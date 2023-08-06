https://ukraina.ru/20230806/1048512283.html

Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны

Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны - 06.08.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны

Заставить Киев сесть за стол переговоров могут масштабные грандиозные потери - такие, чтобы уже не хватало больше людей на то, чтобы отправлять их разминировать местность, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-08-06T17:08

2023-08-06T17:08

2023-08-06T18:17

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- Армен, дроны ВСУ атаковали базу военно-морского флота в Новороссийские и объекты в Крыму. Чем на это все может ответить Россия?– Тем же, чем она отвечает все время – умножению на ноль объектов инфраструктуры портов, остающиеся пока еще на юге Украины. Хранилища бензина, нефти – все, что под руку попадется.Потому что надо понимать – эти все удары, которые наносят украинские беспилотники, рассчитаны на эффект в медиа, чтобы они выстрелили молниеносно: два часа криков, шума и восторга на хуторе, а понта с этого ноль.А потом наступает вечер, мафия просыпается - и что-то взлетает на воздух. Это лучший ответ.Зеленский исходит из того, что ему надо показать своему населению, что есть какая-то лютая, яростная перемога (победа — Ред.), поскольку то, что они исполняют с этим пресловутым контрнаступлением – в принципе, это для палаты мер и весов лабораторный образец идиота, который совершенно не понимает, что он делает.Но хуторянин новости включает, он же хочет видеть, что весь мир ему рукоплещет. Тогда надо что-то такое иметь краткосрочное, о чем никто уже ближе к вечеру вспоминать не будет, поскольку повестка, соответственно, поменялась.К огромному сожалению, у нас есть определенный процент имбецилов, который очень сильно подыгрывает Украине. Потому что, как только что-то происходит, тут же начинается эта бесконечная истерика - гипс снимают, клиент уезжает, все пропало – бери чемодан, вокзал отходит… После чего хутор еще два часа будет кассировать эту всю истерику и показывать: "смотрите, у русни паника".Это не имеет вообще никакого отношения к тому, что происходит, факт никого не волнует. Потому что здесь игра в медиа происходит. К сожалению, в игре в медиа мы пока не сильно побеждаем, надо признать.– По поводу украинского так называемого контрнаступления. Издание "Вашингтон Пост" сообщает, что ВСУ перешли к третьей фазе наступления, что они задействовали резервный десятый армейский корпус для того, чтобы продвинуться в Запорожской области. Каковы ваши прогнозы, что будет после третьей фазы и, в случае провала - пойдут ли они теперь на переговоры?– Во-первых, я не понимаю, что такое "третья фаза", для начала, потому что "Нью-Йорк Таймс" в понедельник написала, что хутор переходит ко второй фазе контрнаступления.– За пять дней - уже третья.– Мне наши военкоры подтвердили, что - да, действительно, есть некая интенсивность, но на этом разницы между первым и вторым этапом нет никакой. После этого во вторник Зеленский говорит о том, что никакого второго этапа нету, а мы методично продолжаем по графику производить контрнаступление.Вчера выходит секретарь СНБО Украины Данилов и говорит о том, что у них нет графика, у них нет планов, у них нет цели... Наверное, это как у самурая, нет цели, только путь.И, наконец, в пятницу утром выходит "Вашингтон Пост" и сообщает, что у них начался третий этап.Ну, я не знаю, наверное, мне вообще очень сложно судить, потому что я пытаюсь примерить это все на классику, на то, как это было раньше — и у меня не получается, потому что - такое ощущение, что здесь какой-то генератор случайных чисел. Меня абсолютно не удивит, если сегодня вечером хуторалиссимус скажет, что никакого третьего этапа нету. Там все в автономии абсолютно.Плюс к тому, можно, конечно, напомнить пану Данилову, что он сам говорил месяц назад, но, видимо, это безнадежно. Это расчет на то, что хуторянин в принципе ничего не помнит и ничего не знает. Так, конечно, прикольно звучит: "У нас идет третий этап контрнаступления". Отлично!– Какая ситуация на фронте заставит Украину пойти на переговоры, что должно произойти?