https://ukraina.ru/20230806/1048511601.html

Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция

Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция - 06.08.2023 Украина.ру

Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция

В Нерчинско-Заводском районе Забайкалья произошло нападение на ветерана спецоперации, сообщает 6 августа ГУ МВД России

2023-08-06T16:14

2023-08-06T16:14

2023-08-06T16:14

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"Установлено, что накануне обратившийся (пострадавший – ред.) отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль", - сказано в релизе полиции.Все участники, свидетели и очевидцы инцидента установлены, проверка продолжается, сообщили в МВД.По данным телеграм-канала Readovka, пострадавший – инвалид, он лишился ноги в ходе боевых действий. Его сестра рассказала телеграм-каналу, что его сослуживец, тоже инвалид, пытался вмешаться, но также стал жертвой избиения.Нападавшие и некоторые свидетели нападения выкрикивали националистические лозунги, пишет Readovka.

https://ukraina.ru/20230806/1048509496.html

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новости, спецоперация, сво, преступность, полиция