https://ukraina.ru/20230807/1048515769.html

Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней Будапешта

Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней Будапешта - 07.08.2023 Украина.ру

Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней Будапешта

Визит Владимира Зеленского в Закарпатье знаменовал усиление прессинга Киева на венгерскую общину края. Венграм предлагают выбор: стать "украинцами венгерского происхождения" – или эмигрировать в Венгрию.

2023-08-07T04:32

2023-08-07T04:32

2023-08-07T04:32

эксклюзив

венгрия

украина

зарубежье

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В июле 2023 года госсекретарь по вопросам национальной политики правительства Венгрии Янош Арпад Потапи, выступая в венгерском молодёжном лагере в Словакии, заявил, что "150 тысяч закарпатских венгров не имеют никакого отношения к войне между двумя славянскими народами, и не обязаны помогать той славянской стране, которая выиграет эту войну".Стоит отметить, что этот чиновник имеет серьёзные рычаги влияния на венгерскую общину в Закарпатской области Украины. К примеру, летом 2019 года именно он добился того, что лидеры двух ключевых венгерских организаций – Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС, KMKSZ) и Демократического союза венгров Украины (УМДС, UMDSZ) – заключили политическое соглашение о сотрудничестве (согласование кандидатов и взаимная поддержка) на парламентских выборах. При этом Потапи лично присутствовал на церемонии подписания документа.Конечно, с 2019-го ситуация ощутимо изменилась. Лидер КМКС Ласло Брензович стал подозреваемым в сепаратизме, после обысков СБУ дома и в офисе организации бежал в Венгрию, а фракция КМКС в Закарпатском областном совете заняла "конструктивную" позицию. А после начала СВО и отказа властей Венгрии поддержать Киев поставками оружия попытки закарпатских венгров пожаловаться на дискриминацию – даже сопровождаемые патриотическими мантрами – вызывали обвинения в их "работе на Москву", и ныне жалобы полностью прекратились.При этом венгерская община Закарпатья неумолимо сокращается, о 150 тысячах речь давно не идёт. В 2017 году венгерские учёные оценивали число закарпатских венгров в 130 тысяч человек, а в июле 2023-го лидер УДМС Ласло Зубанич сказал словацкому венгероязычному изданию Napunk, что в настоящее время в Закарпатье может проживать от 75 000 до 100 000 венгров, "и меньшее число, вероятно, является более точным".На минувшей неделе портал венгерской редакции "Радио Свобода" * опубликовал большой материал о том, как действия официальных Киева и Будапешта отражаются на жизни закарпатских венгров. Американское СМИ вынуждено было признать, что "в этнически гомогенизирующейся Украине венгерскому меньшинству грозит исчезновение", хотя и оправдывает это "российской агрессией".Речь пока не о физическом исчезновении, хотя почти 400 закарпатских венгров находятся в рядах различных украинских вооружённых формирований (большинство – в 128-й горно-штурмовой бригаде и 101-й бригаде территориальной обороны), а 30 из них погибли. Такие данные в комментарии венгерским СМИ привёл профессор Ужгородского университета и депутат Закарпатского университета от партии "Слуга народа", этнический венгр Фёдор Шандор. С начала СВО он числится сержантом упомянутой 101-й бригады ТрО, и его сразу же начали раскручивать как "профессора из окопов" – мол, в перерывах между дежурствами он читает онлайн-лекции студентам.Правда, в последнее время Шандор в основном находится в Ужгороде, где принимает участие в различных пропагандистских акциях. По словам этого "украинца венгерского происхождения", он наладил сотрудничество с венгерскими волонтерами, которые, несмотря на официальный нейтралитет их страны, помогают ВСУ и аккумулируют значительные суммы на дроны, рации и зарядные станции.Кроме того, ещё в марте 2023 года Киев направил в Будапешт запрос о даче согласия на назначение Фёдора Шандора новым послом Украины в Венгрии. Хотя агреман до сих пор не получен, Шандор принял участие в совещании украинских послов, которое Владимир Зеленский провёл в Ужгороде 2 августа – что в администрации президента Венгрии Каталин Новак расценили как шантаж. В тот же день потенциальный посол был одним из ключевых участников встречи президента Украины с венгерской общиной Закарпатья, которая прошла в городе Берегово.На этой встрече венгры не только заявили, что "были и остаются надёжной опорой для всей страны, объединены как никогда и готовы работать ради победы". Они также благодарили президента за то, что Верховная Рада в июне продлила ещё на год, до 1 сентября 2024-го, возможность работы более 100 школ с венгерским языком преподавания. Ранее предполагалось их перепрофилирование в обычные украинские школы – просто с изучением венгерского языка – уже в сентябре текущего года.Однако закарпатские венгры, которым удалось покинуть Украину, в благодарности этой стране не замечены. Венгерская редакция "Радио Свобода"* привела мнение одного из них, не называя имени, – очевидно, что человек просто боялся навредить оставшимся на Закарпатье родственникам."