https://ukraina.ru/20230806/1048511170.html

Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ

Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ - 06.08.2023 Украина.ру

Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ

На "переговорах" в Джидде, Саудовская Аравия, украинская сторона не настаивала на соблюдении "мирного плана", который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 5 августа сообщили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, присутствовавших на встрече

2023-08-06T15:33

2023-08-06T15:33

2023-08-06T15:33

новости

мирный план

владимир зеленский

саудовская аравия

европа

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_cc8b6688db55754335028c49810ee753.jpg.webp

На переговорах в Копенгагене Украина настаивала на "мирном плане Зеленского", который подразумевает вывод всех российских войск с украинских территорий 1991 года, но в Джидде разговор шел уже в другом ключе, рассказал собеседник издания.Украина не настаивала на этом плане, а страны-участницы не настаивали на отказе Украины от него, подчеркнул он.На переговорах приняли участие 49 стран, включая государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока. Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам МИД, лично или в онлайн-формате.Комментируя встречу, глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак также упомянул Копенгаген, но в другом ключе: участников было больше, а разговор более честный и открытый, заявил он."Все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", - также сказал Ермак, подразумевая под "формулой" те же требования Зеленского.

https://ukraina.ru/20230806/1048504190.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мирный план, владимир зеленский, саудовская аравия, европа, переговоры