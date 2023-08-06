https://ukraina.ru/20230806/1048509694.html
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ - 06.08.2023 Украина.ру
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
В Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области уничтожены две украинские авиабазы, сообщает 6 августа Минобороны России
2023-08-06T13:22
2023-08-06T13:22
2023-08-06T13:22
новости
западная украина
хмельницкая область
ровенская область
минобороны
аэродромы
спецоперация
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Об атаке на староконстантиновский аэродром утром сообщала военно-гражданская администрация Хмельницкой области.Назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, заявляют в российском военном ведомстве."В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - также сообщается в сводке Минобороны.Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Харьковской области и на территории Луганской Народной Республики.
https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, западная украина, хмельницкая область, ровенская область, минобороны, аэродромы, спецоперация
Новости, Западная Украина, Хмельницкая область, Ровенская область, Минобороны, аэродромы, Спецоперация
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
В Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области уничтожены две украинские авиабазы, сообщает 6 августа Минобороны России
Об атаке на староконстантиновский аэродром утром сообщала военно-гражданская администрация Хмельницкой области.
Назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, заявляют в российском военном ведомстве.
"В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - также сообщается в сводке Минобороны.
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Харьковской области и на территории Луганской Народной Республики.