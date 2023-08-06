https://ukraina.ru/20230806/1048511713.html
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела - 06.08.2023 Украина.ру
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
В результате пожара, возникшего после обстрела в здании Донецкого университета экономики, сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, сообщает 6 августа Минобразования и науки ДНР
2023-08-06T16:34
2023-08-06T16:34
2023-08-06T16:34
новости
университет
донецк
днр
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обстрелы
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"В Ворошиловском районе зафиксировано возгорание кровли Донецкого Национального института экономики и торговли им.Туган-Барановского", - написал ранее мэр города Алексей Кулемзин.На месте обстрела работают экстренные службы, частично пострадали дома на соседних улицах – в них вылетели стекла и фрагменты фасадов.Пострадавших нет.Утром, в результате обстрела одного из поселков Куйбышевского района, погиб один человек.
https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, университет, донецк, днр, дипломы, обстрелы
Новости, университет, Донецк, ДНР, дипломы, обстрелы
Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
В результате пожара, возникшего после обстрела в здании Донецкого университета экономики, сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, сообщает 6 августа Минобразования и науки ДНР