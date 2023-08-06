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"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии
"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии - 06.08.2023 Украина.ру
"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии
Переговоры по Украине, проходящие в Джидде без участия России, не имеют шансов на успех, написал 6 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-08-06T14:27
2023-08-06T14:27
2023-08-06T14:27
новости
переговоры
саудовская аравия
дмитрий медведев
украина
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Переговоры, которые могли бы иметь успех должны учитывать интересы обоих сторон и свершаться при участии, а также учитывать исторический контекст (по словам Медведева, Украина – осколок Российской империи), и текущие реалии – Украина находится в стадии полураспада, считает он."Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал Медведев.Ранее итальянские СМИ сообщили, что участники переговоров в Джидде пришли к соглашению по двум пунктам: уважение к территориальной целостности Украины, и создание рабочих групп, которые будут работать, в том числе, с "мирным планом" президента Украины Владимира Зеленского.
https://ukraina.ru/20230805/1048483981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, саудовская аравия, дмитрий медведев, украина
"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии
Переговоры по Украине, проходящие в Джидде без участия России, не имеют шансов на успех, написал 6 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть ещё и право наций на самоопределение.
Переговоры, которые могли бы иметь успех должны учитывать интересы обоих сторон и свершаться при участии, а также учитывать исторический контекст (по словам Медведева, Украина – осколок Российской империи), и текущие реалии – Украина находится в стадии полураспада, считает он.
"Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал Медведев.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что участники переговоров в Джидде пришли к соглашению по двум пунктам: уважение к территориальной целостности Украины, и создание рабочих групп, которые будут работать, в том числе, с "мирным планом" президента Украины Владимира Зеленского.