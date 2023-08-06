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На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ

На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ - 06.08.2023 Украина.ру

На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ

В Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области уничтожены две украинские авиабазы, сообщает 6 августа Минобороны России

2023-08-06T13:22

2023-08-06T13:22

2023-08-06T13:22

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Об атаке на староконстантиновский аэродром утром сообщала военно-гражданская администрация Хмельницкой области.Назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, заявляют в российском военном ведомстве."В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - также сообщается в сводке Минобороны.Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Харьковской области и на территории Луганской Народной Республики.

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новости, западная украина, хмельницкая область, ровенская область, минобороны, аэродромы, спецоперация