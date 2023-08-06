"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской Аравии

План Зеленского выбросят и будут ждать драматических поражений ВСУ. Чего ждать от встречи в Джидде без РФ

В самый разгар войны Украина и Запад вновь собирают друзей России на переговоры о мирном урегулировании, на этот раз в Саудовской Аравии, но истинные цели совсем иные