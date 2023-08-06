https://ukraina.ru/20230806/1048513873.html

План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине

План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине - 06.08.2023 Украина.ру

План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине

СМИ сообщили о том, что Украина не настаивала на выполнении "мирного плана Зеленского" в ходе консультаций 5-6 августа в Джидде. ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

2023-08-06T18:20

2023-08-06T18:20

2023-08-06T18:20

хроники

эксклюзив

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Делегация Украины не настаивала на выполнении "мирного плана Зеленского" для урегулирования конфликта с Россией в ходе консультаций 5-6 августа в саудовском городе Джидда, посвященных ситуации на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal."В Джидде Украина и основные развивающиеся страны, похоже, стремились к консенсусу. Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него", - отметило издание.Также издание The Wall Street Journal сослалось на дипломата одной из развивающихся стран, который рассказал, что в ходе консультаций сторонам якобы удалось достигнуть консенсуса по поводу того, что конфликт на Украине - это "не европейская война", но влияет на "глобальную ситуацию в области продовольствия, энергетики и экономической стабильности". По словам этого источника, необходимо вовлечь все затронутые или вовлечённые в происходящее стороны, чтобы урегулировать конфликт.При этом газета напомнила, что во время проходивших ранее переговоров в Копенгагене власти Украины настаивали на том, чтобы основные развивающиеся страны приняли "мирный план Зеленского", в основе которого лежит требование к России о выводе войск.О том, что Украина будет настаивать на "мирном плане" или, как его ещё называют "формуле мира Зеленского" накануне встречи, 4 августа, заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Формула мира президента Владимира Зеленского – это путь к прекращению войны. Она может создать такие условия за счет выполнения конкретных пунктов, которые принесут пользу всем народам и глобальной безопасности", - писал он в своём телеграм-канале.По его словам, исполняя "формулу Зеленского" мир закладывает основы, чтобы происходящее не повторилось."Формула мира начинается с фундаментальных пунктов радиационной, продовольственной и энергетической безопасности – того, что нужно абсолютно всем народам на Земле. Формула мира – это единственный всеобъемлющий план, который базируется на Уставе ООН и решениях ООН, а именно – резолюциях Генассамблеи и решениях Совбеза по ключевым ценностям международного права. Наша задача – объединить мир вокруг нашего видения завершения войны. Встреча советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств в Саудовской Аравии, которую мы долго готовили, как и прошлая встреча в таком формате в Копенгагене, а также встречи с послами стран – это работа по выработке единого видения формулы. Это позволит провести глобальный саммит мира лидеров государств с имплементацией формулы мира", - подчёркивал Ермак.Однако в ночь с субботы на воскресенье начала появляться противоречивая информация. Так, итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что участники посвящённых Украине консультаций в Джидде приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов "формулы мира Зеленского".По данным газеты, ряд участников встречи заявили, что уважение к целостности территории Украины и её суверенитету должны находиться в центре любого мирного соглашения.Однако украинские СМИ сообщили другое."Наш источник в ОП рассказал, что в Саудовской Аравии отказались принимать "мирную формулу Зеленского" как базисную в будущем переговорном процессе. Нам пытаются навязать поэтапные треки, которые предусматривают в будущем перемирие. В ходе переговоров в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине мы смогли продавить формулировку "об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", но участники встречи в Джидде отказались принять совместную декларацию. Несмотря на тот факт, что декларация носит символический характер, она формирует мнение поддержки Украины, но страны участницы переговоров отказались от этого, и пока все наши достижения - на словах", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" утром 6 августа.Позже, уже вечером этого дня, "Резидент" сообщил подробности о переговорах в Джидде."Появляется всё больше информации о переговорах в Саудовской Аравии, о которых сообщал наш источник из Офиса президента и они сильно отличаются от официальной информации с Банковой. Саудовская Аравия на саммите по Украине в Джидде выдвинула мирный план, который поддержал ряд стран.Единственное, что смогла продавить Украина это формулировку о территориальной целостности Украины, а в остальном все драфты Саудовской Аравии: прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными, пишет Bild со ссылкой на свои источники. Отметим, это противоречит формуле Украины, которая требует вывода российских войск до начала переговоров. Ранее Киев заявлял, что участники саммита будут обсуждать мирный план президента Зеленского", - указывалось в сообщении телеграм-канала.Официально украинские власти никак не комментируют отказ от "формулы мира Зеленского".Удар по мостамОб ударе по мостам, связывающим Херсонскую область и Крым, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - написал он в своём телеграм-канале в 15:41.Врио губернатора заявил, что информация о повреждениях моста и газопровода уточняется."По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро", - заключил Сальдо.Спустя 20 минут он написал о другом обстреле."Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах", - отметил Сальдо, прикрепив к своей записи фотографии повреждений.Видео с места событий у себя в телеграм-канале выложил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."ВСУ обстреляли Чонгарский мост в Херсонской области. Говорил с губернатором области Владимиром Сальдо. По мосту попали 3 ракеты Storm Shadow из 12 летевших. Есть три пробоины, но несущие конструкции не повреждены. В принципе, по одной полосе можно будет открыть движение", - подписал он видео.Позже Царёв прокомментировал удар и по другому мосту."Движение по мостам перекрыто, но после обследования транспорт по Чонгарскому мосту можно будет пускать, воронка не помешала бы. По итогу на этот момент, сухопутный коридор в Крым перекрыт. Но, надеюсь, в ближайшее время он будет открыт", - указал он.Спустя некоторое время Царёв сообщил, что сухопутный мост в Крым по-прежнему работает."Сухопутный коридор в Крым просто стал длиннее. Работают ещё два пункта пропуска в Крым: Перекоп и Армянск", - отметил он.В свою очередь глава Офиса президента Украины Ермак, у себя в телеграм-канале прокомментировал удары по мостам в Крым при помощи эмодзи с бицепсом. Примечательно, что сегодня на Украине отмечают день Воздушных сил ВСУ. Поздравления с праздником у себя опубликовал и Ермак, и его непосредственный начальник — Зеленский.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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