– Очень масштабные грандиозные потери, чтобы не хватало больше людей на то, чтобы отправлять их разминировать местность. Но пока, судя по всему, речь об этом не идет. Ну и надо также для себя понимать, что эти заявления, а их было несколько - от ветеранов ВСУ о том, что 90% хуторян будут призваны, они не просто так синхронно начинают появляться, это что-то и означает.Вопрос в том, что и в этом случае хуторской имбецил, естественно, ни о чем не задумается. Мне кажется, что быстрее солнце упадет на землю, чем хуторянин включит голову. У меня нет никакой надежды на то, что он начнет слушать, и самое главное – понимать, что ему говорят в новостях. Потому что пока это совершенно адская история.Там чудовищные потери, там еще - для полноты ощущений - уже произнесен процент военных инвалидов, а хутор вообще на это никак не реагирует.Такое впечатление, что они - даже, если им это где-то попадается, условно, они там почитают нас в телеграме - то они не понимают, что это про них. Они искренне живут в абсолютно другом мире.– В конце июля резко обострилась ситуация на границе Польши и Белоруссии. Дело в том, что Варшава заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону Сувалкского коридора. Премьер-министр страны назвал эту ситуацию шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу. Как вы считаете, на чем основана эта паника Варшавы?– Помимо того обстоятельства, что есть изначальная русофобия, во-первых, есть изначально очень сильная боязнь "вагнеров". Причем, это еще было до начала СВО в Украине, когда они были в Африке.Здесь это еще несет под собой самое элементарное желание, что называется, замести следы. То есть, не говорить о том, что мы постоянно там что-то такое на границе делаем, мы туда загоняем свои части, формируем новые. Ведь всегда надо выставить себя главной жертвой. У Польши вообще это получилось идеально однажды, я имею ввиду - в 1939 году.Польша, которая больше всех призывала Германию объединиться и напасть на большевиков, в результате сама пала жертвой нападения Германии, но - вошла в историю, как главная жертва Второй Мировой войны.И если вы сейчас посмеете полякам напомнить о том, что они делали на уровне правительства, на вас очень плохо посмотрят, потому что это "москальская пропаганда", потому что каждый знает – поляки это главные жертвы Второй Мировой войны.Но если, как говорит мой друг Алексей Анатольевич Мартынов, если методичка работает, то зачем ее менять? Если никто не возражает по поводу того, что вы главная жертва Второй Мировой войны – ну, так вас можно и сейчас подать главной жертвой. Перестаньте пугать страуса в зоопарке! Вот поляки из этого чудесным образом и исходят.– Один из экспертов, выступая на "Украине.ру", заявил, что Польше нужна такая мощная армия, они ее формируют для того, чтобы после выборов в 2024 году наброситься на Белоруссию, захватить Белоруссию.– Это не реально потому, что в Белоруссии есть фактор сдерживания, и очень серьезный – ядерное оружие. Конкретно сейчас это сделать не реально.То, что планы есть – естественно, они же не только по поводу Восточных Кресов, сиречь Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская и Львовская области, они точно такие же есть и по поводу Бреста, Гомеля и т. д.Собственно, именно на этой территории – Брест-Гомель – поляки огромное внимание уделяли так называемой "мягкой силе" в девяностых и в нулевых годах. Огромное внимание! Поэтому недооценивать это я бы категорически не стал.– На этой неделе список недружественных стран пополнила Норвегия. Как вы считаете, есть ли смысл в расширении этого перечня, если все равно приходится даже с недружественными странами о чем-то договариваться, вести какие-то переговоры?– Это хорошо, пускай они там будут. Их просто не надо потом скопом оттуда удалять. Попали в бан, все хорошо – добро пожаловать.Потому что я уже понимаю, когда закончится СВО, кое-где поменяются правительства, начнутся подмигивания – да ладно, хорош, забудьте все, что было, это невменяемые, но они уже куда-то ушли, у вас будет все хорошо. Вот чтобы этого не было, я считаю, что эту всю публику там и надо держать.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, россия, польша