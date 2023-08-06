Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД - 06.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230806/1048512670.html
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД - 06.08.2023 Украина.ру
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
Участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа
2023-08-06T17:26
2023-08-06T17:26
новости
избиение
дискредитация вс рф
мвд
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_b8eb565cc3467c751d94e65ea14e6b77.jpg
"В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - сказано в официальном пресс-релизе.Об оскорбительных высказываниях, которыми нападавшие и наблюдатели сопровождали избиение, ранее сообщали телеграм-каналы.Депутат Госдумы Александр Хинштейн также писал в своем телеграм-канале, что планирует направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД для более детального расследования происшествия.В телеграм-каналах с военной тематикой распространяются угрозы в адрес нападавших, так канал "МИГ России" опубликовал следующий пост:"Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье.По информации в Сети "Интернет", вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами.Вдруг кто-то с ними на связи по вотсаппу — передайте. Наш гуманистический долг — спасать даже такие заблудшие жизни".
https://ukraina.ru/20230804/1048459932.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_cc6e6405db50874a90b9cf7631a71ff6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, избиение, дискредитация вс рф, мвд, сво
Новости, избиение, Дискредитация ВС РФ, МВД, СВО

Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД

17:26 06.08.2023
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа
"В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - сказано в официальном пресс-релизе.
Об оскорбительных высказываниях, которыми нападавшие и наблюдатели сопровождали избиение, ранее сообщали телеграм-каналы.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн также писал в своем телеграм-канале, что планирует направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД для более детального расследования происшествия.
"Выясняется, что пьяные отморозки — пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. При этом — конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО. Подонки — уже установлены, но успели скрыться. Их задержание — надеюсь, дело времени", - написал он.
В телеграм-каналах с военной тематикой распространяются угрозы в адрес нападавших, так канал "МИГ России" опубликовал следующий пост:
"Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье.
По информации в Сети "Интернет", вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами.
Вдруг кто-то с ними на связи по вотсаппу — передайте. Наш гуманистический долг — спасать даже такие заблудшие жизни".
4 августа, 05:25
Украина партизанская: сопротивление изнутриНесмотря на практически тотальный контроль со стороны украинской власти и правоохранителей, в стране остаются люди, не согласные с официальной точкой зрения
 
НовостиизбиениеДискредитация ВС РФМВДСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине
18:00Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил
17:26Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
17:08Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны
16:51ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
16:43Слон из мухи. Инцидент в Караузеке раздувается антироссийскими силами в Китае, от России ждут решений
16:34Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
16:14Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция
15:42В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
15:33Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
14:27Хиросима как символ повторения ужаса
14:27"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии
14:18Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине
13:59Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины
13:22На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
13:15"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль
13:15Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:32В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник
12:24"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки
12:11"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США
Лента новостейМолния