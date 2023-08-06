https://ukraina.ru/20230806/1048511170.html
Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ - 06.08.2023 Украина.ру
Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
На "переговорах" в Джидде, Саудовская Аравия, украинская сторона не настаивала на соблюдении "мирного плана", который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 5 августа сообщили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, присутствовавших на встрече
2023-08-06T15:33
2023-08-06T15:33
2023-08-06T15:33
новости
мирный план
владимир зеленский
саудовская аравия
европа
переговоры
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На переговорах в Копенгагене Украина настаивала на "мирном плане Зеленского", который подразумевает вывод всех российских войск с украинских территорий 1991 года, но в Джидде разговор шел уже в другом ключе, рассказал собеседник издания.Украина не настаивала на этом плане, а страны-участницы не настаивали на отказе Украины от него, подчеркнул он.На переговорах приняли участие 49 стран, включая государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока. Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам МИД, лично или в онлайн-формате.Комментируя встречу, глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак также упомянул Копенгаген, но в другом ключе: участников было больше, а разговор более честный и открытый, заявил он."Все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", - также сказал Ермак, подразумевая под "формулой" те же требования Зеленского.
https://ukraina.ru/20230806/1048504190.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мирный план, владимир зеленский, саудовская аравия, европа, переговоры
Киев готов отказаться от "мирного плана Зеленского" — WSJ
На "переговорах" в Джидде, Саудовская Аравия, украинская сторона не настаивала на соблюдении "мирного плана", который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 5 августа сообщили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, присутствовавших на встрече
"Владимир Зеленский по-прежнему призывает мир к глобальной поддержке Украины, но участники консультаций от Киева проявили больше стремления к достижению консенсуса", - сказано в материале.
На переговорах в Копенгагене Украина настаивала на "мирном плане Зеленского", который подразумевает вывод всех российских войск с украинских территорий 1991 года, но в Джидде разговор шел уже в другом ключе, рассказал собеседник издания.
Украина не настаивала на этом плане, а страны-участницы не настаивали на отказе Украины от него, подчеркнул он.
На переговорах приняли участие 49 стран, включая государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока.
Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам МИД, лично или в онлайн-формате.
Комментируя встречу, глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак также упомянул Копенгаген, но в другом ключе: участников было больше, а разговор более честный и открытый, заявил он.
"Все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.
Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", - также сказал Ермак, подразумевая под "формулой" те же требования Зеленского.