ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью - 07.08.2023 Украина.ру
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ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью
ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью - 07.08.2023 Украина.ру
ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью
Украинские военные нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий (соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку), говорится 6 августа в телеграм-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ
2023-08-07T07:13
2023-08-07T07:24
чонгарский мост
мост
всу
удары
новости
новые регионы
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"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения... - Чонгарский и Генический автомобильные мосты", - сказано в посте.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, выпущено 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО, один человек пострадал. Также Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, и по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. О попадании в Чонгарский мост также информировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, жертв нет. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны, есть повреждения дорожного полотна, ремонт которого уже начинается, добавил Аксенов. Проезд в Херсонскую область и из нее временное осуществляется через пункты пропуска в Армянске и Перекопе. Работа КПП "Джанкой" временно приостановлена, говорили в Минтрансе полуострова.
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чонгарский мост , мост, всу, удары, новости, новые регионы
Чонгарский мост , мост, ВСУ, удары, Новости, Новые регионы

ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью

07:13 07.08.2023 (обновлено: 07:24 07.08.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Украинские военные нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий (соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку), говорится 6 августа в телеграм-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ
"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения... - Чонгарский и Генический автомобильные мосты", - сказано в посте.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, выпущено 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО, один человек пострадал.
Также Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, и по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow.
О попадании в Чонгарский мост также информировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, жертв нет. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны, есть повреждения дорожного полотна, ремонт которого уже начинается, добавил Аксенов.
Проезд в Херсонскую область и из нее временное осуществляется через пункты пропуска в Армянске и Перекопе. Работа КПП "Джанкой" временно приостановлена, говорили в Минтрансе полуострова.
Вчера, 16:51
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – властиУкраинские военные ударили ракетами по району Чонгарского моста, соединяющего Крым с материком, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов
 
Чонгарский мостмостВСУударыНовостиНовые регионы
 
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