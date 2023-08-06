Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины - 06.08.2023 Украина.ру
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Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины
Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины - 06.08.2023 Украина.ру
Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины
Мужчинам необходимо запретить выезд из Украины и после окончания войны, написал 6 августа в своих соцсетях советник главы МВД Украины Вадим Денисенко
2023-08-06T13:59
2023-08-06T13:59
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Свой пост он начал с воспоминаний о туристическом походе из Порто в Сантьяго и путешествии на велосипеде по Бессарабии – из Белгорода-Днестровского в Болград (Одесская область)."Иногда я думаю, чтобы я хотел сделать после войны, и, честно, больше всего я хотел бы пройти так называемой дорогой святого Винеснта (это крайний запад Португалии вдоль океана до крайней южно-западной точки Европы – мыса святого Винсента).Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны необходимо продлить запрет на выезд мужчинам за границу еще, как минимум, на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", - написал Денисенко.Он уверен, что из семи миллионов людей, выехавших за границу, вернется максимум половина.В связи с этим Денисенко предлагает выпускать только военных, которым необходима реабилитация.Публикация ожидаемо вызвала негативную реакцию, некоторые комментарии:"После ваших слов о выезде будут думать даже те, кто не планировал этого делать""Идите тогда лесом с такой Украиной""Полный бред. Может лучше сделать условия для бизнеса, для инвесторов, для производителей? Но ведь это гораздо труднее, чем очередной запрет, который 100% обойдут те, кому нужно, но за дополнительную плату в карманы некоторых особ""Для сохранения нации нужен секс, так что запретить нужно и женщинам""Лучше и женщинам тоже запретить. И навсегда. Как в СССР".Комментаторы – известные на Украине политологи, экономисты и журналисты.
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новости, новости украины, украина, мвд, граница, мужчины
Новости, Новости Украины, Украина, МВД, граница, мужчины

Мужчин нельзя выпускать из страны после войны – советник главы МВД Украины

13:59 06.08.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина граница
Украина граница - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : president.gov.ua
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Мужчинам необходимо запретить выезд из Украины и после окончания войны, написал 6 августа в своих соцсетях советник главы МВД Украины Вадим Денисенко
Свой пост он начал с воспоминаний о туристическом походе из Порто в Сантьяго и путешествии на велосипеде по Бессарабии – из Белгорода-Днестровского в Болград (Одесская область).
"Иногда я думаю, чтобы я хотел сделать после войны, и, честно, больше всего я хотел бы пройти так называемой дорогой святого Винеснта (это крайний запад Португалии вдоль океана до крайней южно-западной точки Европы – мыса святого Винсента).
Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны необходимо продлить запрет на выезд мужчинам за границу еще, как минимум, на три года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", - написал Денисенко.
Он уверен, что из семи миллионов людей, выехавших за границу, вернется максимум половина.
В связи с этим Денисенко предлагает выпускать только военных, которым необходима реабилитация.
Публикация ожидаемо вызвала негативную реакцию, некоторые комментарии:
"После ваших слов о выезде будут думать даже те, кто не планировал этого делать"
"Идите тогда лесом с такой Украиной"
"Полный бред. Может лучше сделать условия для бизнеса, для инвесторов, для производителей? Но ведь это гораздо труднее, чем очередной запрет, который 100% обойдут те, кому нужно, но за дополнительную плату в карманы некоторых особ"
"Для сохранения нации нужен секс, так что запретить нужно и женщинам"
"Лучше и женщинам тоже запретить. И навсегда. Как в СССР".
Комментаторы – известные на Украине политологи, экономисты и журналисты.
Владимир Зеленский
09:46
Зеленский - опасные связи. Откровения иноагента Панина могут дорого стоить президенту УкраиныВ некоторых заявлениях врагов России лучше не копаться. И деже не цитировать. Но что делать, если на самом серьезном медийном уровне у врагов России прорываются заявления, которые их сторонники, не стесняясь, публикуют не только в соцсетях. И если эти враги бравируют своими "опасными связями"?
 
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