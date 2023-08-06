В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия - 06.08.2023 Украина.ру
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В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия - 06.08.2023 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
Россия хочет контролировать регионы, записанные в Конституции РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-08-06T15:42
2023-08-06T15:42
новости
дмитрий песков
россия
украина
новые регионы
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Журналисты издания The New York Times задали ему вопрос: Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?Прошлой осенью в результате референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ.Песков также ответил на вопрос о переговорах:"В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Спецоперация на Украине продолжится в обозримом будущем."
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, россия, украина, новые регионы
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Новые регионы

В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия

15:42 06.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия хочет контролировать регионы, записанные в Конституции РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Журналисты издания The New York Times задали ему вопрос: Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?
"РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские", - ответил Песков.
Прошлой осенью в результате референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ.
Песков также ответил на вопрос о переговорах:
"В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Спецоперация на Украине продолжится в обозримом будущем."
Эпицентр атомного взрыва в Хиросиме
14:27
Хиросима как символ повторения ужасаПопав в Хиросиму, я первым делом попросил отвезти меня на место, которое японцы сами обозначили, как эпицентр ядерного взрыва (Гипоцентр). Да-да, того самого, бомбы Little Boy ("Малыш") эквивалентной по мощности 13-18 килотоннам тротила.
 
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Заголовок открываемого материала
15:42В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
15:33Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
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