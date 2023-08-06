На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ - 06.08.2023 Украина.ру
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На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ - 06.08.2023 Украина.ру
На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ
В Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области уничтожены две украинские авиабазы, сообщает 6 августа Минобороны России
2023-08-06T13:22
2023-08-06T13:22
новости
западная украина
хмельницкая область
ровенская область
минобороны
аэродромы
спецоперация
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Об атаке на староконстантиновский аэродром утром сообщала военно-гражданская администрация Хмельницкой области.Назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, заявляют в российском военном ведомстве."В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - также сообщается в сводке Минобороны.Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Харьковской области и на территории Луганской Народной Республики.
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новости, западная украина, хмельницкая область, ровенская область, минобороны, аэродромы, спецоперация
Новости, Западная Украина, Хмельницкая область, Ровенская область, Минобороны, аэродромы, Спецоперация

На Западной Украине уничтожены две авиабазы ВСУ – Минобороны РФ

13:22 06.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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В Староконстантинове Хмельницкой области и Дубно Ровенской области уничтожены две украинские авиабазы, сообщает 6 августа Минобороны России
Об атаке на староконстантиновский аэродром утром сообщала военно-гражданская администрация Хмельницкой области.
Назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, заявляют в российском военном ведомстве.
"В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - также сообщается в сводке Минобороны.
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Харьковской области и на территории Луганской Народной Республики.
uj 22 airborne
13:15
Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августаУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. В некоторых регионах РФ сбили украинские беспилотники, из-за БПЛА приостановили работу аэропорта "Внуково"
 
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