У закарпатских венгров есть гражданский долг защищать Украину, – что, как и в Венгрии, требование закона. Другой вопрос, что мы, закарпатские венгры, не можем морально отождествлять себя с этой обязанностью на сто процентов. Я чувствую, что у нас есть только долг на Украине, – но у нас нет права, например, на образование на родном языке, на свободное использование языка или на национальное самоопределение. Если не решаются такие насущные вопросы, если у меня нет возможности выбора, то трудно чувствовать, что страна, в которой я живу, демократична, не говоря уже о том, чтобы взяться за оружие или отдать жизнь за неё" – заявил собеседник "Радио Свобода"*.Он также обратил внимание на то, что Украина движется к диктатуре, что объясняют войной (мол, для эффективного функционирования государства нужна централизованная власть), оппозиционные партии запрещены, госчиновники безответственно воруют миллиарды долларов, которые должны были быть потрачены на развитие армии, и создается впечатление, что нынешняя власть хочет закрепить свою власть на десятилетия, что сопровождается коррупцией."Нравится ли вам образ этой страны? Возможна ли политическая идентификация с таким политическим руководством? Я сомневаюсь.Я не могу сказать, почему гражданин Украины русской национальности, проживающий в восточной части страны, ополчился на Украину. Не могу говорить в общих чертах, так как это индивидуальное решение каждого. Но я думаю, что там живут люди с русскими настроениями, от которых Украина отказалась именно потому, что регион социально деградировал. Российское государство могло бы этим воспользоваться.В этом отношении я могу обнаружить сходство между причинами венгерских и русских проблем с идентификацией, но есть огромная разница между венграми и русскими Восточной Украины. Мы, закарпатские венгры, никогда не поднимем оружие против Украины, а убежим по-тихому" – сказал закарпатский венгр.Собственно, именно вопрос национальной идентичности венгров, живущих за пределами Венгрии, и является главным в материале "Радио Свобода"*. Автор даже сравнивает их с судетскими немцами, обширно цитируя американского социолога, исследователя проблем этничности и национализма Роджерса Брубейкера.А в качестве примера решения "венгерского вопроса" приводится Словакия, где при проведении переписи населения в 2021 году специально для местных венгров, составляющих почти 10% населения (более 500 тысяч из 5,5 миллионов), была введена возможность двойной этнической самоидентификации. "Интеграция венгров в другую политическую нацию больше всего продвинулись в Словакии, где голосование по этническому признаку больше не является исключительным для венгров," – отмечает издание.Действительно, словацким властям удалось расколоть местных венгров, которые идут на парламентские выборы 30 сентября сразу тремя партиями, хотя на местных выборах 2022 года именно единство помогло им занять второе место по стране. Ни одна из этих партий пока не имеет шансов преодолеть избирательный барьер, то есть десятая часть населения Словакии может оказаться без политического представительства. Неудивительно, что спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер недавно назвал Белу Бугара, лидера "словацко-венгерской" партии "Most-Hid", "словацким политиком, хорошо говорящим по-венгерски".В отличие от Словакии, венгры на Украине являются политически значимым меньшинством только в одном регионе – в Закарпатье. Однако усиливающиеся в последнее время слухи о проведении на Украине досрочных выборов всех уровней объясняют внимание Киева к венгерской общине края. Обменяв её политическую лояльность на временное сохранение публичной системы образования на родном языке, сразу после выборов эту самую систему вполне можно ликвидировать.При этом, как услужливо подсказывает "Радио Свобода"*, опасность представляют и частные лицеи с венгерским языком образования, которые планирует развернуть Венгрия в Закарпатье: "Сеть таких частных школ позволит институционально сохранить родной язык, но таким образом также поднимется "отдельный венгерский мир", управляемый и финансируемый венгерским правительством. Это приведет к дальнейшему провалу интеграции венгров на Украине, и последующему их обучению в Венгрии".Однако если закарпатские венгры будут вовсе лишены образования на родном языке, это лишь ускорит их эмиграцию, уверен Ласло Зубанич. "Хотя многие закарпатские венгры не чувствовали себя членами украинской политической нации, они были лояльными гражданами своей страны. Ныне они эмигрируют не только из-за войны, но и потому, что национализация Украины, как ожидается, приведёт к созданию этнокультурного единого общества – с ещё меньшими возможностями для меньшинств, чем раньше. Из-за потери перспективы на родине существование закарпатских венгров как сообщества оказалось в опасности" – сказал политик в комментарии Napunk."Радио Свобода"* также считает, что венгры Закарпатья станут средством замещения рабочей силы в Венгрии. "Помимо внешнеполитической дерзости, признание этого может также стоять за заявлением Арпада Потапи... Создается впечатление, что два этнически гомогенизирующих нациестроительства, в Венгрии и на Украине, ведут к исчезновению закарпатской венгерской общины" – пишет журналист Дьёрдь Креньи. При этом он сам признаёт, что главная проблема – это всё же недемократичная Украина, неспособная мириться с неоднородностью.* Признана в РФ иноагентом.

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https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, венгрия, украина, зарубежье