https://ukraina.ru/20230806/1048509496.html

"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль

"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль - 06.08.2023 Украина.ру

"Нас всех засунут под микроскоп": Лизан о том, зачем вводят цифровой рубль

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан объяснил, кому стоит бояться цифрового рубля, оценил темпы восстановления российской... Украина.ру, 06.08.2023

2023-08-06T13:15

2023-08-06T13:15

2023-08-06T13:15

видео

иван лизан

россия

экономика

африка

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан объяснил, кому стоит бояться цифрового рубля, оценил темпы восстановления российской экономики, последствия выхода из зерновой сделки и перспективы российско-африканского сотрудничества. 0:35 - чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и к чему приведет прозрачность операций с новым видом российской денежной единицы; 9:15 - восстановление российской экономики: реалии и прогнозы; 12:55 - последствия выхода России из "зерновой сделки"; 22:35 - перспективы сотрудничества России и Африки после саммита в Санкт-Петербурге; #экономика #Россия #Африка #зерно #сделка #рубль #цифровойРубль #Лизан

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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