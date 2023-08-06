В Кремле ответили на вопрос, какие территории собирается контролировать Россия
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Россия хочет контролировать регионы, записанные в Конституции РФ, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Журналисты издания The New York Times задали ему вопрос: Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?
"РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские", - ответил Песков.
Прошлой осенью в результате референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ.
Песков также ответил на вопрос о переговорах:
"В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Спецоперация на Украине продолжится в обозримом будущем."