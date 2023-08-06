Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела - 06.08.2023 Украина.ру
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Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела - 06.08.2023 Украина.ру
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
В результате пожара, возникшего после обстрела в здании Донецкого университета экономики, сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, сообщает 6 августа Минобразования и науки ДНР
2023-08-06T16:34
2023-08-06T16:34
новости
университет
донецк
днр
дипломы
обстрелы
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"В Ворошиловском районе зафиксировано возгорание кровли Донецкого Национального института экономики и торговли им.Туган-Барановского", - написал ранее мэр города Алексей Кулемзин.На месте обстрела работают экстренные службы, частично пострадали дома на соседних улицах – в них вылетели стекла и фрагменты фасадов.Пострадавших нет.Утром, в результате обстрела одного из поселков Куйбышевского района, погиб один человек.
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новости, университет, донецк, днр, дипломы, обстрелы
Новости, университет, Донецк, ДНР, дипломы, обстрелы

Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела

16:34 06.08.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В результате пожара, возникшего после обстрела в здании Донецкого университета экономики, сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, сообщает 6 августа Минобразования и науки ДНР
"В Ворошиловском районе зафиксировано возгорание кровли Донецкого Национального института экономики и торговли им.Туган-Барановского", - написал ранее мэр города Алексей Кулемзин.
На месте обстрела работают экстренные службы, частично пострадали дома на соседних улицах – в них вылетели стекла и фрагменты фасадов.
Пострадавших нет.
Утром, в результате обстрела одного из поселков Куйбышевского района, погиб один человек.
uj 22 airborne
13:15
Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августаУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. В некоторых регионах РФ сбили украинские беспилотники, из-за БПЛА приостановили работу аэропорта "Внуково"
 
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