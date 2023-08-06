https://ukraina.ru/20230806/1048510160.html

Хиросима как символ повторения ужаса

Хиросима как символ повторения ужаса - 06.08.2023 Украина.ру

Хиросима как символ повторения ужаса

Попав в Хиросиму, я первым делом попросил отвезти меня на место, которое японцы сами обозначили, как эпицентр ядерного взрыва (Гипоцентр). Да-да, того самого, бомбы Little Boy ("Малыш") эквивалентной по мощности 13-18 килотоннам тротила.

2023-08-06T14:27

2023-08-06T14:27

2023-08-06T14:27

мнения

хиросима

владимир скачко

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/06/1048510621_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_31eac0cedf9da579575d837d4391cf2c.jpg.webp

Она была сброшена с бомбардировщика B-29, который командир его экипажа Пол Тиббетс назвал в честь матери -- "Enola Gay". Он же типа не знал, что за один раз отправит на то свет в страшных мучениях сразу несколько десятков тысяч человек. В основном мирных жителей, чьих-то сыновей и дочерей, которые погибали вместе с родителями.Словесно-арифметическая эквилибристика насчет точного числа жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (9 августа 1945 года) продолжается до сих пор. Особенно число жертв занижают те, кто и сейчас готов испробовать ядерное оружие в конфликтах.Раньше говорили, что общее число погибших и пострадавших 300-350 тысяч человек. Сейчас занижают до 200-214 тысяч. И это совершенно изуверская арифметика. И непонятное каннибалическое беспамятство, оправдать которое нельзя никакими прагматичными расчетами и опорой на современные реалии и целесообразность. А чтобы испытать шок, нужно немного постоять у Гипоцентра, над которым возвышается сегодня перестроенная и во всех смыслах модерновая клиника Сима, принявшая на себя первый удар.А потом пройтись по ближайшим тоже отстроенным кварталам, и понять, что ударная волна и световое излучение Little Boy уничтожили все живое в радиусе четырех километров от эпицентра. А пожары из-за ветра образовали такой огненный шторм, что из-за него из 90 тысяч зданий сгорело около 62. Люди же в этом страшном котле погибали мгновенно, превращаясь в пепел. Световое же излучение проецировало их силуэты на стены и на ступеньки зданий и отпечатывало их там навсегда. Потом этот эффект, возникающий при ядерном взрыве, получил название "тени Хиросимы". И они там есть до сих пор…Сегодня беспамятство преступно обволакивает планету. И оно добралось до Японии, где раньше бережно и трепетно относились к традициям и памяти. Особенно о погибших.Но, походу, ничто не вечно и под японской луной. Например, в декабре прошлого года, когда стало известно, что на очередной саммит "Большой семерки" (G7), запланированный в Хиросиме, может приехать президент США Джо Байден, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой."Несмотря на то что с конца войны прошло уже 77 лет, США, которые сбросили атомные бомбы, не извинились и не попросили прощения. Это страна, которая громко говорит о "демократии, правах человека и свободе", оценивая действия других государств. Я желаю, чтобы он (Байден. — Авт.) заявил миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: "Использование ядерного оружия невозможно, применение атомных бомб было ошибкой", — написал он в блоге.Но в мае этого года саммит G7 в Хиросиме состоялся. Байден туда приперся и стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим город, подвергшийся атомной бомбардировке со стороны США. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира он только оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.А тональность этому ерничеству "невинных" вурдалаков задал потомок киевских беженцев от еврейских погромов госсекретарь США Энтони Блинкен. В апреле этого же года, накануне саммита G7 он назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но НЕ НАЗВАЛ, кто бомбил Японию, НЕ ПРИНЕС КАКИХ-ЛИБО ИЗВИНЕНИЙ. "Мы, страны "Семерки", остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года", — только и изрек он.И вот сегодня, в 78-ю годовщину ядерной бомбардировки Хиросиме в парке Мира этого города провели памятную церемонию, ей посвященную. В ней приняли участие 7 тыс. человек, в том числе рекордное число дипломатических миссий — из 111 государств. Более того, зачитали заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, в котором он написал: "Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют. Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения. …Любое применение ядерного оружия неприемлемо. Мы не будем сидеть сложа руки, наблюдая, как государства, обладающие ядерным оружием, стремятся создать еще более опасное оружие. ...Повестка дня призывает государства-члены ООН в срочном порядке подтвердить приверженность построению мира, свободного от ядерного оружия, и укрепить глобальные нормы, запрещающие его применение и распространение".И снова – ни слова о том, кто бомбил. А также – зачем и почему.А дальше – больше! И все японские политики, выступившие на этой траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ТОЖЕ УМОЛЧАЛИ, что бомбу сбросили США. Зато и премьер-министр Фумио Кисида, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи упомянули… Россию.Российских и белорусских дипломатов второй год подряд на такие торжественные церемонии памяти демонстративно не приглашают, но по России ездят будь здоров. Сегодня премьер Кисида сказал: "В этот день 78 лет назад из-за одной атомной бомбы были потеряны сто и несколько десятков тысяч драгоценных жизней. Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее. Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия. — Авт.) становится все более сложным".А губернатор Юдзаки, подчеркнув необходимость отказа от ядерного оружия, потом вообще берега потерял: традиционно не назвал виновника ядерных бомбардировок 1945 года и заявил, что сегодня угрозы ядерным оружием исходят со стороны России, а также ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Более того, по его словам, военные действия в Украине начались "не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России".Только местная региональная телекомпания TBS в прямой трансляции из парка Мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку несут ответственность США. Прозевали, значит, щель для правды в монолите лжи…А потом под колокольный звон традиционно в небо выпустили белых голубей, напоминающих о душах погибших. И птицы разлетелись – осталась только память. До следующей годовщины, которой может и не быть, если Япония по пути беспамятства будут двигаться такими стремительными темпами, как сейчас, а ее американские кураторы будут настаивать, что вспомнить об американских атомных бомбах по Хиросиме и Нагасаки – это неполиткорректно и нетолерантно по отношению к союзникам.Сегодня Хиросима – это современный красивый город, во многих местах сохраняющий память о трагедии 6 августа 1945 года, но усилиями современных японских политиков, взращенных по лекалам американских заказчиков, подло, цинично и в высшей степени безответственно и опасно превращенный в очаг беспамятства. Делается это целенаправленно, системно, последовательно. США всячески пытаются вернуть Японии ее былые милитаристский облик и звучание, которые и привели к Хиросиме и Нагасаки. И Япония уже хочет менять свою конституцию и строить полноценную армию.А это и есть забытье -- вернейший и, увы, кратчайший путь к повторению трагедии, которая, учитывая возросшие мощности бомб, методов и средств их доставки, может вообще покончить с жизнь на земле. Может, на отдаленных островках всеядный крысы да быстро мутирующе-адаптационные микроорганизмы останутся. Но когда еще от них новые люди пойдут. Даже до обезьян, вдохновивших Чарльза Дарвина далеко. А может, и не было, а значит, и не будет никаких обезьян…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230806/1048507835.html

https://ukraina.ru/20221222/1042033666.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

мнения, хиросима, владимир скачко, зарубежье