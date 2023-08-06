Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа - 06.08.2023 Украина.ру
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Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа
Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа - 06.08.2023 Украина.ру
Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. В некоторых регионах РФ сбили украинские беспилотники, из-за БПЛА приостановили работу аэропорта "Внуково"
2023-08-06T13:15
2023-08-06T13:16
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 60 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, в т.ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, на горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 230 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Новопетриковка, Никольско"Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобождённой Новопетриковке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Ряд телеграм-каналов опубликовали видео пожара в Университете экономики и торговли. Пожар возник после того, как ВСУ нанесли по городу удар кассетными боеприпасами.В следующие сутки обстрелы ужесточились. К полудню по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка украинские военные выпустили в общей сложности 66 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - по ул. 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - сообщило представительство.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону 60 снарядов."Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 9; Горностаевка — 14; Голая Пристань — 8; Подстепное — 7; Новая Збурьевка — 10; Кардашинка — 12", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ за минувшие сутки."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - сообщалось в сводке.В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два миномётных снаряда соответственно", - также отмечалось в публикации.Ни в одном из населённых пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.Атака беспилотниковС самого утра 6 августа стали поступать сообщения о нейтрализации украинских беспилотников в разных регионах России. Примечательно, что массированная атака БПЛА началась после угрозы Минобороны Украины."В эту игру можно играть вдвоём", - написало ведомство в соцсетях после ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины, вызванных в свою очередь атакой на Новороссийск и суда в российских территориальных водах, а также очередной попыткой атаковать Крымский мост.Как сообщил утром 6 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВС РФ сбили два беспилотника над регионом."Над Карачевским районом системой ПВО Вооружённых Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своём телеграм-канале.Позже стало известно о закрытии неба над московским аэропортом "Внуково"."Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла" - сообщили РИА "Новости" в аэропорту.Пояснялось, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.Телеграм-канал Mash рассказал, что во "Внуково" ввели план "Ковёр"."План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Одна часть самолётов всё ещё кружит в небе, другая — уходит на запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. План "Ковёр" вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты", - отмечалось в сообщении.Спустя некоторое время мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом под Москвой беспилотнике."Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он в своём телеграм-канале.Ограничения на полёты над Внуково сняли.Позже появились видео с беспилотников."Кадры пролёта дрона-камикадзе в районе подмосковного Чехова — над 70-м километром трассы М-2 Крым. По нашей информации, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Как сообщает автор, видео снято около 11 часов — дрон летел в сторону посёлка Сельхозтехника на высоте около 100 метров. После — услышал звук взрыва. В 11:27 БПЛА был сбит в районе Подольска", - подписал видео телеграм-канал Mash.Ранее Украина неоднократно атаковала беспилотниками Москву.
https://ukraina.ru/20230806/1048504969.html
https://ukraina.ru/20230805/1048502057.html
https://ukraina.ru/20230805/1048498742.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа

13:15 06.08.2023 (обновлено: 13:16 06.08.2023)
 
© Wikimedia Commonsuj 22 airborne
uj 22 airborne
© Wikimedia Commons
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. В некоторых регионах РФ сбили украинские беспилотники, из-за БПЛА приостановили работу аэропорта "Внуково"
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 60 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 30 обстрелов из РСЗО, в т.ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, на горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 230 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Новопетриковка, Никольско
"Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобождённой Новопетриковке", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Родина-мать с трезубцем - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
09:27
Инструкторы для "Азова"*, трезубец на "Родине-матери". Главное на Украине на утро 6 августаИнструкторы из Великобритании и Дании готовили боевиков "Азова"*. К советской скульптуре "Родина-мать" в Киеве приварили украинский герб
Ряд телеграм-каналов опубликовали видео пожара в Университете экономики и торговли. Пожар возник после того, как ВСУ нанесли по городу удар кассетными боеприпасами.
В следующие сутки обстрелы ужесточились. К полудню по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка украинские военные выпустили в общей сложности 66 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - по ул. 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - сообщило представительство.
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону 60 снарядов.
"Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 9; Горностаевка — 14; Голая Пристань — 8; Подстепное — 7; Новая Збурьевка — 10; Кардашинка — 12", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ за минувшие сутки.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - сообщалось в сводке.
В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два миномётных снаряда соответственно", - также отмечалось в публикации.
Ни в одном из населённых пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.
Суда в Цемесской бухте. - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Вчера, 18:04
Новое повышение ставок и угроза российским портам. Итоги 5 августа на УкраинеСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы будут наносить новые удары беспилотниками, в том числе и морскими. "Госгидрография" Украины объявила о военной угрозе для судоходства в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани
Атака беспилотников
С самого утра 6 августа стали поступать сообщения о нейтрализации украинских беспилотников в разных регионах России. Примечательно, что массированная атака БПЛА началась после угрозы Минобороны Украины.
"В эту игру можно играть вдвоём", - написало ведомство в соцсетях после ударов ВС РФ по военной инфраструктуре Украины, вызванных в свою очередь атакой на Новороссийск и суда в российских территориальных водах, а также очередной попыткой атаковать Крымский мост.
Как сообщил утром 6 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВС РФ сбили два беспилотника над регионом.
"Над Карачевским районом системой ПВО Вооружённых Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Позже стало известно о закрытии неба над московским аэропортом "Внуково".
"Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла" - сообщили РИА "Новости" в аэропорту.
Пояснялось, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.
Телеграм-канал Mash рассказал, что во "Внуково" ввели план "Ковёр".
"План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Одна часть самолётов всё ещё кружит в небе, другая — уходит на запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево. План "Ковёр" вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты", - отмечалось в сообщении.
Вчера, 13:00
Угроза Малюка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 августаГлава СБУ Василий Малюк прокомментировал ночную атаку украинских морских беспилотников на танкер у Керченского пролива. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Спустя некоторое время мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом под Москвой беспилотнике.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он в своём телеграм-канале.
Ограничения на полёты над Внуково сняли.
Позже появились видео с беспилотников.
"Кадры пролёта дрона-камикадзе в районе подмосковного Чехова — над 70-м километром трассы М-2 Крым. По нашей информации, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Как сообщает автор, видео снято около 11 часов — дрон летел в сторону посёлка Сельхозтехника на высоте около 100 метров. После — услышал звук взрыва. В 11:27 БПЛА был сбит в районе Подольска", - подписал видео телеграм-канал Mash.
Ранее Украина неоднократно атаковала беспилотниками Москву.
 
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13:15Беспилотники и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 августа
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