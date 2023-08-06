https://ukraina.ru/20230806/1048511320.html

В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия

В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия - 06.08.2023 Украина.ру

В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия

Россия хочет контролировать регионы, записанные в Конституции РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-08-06T15:42

2023-08-06T15:42

2023-08-06T15:42

новости

дмитрий песков

россия

украина

новые регионы

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Журналисты издания The New York Times задали ему вопрос: Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?Прошлой осенью в результате референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ.Песков также ответил на вопрос о переговорах:"В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Спецоперация на Украине продолжится в обозримом будущем."

https://ukraina.ru/20230806/1048510160.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, россия, украина, новые регионы