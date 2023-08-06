https://ukraina.ru/20230806/1048511713.html

Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела

Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела - 06.08.2023 Украина.ру

Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела

В результате пожара, возникшего после обстрела в здании Донецкого университета экономики, сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, сообщает 6 августа Минобразования и науки ДНР

2023-08-06T16:34

2023-08-06T16:34

2023-08-06T16:34

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"В Ворошиловском районе зафиксировано возгорание кровли Донецкого Национального института экономики и торговли им.Туган-Барановского", - написал ранее мэр города Алексей Кулемзин.На месте обстрела работают экстренные службы, частично пострадали дома на соседних улицах – в них вылетели стекла и фрагменты фасадов.Пострадавших нет.Утром, в результате обстрела одного из поселков Куйбышевского района, погиб один человек.

https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html

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новости, университет, донецк, днр, дипломы, обстрелы