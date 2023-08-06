"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль - 06.08.2023 Украина.ру
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"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль
"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль - 06.08.2023 Украина.ру
"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан объяснил, кому стоит бояться цифрового рубля, оценил темпы восстановления российской... Украина.ру, 06.08.2023
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видео
иван лизан
россия
экономика
африка
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан объяснил, кому стоит бояться цифрового рубля, оценил темпы восстановления российской экономики, последствия выхода из зерновой сделки и перспективы российско-африканского сотрудничества. 0:35 - чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и к чему приведет прозрачность операций с новым видом российской денежной единицы; 9:15 - восстановление российской экономики: реалии и прогнозы; 12:55 - последствия выхода России из "зерновой сделки"; 22:35 - перспективы сотрудничества России и Африки после саммита в Санкт-Петербурге; #экономика #Россия #Африка #зерно #сделка #рубль #цифровойРубль #Лизан
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видео, иван лизан, россия, экономика, африка, видео
Видео, Иван Лизан, Россия, экономика, Африка

"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль

13:15 06.08.2023
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан объяснил, кому стоит бояться цифрового рубля, оценил темпы восстановления российской экономики, последствия выхода из зерновой сделки и перспективы российско-африканского сотрудничества.
0:35 - чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и к чему приведет прозрачность операций с новым видом российской денежной единицы;
9:15 - восстановление российской экономики: реалии и прогнозы;
12:55 - последствия выхода России из "зерновой сделки";
22:35 - перспективы сотрудничества России и Африки после саммита в Санкт-Петербурге;
#экономика #Россия #Африка #зерно #сделка #рубль #цифровойРубль #Лизан
 
ВидеоИван ЛизанРоссияэкономикаАфрика
 
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