ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти - 06.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230806/1048512158.html
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти - 06.08.2023 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
Украинские военные ударили ракетами по району Чонгарского моста, соединяющего Крым с материком, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов
2023-08-06T16:51
2023-08-06T16:51
новости
крым
чонгарский мост
ракетный удар
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/06/1048512042_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_a5ff9a06627f02679cac97cb4f8bfa53.jpg
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, помимо моста пострадала школа.Несущие конструкции Чонгарского моста не пострадали, в самом мосту – 3 пробоины, уточнил он."Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать", - написал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.Также, по информации Сальдо, под обстрел попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.Один человек, проезжавший по мосту в момент обстрела, погиб, перебит газопровод, поставляющий газ в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа.
https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/06/1048512042_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_c952bca409f1b1ba43c6ab676c55122a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, чонгарский мост , ракетный удар, всу
Новости, Крым, Чонгарский мост , ракетный удар, ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти

16:51 06.08.2023
 
Читать в
Украинские военные ударили ракетами по району Чонгарского моста, соединяющего Крым с материком, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов
"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", - сказал он.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, помимо моста пострадала школа.
Несущие конструкции Чонгарского моста не пострадали, в самом мосту – 3 пробоины, уточнил он.
"Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать", - написал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
Также, по информации Сальдо, под обстрел попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.
Один человек, проезжавший по мосту в момент обстрела, погиб, перебит газопровод, поставляющий газ в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа.
Василий Дандыкин интервью
1 августа, 14:25
Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска
 
НовостиКрымЧонгарский мостракетный ударВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине
18:00Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил
17:26Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
17:08Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны
16:51ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
16:43Слон из мухи. Инцидент в Караузеке раздувается антироссийскими силами в Китае, от России ждут решений
16:34Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
16:14Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция
15:42В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
15:33Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
14:27Хиросима как символ повторения ужаса
14:27"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии
14:18Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине
13:59Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины
13:22На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
13:15"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль
13:15Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:32В небе над аэропортом "Внуково" был уничтожен беспилотник
12:24"Мы продолжим": Зеленский анонсировал новые кадровые чистки
12:11"Ядерная угроза": японские власти, вспоминая Хиросиму и Нагасаки, не вспомнили США
Лента новостейМолния