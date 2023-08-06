https://ukraina.ru/20230806/1048512670.html
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД - 06.08.2023 Украина.ру
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
Участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа
2023-08-06T17:26
2023-08-06T17:26
2023-08-06T17:26
новости
избиение
дискредитация вс рф
мвд
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"В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - сказано в официальном пресс-релизе.Об оскорбительных высказываниях, которыми нападавшие и наблюдатели сопровождали избиение, ранее сообщали телеграм-каналы.Депутат Госдумы Александр Хинштейн также писал в своем телеграм-канале, что планирует направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД для более детального расследования происшествия.В телеграм-каналах с военной тематикой распространяются угрозы в адрес нападавших, так канал "МИГ России" опубликовал следующий пост:"Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье.По информации в Сети "Интернет", вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами.Вдруг кто-то с ними на связи по вотсаппу — передайте. Наш гуманистический долг — спасать даже такие заблудшие жизни".
https://ukraina.ru/20230804/1048459932.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, избиение, дискредитация вс рф, мвд, сво
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
Участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа
"В действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - сказано в официальном пресс-релизе.
Об оскорбительных высказываниях, которыми нападавшие и наблюдатели сопровождали избиение, ранее сообщали телеграм-каналы.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн также писал в своем телеграм-канале, что планирует направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД для более детального расследования происшествия.
"Выясняется, что пьяные отморозки — пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. При этом — конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО. Подонки — уже установлены, но успели скрыться. Их задержание — надеюсь, дело времени", - написал он.
В телеграм-каналах с военной тематикой распространяются угрозы в адрес нападавших, так канал "МИГ России" опубликовал следующий пост:
"Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье.
По информации в Сети "Интернет", вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами.
Вдруг кто-то с ними на связи по вотсаппу — передайте. Наш гуманистический долг — спасать даже такие заблудшие жизни".