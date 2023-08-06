https://ukraina.ru/20230806/1048512158.html
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти - 06.08.2023 Украина.ру
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
Украинские военные ударили ракетами по району Чонгарского моста, соединяющего Крым с материком, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов
2023-08-06T16:51
2023-08-06T16:51
2023-08-06T16:51
новости
крым
чонгарский мост
ракетный удар
всу
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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, помимо моста пострадала школа.Несущие конструкции Чонгарского моста не пострадали, в самом мосту – 3 пробоины, уточнил он."Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать", - написал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.Также, по информации Сальдо, под обстрел попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.Один человек, проезжавший по мосту в момент обстрела, погиб, перебит газопровод, поставляющий газ в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа.
https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, чонгарский мост , ракетный удар, всу
ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
Украинские военные ударили ракетами по району Чонгарского моста, соединяющего Крым с материком, сообщил 6 августа глава Крыма Сергей Аксёнов
"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", - сказал он.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, помимо моста пострадала школа.
Несущие конструкции Чонгарского моста не пострадали, в самом мосту – 3 пробоины, уточнил он.
"Ну что ж, Киев довольно внятно показал, что носители ракет Storm Shadow базируются не только на аэродроме в Староконстантиновке, Хмельницкой области. Будем искать", - написал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
Также, по информации Сальдо, под обстрел попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.
Один человек, проезжавший по мосту в момент обстрела, погиб, перебит газопровод, поставляющий газ в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газа.