https://ukraina.ru/20230806/1048509813.html

Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины

Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины - 06.08.2023 Украина.ру

Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины

Мужчинам необходимо запретить выезд из Украины и после окончания войны, написал 6 августа в своих соцсетях советник главы МВД Украины Вадим Денисенко

2023-08-06T13:59

2023-08-06T13:59

2023-08-06T13:59

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Свой пост он начал с воспоминаний о туристическом походе из Порто в Сантьяго и путешествии на велосипеде по Бессарабии – из Белгорода-Днестровского в Болград (Одесская область)."Иногда я думаю, чтобы я хотел сделать после войны, и, честно, больше всего я хотел бы пройти так называемой дорогой святого Винеснта (это крайний запад Португалии вдоль океана до крайней южно-западной точки Европы – мыса святого Винсента).Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны необходимо продлить запрет на выезд мужчинам за границу еще, как минимум, на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", - написал Денисенко.Он уверен, что из семи миллионов людей, выехавших за границу, вернется максимум половина.В связи с этим Денисенко предлагает выпускать только военных, которым необходима реабилитация.Публикация ожидаемо вызвала негативную реакцию, некоторые комментарии:"После ваших слов о выезде будут думать даже те, кто не планировал этого делать""Идите тогда лесом с такой Украиной""Полный бред. Может лучше сделать условия для бизнеса, для инвесторов, для производителей? Но ведь это гораздо труднее, чем очередной запрет, который 100% обойдут те, кому нужно, но за дополнительную плату в карманы некоторых особ""Для сохранения нации нужен секс, так что запретить нужно и женщинам""Лучше и женщинам тоже запретить. И навсегда. Как в СССР".Комментаторы – известные на Украине политологи, экономисты и журналисты.

https://ukraina.ru/20230806/1048504190.html

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